Pak Journalist Murder: चरमपंथी इस्लामी समूह ने पाकिस्तानी पत्रकार का बहाया था खून, इजराइल समर्थक टिप्पणियों से ग्रुप था नाराज, 4 गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर. ( ETV Bharat (File) )

कराची: पाकिस्तान के सिंध प्रांत के गृह मंत्री के अनुसार, कराची में एक चरमपंथी इस्लामी समूह के कार्यकर्ताओं ने एक पत्रकार की हत्या कर दी, क्योंकि उसने अपने टेलीविजन चैनल पर इजराइल समर्थक टिप्पणियां की थीं. खबरों के मुताबिक चरमपंथी इस्लामी समूह इजराइल समर्थक टिप्पणियों के लिए इस पत्रकार से नाराज चल रहा था. आशंका जताई गई है कि इसी को लेकर जर्नलिस्ट कम एंकर की हत्या की गई. पत्रकार और एंकर इम्तियाज मीर की हत्या के आरोप में 4 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है. इम्तियाज मीर की 21 सितंबर को कराची के मलीर इलाके में उनके कार्यालय से बाहर निकलते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. जानकारी के अनुसार कराची में इम्तियाज मीर अपने टीवी चैनल के दफ्तर से बाहर निकल रहे थे. इसकी दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. गौर करें तो मीर कराची में टेलीविजन चैनल पर इजराइल के समर्थन में टिप्पणी कर रहे थे. इसी को लेकर चरमपंथी इस्लामी समूह के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर उनकी हत्या कर दी. पाकिस्तान के सिंध प्रांत के गृह मंत्री जियाउल हसन लंजहर ने सोमवार को दावा किया कि मारे गए पत्रकार को इसलिए निशाना बनाया गया, क्योंकि हत्यारों ने उन्हें इजराइल का कथित समर्थक माना था.