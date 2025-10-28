Pak Journalist Murder: चरमपंथी इस्लामी समूह ने पाकिस्तानी पत्रकार का बहाया था खून, इजराइल समर्थक टिप्पणियों से ग्रुप था नाराज, 4 गिरफ्तार
पत्रकार और एंकर इम्तियाज मीर की इजराइल समर्थक टिप्पणियों के लिए हत्या के आरोप में 4 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है.
Published : October 28, 2025 at 1:53 PM IST
कराची: पाकिस्तान के सिंध प्रांत के गृह मंत्री के अनुसार, कराची में एक चरमपंथी इस्लामी समूह के कार्यकर्ताओं ने एक पत्रकार की हत्या कर दी, क्योंकि उसने अपने टेलीविजन चैनल पर इजराइल समर्थक टिप्पणियां की थीं.
खबरों के मुताबिक चरमपंथी इस्लामी समूह इजराइल समर्थक टिप्पणियों के लिए इस पत्रकार से नाराज चल रहा था. आशंका जताई गई है कि इसी को लेकर जर्नलिस्ट कम एंकर की हत्या की गई.
पत्रकार और एंकर इम्तियाज मीर की हत्या के आरोप में 4 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है. इम्तियाज मीर की 21 सितंबर को कराची के मलीर इलाके में उनके कार्यालय से बाहर निकलते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
जानकारी के अनुसार कराची में इम्तियाज मीर अपने टीवी चैनल के दफ्तर से बाहर निकल रहे थे. इसकी दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. गौर करें तो मीर कराची में टेलीविजन चैनल पर इजराइल के समर्थन में टिप्पणी कर रहे थे. इसी को लेकर चरमपंथी इस्लामी समूह के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर उनकी हत्या कर दी.
पाकिस्तान के सिंध प्रांत के गृह मंत्री जियाउल हसन लंजहर ने सोमवार को दावा किया कि मारे गए पत्रकार को इसलिए निशाना बनाया गया, क्योंकि हत्यारों ने उन्हें इजराइल का कथित समर्थक माना था.
सिंध पुलिस के महानिरीक्षक गुलाम नबी मेमन और शहर के पुलिस प्रमुख जावेद आलम ओधो ने मीडिया को बताया कि गिरफ्तार किए गए चार लोगों ने अपने आका, जो पाकिस्तान से बाहर रहता था, के आदेश पर हत्या करने की बात कबूल की है.
मेमन ने किसी देश का नाम लिए बिना कहा, "गिरफ्तार किए गए संदिग्ध 'शिक्षित' व्यक्ति हैं और उनका सरगना एक पड़ोसी देश में रह रहा है."
संदिग्धों की पहचान अजलाल जैदी, शहाब असगर, अहसान अब्बास और फराज अहमद के रूप में हुई है. इसके साथ ही और बताया जा रहा है कि वे 'लश्कर सरुल्लाह' से जुड़े हैं, जो प्रतिबंधित जैनबियून ब्रिगेड का हिस्सा है.
उन्होंने कहा कि जाँच के दौरान दो संघीय खुफिया एजेंसियों ने कराची पुलिस के साथ मिलकर काम किया था और पकड़े गए सभी संदिग्धों ने हत्या में अपनी संलिप्तता "कबूल" कर ली है. उन्होंने आगे बताया कि एक संदिग्ध का पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है.
आईजीपी मेमन ने कहा कि मलीर के काला बोर्ड में घटनास्थल से बरामद गोलियों के खोखे गिरफ्तार संदिग्धों की हिरासत से जब्त पिस्तौलों से मेल खाते हैं.
ये भी पढ़ें- अमेरिका व यूएन ने भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या पर दुख जताया