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FBI की मोस्ट वांटेड फ्रॉडस्टर की लिस्ट में शामिल मंजित बेदी गिरफ्तार, अब अमेरिका ले जाने जाने की तैयारी

आरोपी बेदी पर कथित तौर पर अमेरिका के एसएनएपी फंड से कम से कम 600,000 अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी करने का आरोप है.

Fraudster Manjeet bedi Arrested
प्रतीकात्मक फोटो (IANS)
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By ANI

Published : September 6, 2026 at 11:01 AM IST

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वाशिंगटन: संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) ने शनिवार (स्थानीय समय) को कहा कि ब्यूरो भारत से उनकी सूची में पांचवें 'मोस्ट वांटेड जालसाज' मंजीत सिंह बेदी की वापसी सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है.

बेदी को इस सप्ताह की शुरुआत में जालंधर पुलिस ने गिरफ्तार किया था. वह एक वांछित भगोड़ा है. एफबीआई के निदेशक काश पटेल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'बेदी कथित तौर पर पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम (एसएनएपी) फंड में अमेरिका को कम से कम 600,000 अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी करने की एक कथित योजना के सिलसिले में लगभग एक साल से फरार है.

Fraudster Manjeet bedi Arrested
एफबीआई ने अमेरिका के मोस्ट वांटेड फ्रॉडस्टर की लिस्ट में शामिल मंजित बेदी गिरफ्तार किया (ANI)

पोस्ट में लिखा, 'पकड़ा गया, एक और एफबीआई मोस्ट वांटेड फ्रॉडस्टर. तीन महीने पहले नई लिस्ट बनने के बाद से यह 5वां मोस्ट वांटेड फ्रॉडस्टर पकड़ा गया है और विदेश में पकड़ा गया एक और हाई-वैल्यू टारगेट.'

पटेल ने कहा कि अब तक पकड़े गए लोग कथित तौर पर मिलकर 2 बिलियन से ज्यादा अमेरिकी डॉलर के फ्रॉड के लिए जिम्मेदार हैं और अपनी गिरफ्तारी से पहले वे कुल मिलाकर लगभग 4,000 दिनों तक फरार रहे थे. बेदी के बारे में पटेल ने कहा कि वह 'लगभग एक साल से फरार था' और उसे लगभग 2024 और 2025 के बीच एसएनएपी फंड में अमेरिका से कम से कम 600,000 अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

एफबीआई डायरेक्टर के मुताबिक बेदी ने कथित तौर पर अमेरिका में अपने एक किराने की दुकान से इस स्कीम को अंजाम दिया था और माना जाता है कि वह पिछले साल किसी समय भारत भाग गया था. पटेल ने कहा, 'बेदी को अभी भारत में गिरफ्तार किया गया और माना जाता है कि वह पिछले साल किसी समय वहां से भाग गया था. एफबीआई उसकी अमेरिका वापसी पक्की करने के लिए पूरी तरह से काम कर रही है.' एफबीआई ने कहा कि बेदी पर कई आरोप हैं, जिनमें वायर फ्रॉड और एसएनएपी बेनिफिट्स फ्रॉड जैसे दूसरे अपराध शामिल हैं.

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