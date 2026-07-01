सिंधु जल संधि पर रोक से बौखलाए बिलावल भुट्टो ने भारत को दी गीदड़भभकी, कहा- 'पाकिस्तान को वे नहीं जानते'
जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा सिंधु जल संधि रद करने पर पाकिस्तान बौखला गया है.
Published : July 1, 2026 at 3:33 PM IST
इस्लामाबाद: जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को रद कर दिया था. भारत के इस फैसले का सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ा है. वहीं गंभीर जल संकट और कूटनीतिक अलगाव से जूझ रहे पाकिस्तान के भारत को लेकर एक बार फिर से बयानबाजी की है.
सिंधु जल संधि पर इस्लामाबाद में आयोजित सेमिनार में पाकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री इशाक डार, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के नेता बिलावल भुट्टो और पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने भारत का नाम लिए बिना धमकी दी है.
बिलावल भुट्टो ने इलाके की स्थिरता को 1960 के पानी-बंटवारे के समझौते से जोड़ते हुए चेतावनी दी कि शांति की कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी.
Bilawal Bhutto has called for revisiting Pakistan's nuclear doctrine over the Indus water issue. His hawkish position is not new though yesterday he spoke of " coexistence, but not surrender.” pic.twitter.com/i4Qz7TUP0r— Smita Prakash (@smitaprakash) July 1, 2026
उन्होंने कहा कि अगर कोई यह मानता है कि पाकिस्तान सिंध को सरेंडर कर देगा, तो वे पाकिस्तान को नहीं जानते. वे सिंध को नहीं जानते. वे पंजाब को नहीं जानते. वे बलूचिस्तान को नहीं जानते. वे खैबर पख्तूनख्वा को नहीं जानते. वे कश्मीर या गिलगित बाल्टिस्तान को नहीं जानते. वे उन लोगों को नहीं जानते जो हजारों सालों से इन नदियों के किनारे रहते आए हैं. हम शांति चाहते हैं, लेकिन इज्जत के साथ शांति. हम बातचीत चाहते हैं, लेकिन कानून के तहत बातचीत. हम साथ रहना चाहते हैं, लेकिन झुकना नहीं.
उन्होंने कहा, "पाकिस्तान अपने पानी, अपने लोगों, अपनी संधि, अपनी संप्रभुता और अपने भविष्य की रक्षा करेगा." इस्लामाबाद के राजनयिक अलगाव को छिपाने के लिए खोखली चेतावनी देते हुए, भुट्टो-जरदारी ने कहा, "पाकिस्तान के पानी के अधिकारों को कमजोर करने की किसी भी कोशिश का देश भर में जवाब दिया जाएगा."
उन्होंने आगे कहा कि "पाकिस्तान अपने लोगों के मौलिक अधिकारों से कोई समझौता नहीं करेगा."
सरकार की तरफ से प्रायोजित आतंकवाद के बारे में भारत की मुख्य सुरक्षा चिंता को दूर करने में नाकाम रहने पर, बिलावल ने तर्क दिया कि "पानी का हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ है. पाकिस्तान को साफ-साफ बोलना चाहिए. सिंधु कोई प्रेशर पॉइंट नहीं है. सिंधु कोई मोलभाव का जरिया नहीं है. सिंधु कोई हथियार नहीं है जिसे भारत के हाथों में दिया जाए. सिंधु नदी पाकिस्तान की लाइफलाइन है. और उस लाइफलाइन को फांसी का फंदा बनाने की किसी भी कोशिश को हमारे राज्य के अस्तित्व के लिए खतरा माना जाना चाहिए."
उन्होंने कहा, "यही वो मैसेज है जो पाकिस्तान को भारत को देना चाहिए. यह वो मैसेज है जो पाकिस्तान को दुनिया को देना चाहिए. न तो घबराहट में, न ही उन्माद में, न ही लापरवाही में, बल्कि ऐसे लोगों की तरह साफ-साफ, जो जानते हैं कि क्या दांव पर लगा है."
पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को रोकने के नई दिल्ली के कड़े रुख को देखते हुए, लगातार मुश्किल में फंसे बिलावल ने आरोप लगाया कि "भारत ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं और चेतावनी दी कि पानी के संसाधनों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना खतरनाक है."
पीपीपी नेता ने आगे कहा कि "भारत को सिंधु जल संधि का पालन करना चाहिए", और कहा कि "सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान के बचे रहने की गारंटी है."
पाकिस्तान अभी सिंध और बलूचिस्तान जैसे खेती वाले खास इलाकों में पानी की भारी कमी का सामना कर रहा है, बिलावल ने दोहराया कि "सिंधु जल संधि को फिर से लागू किए बिना पक्की शांति नहीं मिल सकती."
नई दिल्ली द्वारा जरूरी जल विज्ञान संबंधी डेटा को सस्पेंड करने पर बढ़ती चिंता के बीच घरेलू मतदाताओं को एकजुट करने के लिए, बिलावल ने कहा, "सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान के पानी के अधिकारों की पूरी तरह से रक्षा होनी चाहिए."
पीपीपी चेयरमैन ने सीमा गतिशीलता का भी मुद्दा उठाया और दावा किया कि "पाकिस्तान ने सीजफायर की शर्तों का पालन किया था, जबकि भारत ने अपनी प्रतिबद्धताओं का पूरी तरह से सम्मान नहीं किया था."
सीमा पार आतंकवादी नेटवर्क को रोकने में इस्लामाबाद की लगातार नाकामी के बावजूद पश्चिमी नदी की लाइफलाइन तक पहुंच की मांग करते हुए बिलावल ने कहा, "सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के पानी पर पाकिस्तान के माने हुए अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए."
