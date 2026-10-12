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सऊदी अरब के हवाई अड्डे पर हमले में मारे गए भारतीय का परिवार रियाद में करेगा अंतिम संस्कार

मोहम्मद यूसुफ अली ( file photo- ETV Bharat )

By PTI 2 Min Read

दुबई : सऊदी अरब के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में मारे गए भारतीय नागरिक के परिवार ने रियाद में ही उनका अंतिम संस्कार करने का फैसला किया. भारतीय दूतावास ने सोमवार को यह जानकारी दी.

हैदराबाद के रहने वाले मोहम्मद यूसुफ अली शनिवार को रियाद के किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में मारे गए थे. इस हमले में 10 भारतीय नागरिकों सहित 300 लोग घायल हुए थे.