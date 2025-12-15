ETV Bharat / international

चिली में जोस एंटोनियो कास्ट बने नए राष्ट्रपति, सेंटर-लेफ्ट सरकार का कार्यकाल खत्म

दक्षिण अमेरिका देश चिली में राष्ट्रपति पद के परिणामों ने देश को लोकतांत्रिक इतिहास में दक्षिणपंथी की ओर मोड़ दिया है.

Chile newly elected President
चिली के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जोस एंटोनियो कास्ट (AP)
By ANI

Published : December 15, 2025 at 7:17 AM IST

सैंटियागो: दक्षिणपंथी उम्मीदवार जोस एंटोनियो कास्ट चिली के राष्ट्रपति चुनाव में जीत गए हैं. देश के 38वें राष्ट्रपति बन गए हैं. इसके साथ ही सेंटर-लेफ्ट सरकार का कार्यकाल भी खत्म हो गया है.

अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार रविवार को शुरुआती नतीजों में कास्ट ने पूर्व लेबर मिनिस्टर जीनेट जारा को हराया जो गवर्निंग सेंटर-लेफ्ट कोएलिशन को रिप्रेजेंट करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी की पॉलिटिशियन हैं. जारा और उनके गठबंधन, यूनिटी फॉर चिली ने पोल खत्म होने के तुरंत बाद हार मान ली.

हार के बाद जारा ने एक्स पर जाकर देश के लोकतांत्रिक जनादेश की तारीफ की और कहा कि उनके समर्थक देश के बेहतर भविष्य के लिए काम करते रहेंगे. ," उन्होंने कहा, 'लोकतंत्र ने जोरदार और साफ आवाज उठाई. मैंने अभी नव निर्वाचित जोस एंटोनियो कास्ट से बात की और चिली की भलाई के लिए उन्हें सफलता की शुभकामनाएँ दीं.

जिन लोगों ने हमारा साथ दिया और हमारी उम्मीदवारी से जुड़े वे भरोसा रखें कि हम अपने देश में बेहतर जिंदगी के लिए काम करते रहेंगे. हम हमेशा की तरह एक साथ और मजबूती से खड़े हैं.' अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कास्ट की जीत लैटिन अमेरिका में कट्टर दक्षिणपंथियों की एक और जीत है, जहां दक्षिणपंथी नेता जिन्हें कभी राजनीतिक रूप से बाहरी माना जाता था, हाल ही में अर्जेंटीना और इक्वाडोर जैसे देशों में सत्ता में आए हैं.

59 साल की उम्र में कास्ट चिली की रिपब्लिकन पार्टी को लीड करते हैं और उन्होंने अपनी तीसरी कोशिश में राष्ट्रपति पद हासिल किया. वह 2021 का चुनाव मौजूदा राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक से करीब 10 पॉइंट से हार गए थे. अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक चिली के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने बोरिक की लोकप्रियता उनके टर्म के आखिर तक करीब 30 परसेंट तक गिर गई और वह दूसरे टर्म के लिए चुनाव लड़ने के लायक नहीं रहे.

बढ़ते क्राइम, इमिग्रेशन और धीमी होती अर्थव्यवस्था को लेकर वोटर्स की निराशा ने कास्ट की सफलता में योगदान दिया. अपने अभियान के दौरान कास्ट ने इन मुद्दों से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने का वादा किया. इसमें बड़े पैमाने पर लोगों को निकालना, कड़ी सजा देना और कार्टेल लीडर्स को मैक्सिमम-सिक्योरिटी वाली जगहों पर अलग-थलग करना शामिल है.

उनका सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म, जिसे 'इम्प्लेकेबल प्लान' के नाम से जाना जाता है आम नागरिकों की सुरक्षा करते हुए अपराधियों पर नकेल कसने पर जोर देता है. अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कास्ट ने सामाजिक और स्वास्थ्य मामलों पर भी कंजर्वेटिव रुख अपनाया है. खासकर रेप के मामलों में भी गर्भपात का विरोध किया है.

उनके विचारों की आलोचना हुई है. खासकर चिली के पूर्व तानाशाह ऑगस्टो पिनोशे की उनकी पिछली तारीफ को देखते हुए जिन्होंने मिलिट्री तख्तापलट के बाद 1973 से 1990 तक राज किया था. अल जजीरा के मुताबिक कास्ट ने कहा, 'अगर वह जिंदा होते, तो मुझे वोट देते.'

कैंडिडेट के फैमिली बैकग्राउंड की भी जांच की गई है. उनके पिता, माइकल मार्टिन कास्ट, नाजी पार्टी के पुराने सदस्य थे जो 1950 में चिली चले गए थे. राजधानी से रिपोर्टिंग कर रहे अल जजीरा के एक रिपोर्टर ने बताया कि कास्ट की जीत चिली के कट्टर दक्षिणपंथ के लिए एक ऐतिहासिक पल है. यह 1990 में डेमोक्रेसी में वापसी के बाद पहली कंजर्वेटिव सरकार है.

अल जजीरा ने बताया कि हालांकि कास्ट ने कैंपेन के दौरान वोटर अपील को बढ़ाने के लिए अपने प्लेटफॉर्म को मॉडरेट किया लेकिन पिनोशे की विरासत के साथ उनका जुड़ाव उनकी कंजर्वेटिव पॉलिसी की हद पर सवाल उठाता है.

