अमेरिका: सिएटल में दिवाली समारोह के दौरान दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा
वाशिंगटन से सांसद प्रमिला जयपाल ने इस 'घृणित' और 'नस्लवादी' घटना पर गहरी नाराजगी जताई.
By PTI
Published : November 8, 2026 at 7:02 PM IST
वाशिंगटन: अमेरिका के सिएटल में जेक लैंग के नेतृत्व में रूढ़िवादी कार्यकर्ताओं ने दिवाली समारोह के दौरान हंगामा किया और भारतीयों को देश से निकालने की मांग वाले नस्लवादी नारे लिखी तख्तियां लहराईं, जिसकी अमेरिकी सांसदों और समुदाय के नेताओं ने कड़ी निंदा की.
लैंग और उनके साथी कार्यकर्ता थॉमस एलन ने शनिवार को एक मंच के सामने अमेरिकी झंडा लहराया और "माथे पर तिलक या बिंदी लगाने वाले सभी लोगों को देश से निकालो" तथा "ईसाइयों की जगह हिंदुओं को बसाना बंद करो" जैसे नारे लिखी तख्तियां दिखाईं. उस समय मंच पर नृत्य प्रस्तुति चल रही थी.
सिएटल में दिवाली समारोह के दौरान हुए इस हंगामे के वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुए.
कुछ ही देर बाद कार्यकर्ताओं को 'सिएटल सेंटर आर्मरी' में आयोजित दिवाली समारोह से बाहर ले जाया गया. यह समारोह 'सिएटल सेंटर फेस्टल' का हिस्सा था, जिसके तहत 25 निःशुल्क सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किए जाते हैं. इन आयोजनों में हर साल करीब चार लाख लोग शामिल होते हैं.
लैंग 'व्हाइट रिप्लेसमेंट' नाम के एक संगठन से जुड़ा है और वह छह जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद भवन 'कैपिटल' पर हमला करने वालों में शामिल था. उसने चार साल जेल में बिताए हैं और बाद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 में अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन उसे क्षमादान दे दिया था.
अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की सदस्य प्रमिला जयपाल ने इस 'घृणित' और 'नस्लवादी' घटना पर गहरी नाराजगी जताई.
वाशिंगटन से सांसद प्रमिला ने एक्स पोस्ट में कहा, "इस घृणित और नस्लवादी प्रदर्शन से मैं बेहद आहत और क्षुब्ध हूं. दिवाली एक महत्वपूर्ण त्योहार है और हमारे समुदाय के लोगों को इसे सुरक्षित माहौल में मनाने का अधिकार है. इस तरह के नफरत भरे प्रदर्शन के लिए हमारे शहर या देश में कोई जगह नहीं है."
HAPPENING NOW: Absolutely chaotic scene as conservative activists Jake Lang and Thomas Allen storm a Diwali Hindu celebration at the Seattle Center Armory. They held signs that read, "Deport All Dot Heads" and "Stop Hindu Replacement of Christians." I just spoke to both men who say they are concerned about American culture being overrun by false idol worshippers and H1-B fraudsters. Lang and Allen say they will be targeting other locations in the city this weekend. They have yet to announce details of their plans due to possible retaliation by Antifa and other far-left activists. Stay tuned. @JakeLang|@Tommy4Trump420— Jonathan Choe (@choeshow) November 8, 2026
व्हाइट हाउस के पूर्व सलाहकार अजय जैन भूटोरिया ने लैंग और एलन की हरकतों को 'बेहद घृणित' बताया. भूटोरिया ने एक्स पोस्ट में कहा, अमेरिकी हिंदूओं और भारतीय प्रवासियों को नस्लवादी टिप्पणियों तथा साजिश के आरोपों के जरिये निशाना बनाना इस देश में स्वीकार्य नहीं है. हम इस तरह के नस्लवाद का विरोध करते हैं और अपनी सांस्कृतिक विरासत का उत्सव स्वतंत्र रूप से मनाने के हर अमेरिकी के अधिकार का समर्थन करते हैं."
'कोएलिशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका' (COHNA) ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "हम ऐसी हरकतों की निंदा करते हैं और समुदाय के लोगों को दिवाली मनाते समय सतर्क रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि इन कार्यकर्ताओं ने अन्य समारोहों में भी बाधा डालने की योजना की घोषणा की है."
'हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स' की सह-संस्थापक सुनीता विश्वनाथ ने कहा कि प्रवासियों के खिलाफ भावना अब हिंदुओं के प्रति नफरत का रूप ले चुकी है और यह इतनी बढ़ गई है कि दूसरे धर्मों के प्रति नफरत रखने वाले ईसाई कट्टरपंथियों ने सिएटल में दिवाली समारोह में घुसकर हंगामा किया तथा 'माथे पर तिलक या बिंदी लगाने वाले सभी लोगों को देश से निकालो' जैसे नारे लिखी तख्तियां दिखाईं.
विश्वनाथ ने एक्स पोस्ट में कहा, "यह घटना उतनी ही दुखद है, जितनी भारत में क्रिसमस के दौरान हिंदुत्व समर्थक भीड़ द्वारा ईसाइयों को परेशान करने और हिंसा की धमकी देकर गिरजाघरों में मौजूद लोगों को 'जय श्रीराम' कहने के लिए मजबूर करने की घटनाएं."
उन्होंने कहा, "अगर हम हिंदुओं के प्रति दक्षिणपंथी ईसाइयों के इस नफरत भरे और धमकीपूर्ण व्यवहार से आहत हैं, तो हमें दक्षिणपंथी हिंदुओं के हाथों भारतीय ईसाइयों को झेलनी पड़ रही नफरत और हिंसा से भी उतना ही आहत होना चाहिए."
हिंदुओं के अधिकारों की वकालत करने वाले संगठन 'हिंदूपैक्ट' ने एक्स पोस्ट में कहा, "हम हिंदू समुदाय से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या नफरत फैलाने वाली हरकत की सूचना स्थानीय पुलिस को देने का आग्रह करते हैं."
यह घटना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पारंपरिक रूप से दीया जलाने और वाशिंगटन के गवर्नर बॉब फर्ग्यूसन के सिएटल स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास में दिवाली समारोह में शामिल होने के एक दिन बाद हुई.
फर्ग्यूसन ने कहा, "हमें गर्व है कि अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्यों में वाशिंगटन भी शामिल है. पिछले दशक में देशभर में भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों की आबादी सबसे तेजी से हमारे राज्य में बढ़ी. इस समुदाय ने हमारे राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है."
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