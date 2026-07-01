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सिंधु जल संधि पर रोक से बौखलाए बिलावल भुट्टो ने भारत को दी गीदड़भभकी, कहा- 'पाकिस्तान को वे नहीं जानते'

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के नेता बिलावल भुट्टो ( ANI )

इस्लामाबाद: जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को रद कर दिया था. भारत के इस फैसले का सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ा है. वहीं गंभीर जल संकट और कूटनीतिक अलगाव से जूझ रहे पाकिस्तान के भारत को लेकर एक बार फिर से बयानबाजी की है. सिंधु जल संधि पर इस्लामाबाद में आयोजित सेमिनार में पाकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री इशाक डार, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के नेता बिलावल भुट्टो और पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने भारत का नाम लिए बिना धमकी दी है. बिलावल भुट्टो ने इलाके की स्थिरता को 1960 के पानी-बंटवारे के समझौते से जोड़ते हुए चेतावनी दी कि शांति की कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी. उन्होंने कहा कि अगर कोई यह मानता है कि पाकिस्तान सिंध को सरेंडर कर देगा, तो वे पाकिस्तान को नहीं जानते. वे सिंध को नहीं जानते. वे पंजाब को नहीं जानते. वे बलूचिस्तान को नहीं जानते. वे खैबर पख्तूनख्वा को नहीं जानते. वे कश्मीर या गिलगित बाल्टिस्तान को नहीं जानते. वे उन लोगों को नहीं जानते जो हजारों सालों से इन नदियों के किनारे रहते आए हैं. हम शांति चाहते हैं, लेकिन इज्जत के साथ शांति. हम बातचीत चाहते हैं, लेकिन कानून के तहत बातचीत. हम साथ रहना चाहते हैं, लेकिन झुकना नहीं. उन्होंने कहा, "पाकिस्तान अपने पानी, अपने लोगों, अपनी संधि, अपनी संप्रभुता और अपने भविष्य की रक्षा करेगा." इस्लामाबाद के राजनयिक अलगाव को छिपाने के लिए खोखली चेतावनी देते हुए, भुट्टो-जरदारी ने कहा, "पाकिस्तान के पानी के अधिकारों को कमजोर करने की किसी भी कोशिश का देश भर में जवाब दिया जाएगा." उन्होंने आगे कहा कि "पाकिस्तान अपने लोगों के मौलिक अधिकारों से कोई समझौता नहीं करेगा." सरकार की तरफ से प्रायोजित आतंकवाद के बारे में भारत की मुख्य सुरक्षा चिंता को दूर करने में नाकाम रहने पर, बिलावल ने तर्क दिया कि "पानी का हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ है. पाकिस्तान को साफ-साफ बोलना चाहिए. सिंधु कोई प्रेशर पॉइंट नहीं है. सिंधु कोई मोलभाव का जरिया नहीं है. सिंधु कोई हथियार नहीं है जिसे भारत के हाथों में दिया जाए. सिंधु नदी पाकिस्तान की लाइफलाइन है. और उस लाइफलाइन को फांसी का फंदा बनाने की किसी भी कोशिश को हमारे राज्य के अस्तित्व के लिए खतरा माना जाना चाहिए." उन्होंने कहा, "यही वो मैसेज है जो पाकिस्तान को भारत को देना चाहिए. यह वो मैसेज है जो पाकिस्तान को दुनिया को देना चाहिए. न तो घबराहट में, न ही उन्माद में, न ही लापरवाही में, बल्कि ऐसे लोगों की तरह साफ-साफ, जो जानते हैं कि क्या दांव पर लगा है." पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को रोकने के नई दिल्ली के कड़े रुख को देखते हुए, लगातार मुश्किल में फंसे बिलावल ने आरोप लगाया कि "भारत ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं और चेतावनी दी कि पानी के संसाधनों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना खतरनाक है." पीपीपी नेता ने आगे कहा कि "भारत को सिंधु जल संधि का पालन करना चाहिए", और कहा कि "सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान के बचे रहने की गारंटी है." पाकिस्तान अभी सिंध और बलूचिस्तान जैसे खेती वाले खास इलाकों में पानी की भारी कमी का सामना कर रहा है, बिलावल ने दोहराया कि "सिंधु जल संधि को फिर से लागू किए बिना पक्की शांति नहीं मिल सकती." नई दिल्ली द्वारा जरूरी जल विज्ञान संबंधी डेटा को सस्पेंड करने पर बढ़ती चिंता के बीच घरेलू मतदाताओं को एकजुट करने के लिए, बिलावल ने कहा, "सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान के पानी के अधिकारों की पूरी तरह से रक्षा होनी चाहिए." पीपीपी चेयरमैन ने सीमा गतिशीलता का भी मुद्दा उठाया और दावा किया कि "पाकिस्तान ने सीजफायर की शर्तों का पालन किया था, जबकि भारत ने अपनी प्रतिबद्धताओं का पूरी तरह से सम्मान नहीं किया था." सीमा पार आतंकवादी नेटवर्क को रोकने में इस्लामाबाद की लगातार नाकामी के बावजूद पश्चिमी नदी की लाइफलाइन तक पहुंच की मांग करते हुए बिलावल ने कहा, "सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के पानी पर पाकिस्तान के माने हुए अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए." उन्होंने आगे माना कि मौजूदा संकट से पैसे की तंगी से जूझ रहे देश के लिए एक गंभीर खतरा पैदा हो गया है, और कहा कि "पानी के मुद्दे को सिर्फ एक तकनीकी विवाद के तौर पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले के तौर पर देखा जाना चाहिए,"