उन्होंने आगे माना कि मौजूदा संकट से पैसे की तंगी से जूझ रहे देश के लिए एक गंभीर खतरा पैदा हो गया है, और कहा कि "पानी के मुद्दे को सिर्फ एक तकनीकी विवाद के तौर पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले के तौर पर देखा जाना चाहिए,"
पानी के डायनामिक्स बदलने से दो अरब लोगों पर असर पड़ेगा : इशाक डार
इस शोर-शराबे को और बढ़ाते हुए, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने आईडब्ल्यूटी को "सिर्फ पानी के बंटवारे की व्यवस्था नहीं, बल्कि इलाके की शांति, स्थिरता और सहयोग का एक जरूरी ज़रिया बताया."
नई दिल्ली के अपने सुरक्षा मानकों पर अड़े रहने के साथ, डार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पाकिस्तान की बढ़ती कमजोरियों पर गहरी चिंता जाहिर करते हुए कहा, "साझा पानी को कभी भी हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए. डार ने लिखा, उन्हें देशों के बीच एक पुल बने रहना चाहिए, जो सहयोग, बातचीत और अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान से गाइडेड हो."
डार ने चेतावनी दी कि पानी के डायनामिक्स को बदलने की किसी भी कोशिश के इलाके की शांति और सुरक्षा पर गंभीर नतीजे होंगे, जिससे दक्षिण एशिया के करीब दो अरब लोगों के साझा हितों पर असर पड़ेगा.
वहीं सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तरार ने भी इसको बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने की कोशिश की, रिपोर्ट्स में उनके हवाले से कहा गया कि कॉन्फ्रेंस "यह अपनी तरह का पहला अंतरराष्ट्रीय सेमिनार है क्योंकि पाकिस्तान भारत के दशकों पुराने जल-बंटवारा समझौता को सस्पेंड करने के खिलाफ अपनी बात मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहा है."
कानूनी और रणनीतिक रास्ते अपनाए जाएं : हिना रब्बानी खार
इन घटनाक्रमों के बीच, नेशनल असेंबली की विदेश मामलों की स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन और पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने भी इस्लामाबाद से कानूनी और रणनीतिक रास्ते अपनाने की अपील की.
उन्होंने दावा किया कि इस ऐतिहासिक समझौते को रोक देने का भारत सरकार का एकतरफा फैसला, अंतरराष्ट्रीय नियमों पर आधारित व्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती है.
समझौते के कानूनी ढांचे का जिक्र करते हुए, खार ने कहा, "यह समझौता साफ है. इसे राजनीतिक बयानों या एकतरफा फैसलों से रोका नहीं जा सकता. किसी भी बदलाव या खत्म करने के लिए दोनों सरकारों की मंजूरी जरूरी है, जिसके लिए एक सही तरीके से मंजूर की गई संधि होनी चाहिए.
खार ने इस डेवलपमेंट पर ग्लोबल प्रतिक्रिया पर भी सवाल उठाए और कहा, "असली सवाल सिर्फ यह नहीं है कि भारत क्या कर रहा है, बल्कि यह है कि उसे क्यों लगता है कि वह एक ऐसी संधि को तोड़कर बच सकता है जिसे लंबे समय से दुनिया के सबसे सफल सीमा पार जल समझौते में से एक माना जाता है."
उन्होंने कहा, "इस संधि की वजह से बड़े पैमाने पर युद्ध हुए क्योंकि दोनों पक्षों ने इसकी कानूनी पवित्रता को माना." उन्होंने कहा, "यह बहुत चिंता की बात है कि अब इसे युद्ध से नहीं, बल्कि एकतरफा राजनीतिक फैसलों से चुनौती मिल रही है."
भारत ने कहा था, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते
पाकिस्तानी नेतृत्व के ये हताशा भरे बयान, जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकी हमले के बाद, जिसमें 26 आम लोगों की जान चली गई थी, 1960 के जल-साझाकरण ढांचा को सस्पेंड करने के नई दिल्ली के पक्के कदम के बाद आए हैं.
भारत सरकार ने बार-बार यह कड़ा रुख अपनाया है कि "खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते" जब तक कि इस्लामाबाद अपनी जमीन से चल रहे आतंकी नेटवर्क के खिलाफ वेरिफाई की जा सकने वाली कार्रवाई नहीं करता.
सीमा पार आतंकवाद से निपटने में लगातार नाकाम रहने के बाद बहुत ज़्यादा कूटनीतिक अकेलेपन का सामना कर रहे पाकिस्तान ने, भारत सरकार के सिंधु जल संधि (IWT) को रोक देने के बाद, दुनिया भर का समर्थन जुटाने की कोशिश में यह अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी.
नई दिल्ली के इस रणनीतिक कदम से पाकिस्तान की कमजोर, खेती पर आधारित इकॉनमी और विद्युत उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ा है, जो सिंधु नदी सिस्टम के पानी पर बहुत ज़्यादा निर्भर है.
जरूरी जल विज्ञान संबंधी डेटा रोककर, भारत सरकार ने इस्लामाबाद को उसकी नदियों में पानी की मात्रा के बारे में अनजान छोड़ दिया है, जिससे उसे समय पर कार्रवाई के लिए जरूरी जल विज्ञान जानकारी नहीं मिली और उसकी गंभीर कमजोरियां सामने आ गईं.
समझौता निलंबन के बाद, भारत सरकार ने अपने नियंत्रण में मौजूद पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए पश्चिमी नदियों पर सामरिक जलविद्युत और जल अवसंरचना परियोजनाएं पर काम तेजी से बढ़ा दिया है. नई दिल्ली इस बात पर अड़ी हुई है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह खत्म करने के लिए कोई ऐसा एक्शन नहीं लेता जिसे बदला न जा सके, तब तक यह संधि रोक कर रखी जाएगी.
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