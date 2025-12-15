ETV Bharat / international

चिली में जोस एंटोनियो कास्ट बने नए राष्ट्रपति, सेंटर-लेफ्ट सरकार का कार्यकाल खत्म

सैंटियागो: दक्षिणपंथी उम्मीदवार जोस एंटोनियो कास्ट चिली के राष्ट्रपति चुनाव में जीत गए हैं. देश के 38वें राष्ट्रपति बन गए हैं. इसके साथ ही सेंटर-लेफ्ट सरकार का कार्यकाल भी खत्म हो गया है.

अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार रविवार को शुरुआती नतीजों में कास्ट ने पूर्व लेबर मिनिस्टर जीनेट जारा को हराया जो गवर्निंग सेंटर-लेफ्ट कोएलिशन को रिप्रेजेंट करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी की पॉलिटिशियन हैं. जारा और उनके गठबंधन, यूनिटी फॉर चिली ने पोल खत्म होने के तुरंत बाद हार मान ली.

हार के बाद जारा ने एक्स पर जाकर देश के लोकतांत्रिक जनादेश की तारीफ की और कहा कि उनके समर्थक देश के बेहतर भविष्य के लिए काम करते रहेंगे. ," उन्होंने कहा, 'लोकतंत्र ने जोरदार और साफ आवाज उठाई. मैंने अभी नव निर्वाचित जोस एंटोनियो कास्ट से बात की और चिली की भलाई के लिए उन्हें सफलता की शुभकामनाएँ दीं.

जिन लोगों ने हमारा साथ दिया और हमारी उम्मीदवारी से जुड़े वे भरोसा रखें कि हम अपने देश में बेहतर जिंदगी के लिए काम करते रहेंगे. हम हमेशा की तरह एक साथ और मजबूती से खड़े हैं.' अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कास्ट की जीत लैटिन अमेरिका में कट्टर दक्षिणपंथियों की एक और जीत है, जहां दक्षिणपंथी नेता जिन्हें कभी राजनीतिक रूप से बाहरी माना जाता था, हाल ही में अर्जेंटीना और इक्वाडोर जैसे देशों में सत्ता में आए हैं.

59 साल की उम्र में कास्ट चिली की रिपब्लिकन पार्टी को लीड करते हैं और उन्होंने अपनी तीसरी कोशिश में राष्ट्रपति पद हासिल किया. वह 2021 का चुनाव मौजूदा राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक से करीब 10 पॉइंट से हार गए थे. अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक चिली के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने बोरिक की लोकप्रियता उनके टर्म के आखिर तक करीब 30 परसेंट तक गिर गई और वह दूसरे टर्म के लिए चुनाव लड़ने के लायक नहीं रहे.