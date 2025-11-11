ETV Bharat / international

हरेक दिन 70 हजार लोग हो रहे विस्थापित, संघर्ष और जलवायु परिवर्तन इसकी बड़ी वजह

हर चार में से तीन शरणार्थी ऐसे देशों में रह रहे हैं, जो जलवायु संबंधी खतरों के अत्यधिक जोखिम का सामना कर रहे हैं. ( गेटी इमेजज )

जून 2025 तक 8.6 करोड़ से ज़्यादा विस्थापित लोग ऐसे देशों में रह रहे होंगे, जहां जलवायु संबंधी जोखिमों का उच्च से लेकर चरम स्तर तक का जोखिम है. संघर्ष के कारण पहले ही विस्थापित हो चुके लोगों पर चरम मौसम की घटनाओं का प्रभाव, अकेले 2024 में UNHCR द्वारा घोषित संकटों का एक-तिहाई था.

पिछले 10 वर्षों में, मौसम संबंधी आपदाओं के कारण लगभग 25 करोड़ आंतरिक विस्थापन हुए हैं, जो प्रतिदिन लगभग 70,000 विस्थापनों के बराबर है. चाहे वह दक्षिण सूडान और ब्राजील में आई बाढ़ हो, केन्या और पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हो, या चाड और इथियोपिया में पानी की कमी हो, चरम मौसम पहले से ही कमजोर समुदायों को और भी संकटग्रस्त बना रहा है.

दुनिया भर में करोड़ों लोग संघर्ष और हिंसा से बचने के लिए अपने घरों से भागने और सुरक्षा की तलाश करने के लिए मजबूर हैं. 2025 के मध्य तक, युद्ध, हिंसा और उत्पीड़न के कारण 11.7 करोड़ लोग विस्थापित हो चुके होंगे. इनमें से हर चार में से तीन लोग ऐसे देशों में रह रहे हैं, जो जलवायु संबंधी खतरों के अत्यधिक जोखिम का सामना कर रहे हैं.

रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि जलवायु झटके पुनर्निर्माण की संभावनाओं को कमजोर कर रहे हैं, मानवीय जरूरतों को बढ़ा रहे हैं और बार-बार विस्थापन के जोखिमों को बढ़ा रहे है.

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी, यूएनएचसीआर द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार, लाखों शरणार्थी, पलायन के लिए मजबूर लोग और उनके मेजबान संघर्ष और जलवायु चरम सीमाओं के एक बढ़ते दुष्चक्र में फंस गए हैं.

अप्रैल 2023 से, सूडान में संघर्ष से भागकर लगभग 13 लाख लोगों ने दक्षिण सूडान और चाड में शरण ली है, जो बढ़ते जलवायु आपातकाल से निपटने के लिए सबसे कम सुसज्जित देश हैं.

2040 तक, चरम जलवायु खतरों का सामना करने वाले देशों की संख्या 3 से बढ़कर 65 हो सकती है.

लगभग सभी मौजूदा शरणार्थी बस्तियों को खतरनाक गर्मी में अभूतपूर्व वृद्धि का सामना करना पड़ेगा. 2050 तक, दुनिया के सबसे गर्म पंद्रह शरणार्थी शिविर, गाम्बिया, इरिट्रिया, इथियोपिया, सेनेगल और माली में स्थित प्रति वर्ष लगभग 200 दिन या उससे अधिक खतरनाक गर्मी के तनाव का सामना करने का अनुमान है.

साल 2025 की शुरुआत में 12 लाख शरणार्थी अपने वतन लौट आए. इनमें से आधे जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रों में गए. अफ्रीका में 75 प्रतिशत भूमि की स्थिति खराब हो रही है, और आधे से ज़्यादा शरणार्थी बस्तियां उच्च-तनाव वाले क्षेत्रों में हैं.

संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNHCR की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2040 तक चरम जलवायु संबंधी खतरों का सामना करने वाले देशों की संख्या 3 से बढ़कर 65 हो जाने का अनुमान है. इन 65 देशों में वर्तमान में विस्थापित लोगों के 45% से अधिक लोग रहते हैं.

पिछले दशक में मौसम संबंधी आपदाओं के कारण 25 करोड़ आंतरिक विस्थापन हुए हैं. प्रतिदिन लगभग 70,000 लोग विस्थापित हो रहे हैं.

हैदराबाद: संघर्ष के कारण विस्थापित हर चार में से तीन शरणार्थी वर्तमान में ऐसे देशों में रह रहे हैं जो जलवायु संबंधी खतरों के अत्यधिक जोखिम का सामना कर रहे हैं.

कई देशों में बुनियादी जीवन-यापन प्रणालियां दबाव में हैं. युद्धग्रस्त सूडान से आए नए शरणार्थियों को बाढ़ प्रभावित चाड के इलाकों में प्रतिदिन 10 लीटर से भी कम पानी मिलता है, जो आपातकालीन दिशानिर्देशों से कहीं कम है.

सबसे कठोर शरणार्थी शिविरों में 2050 तक सालाना लगभग 200 दिनों का खतरनाक गर्मी का तनाव झेलना पड़ सकता है. इससे जीवन और स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है. तीव्र गर्मी और अत्यधिक आर्द्रता का घातक मिश्रण, इनमें से कई जगहों को रहने लायक नहीं रहने देगा.

पर्यावरणीय क्षरण समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों को और गहरा कर रहा है. रिपोर्ट के नए आंकड़ों से पता चलता है कि अफ्रीका की तीन-चौथाई भूमि क्षीण हो रही है, और शरणार्थियों और आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए महाद्वीप की आधी से ज़्यादा बस्तियां गंभीर पारिस्थितिक तनाव वाले क्षेत्रों में स्थित हैं. इससे भोजन, पानी और आय तक पहुंच कम हो रही है.

सहेल के कुछ हिस्सों में, समुदायों की रिपोर्ट है कि जलवायु से जुड़ी आजीविका का नुकसान सशस्त्र समूहों में भर्ती को बढ़ावा दे रहा है, जो दर्शाता है कि पर्यावरणीय तनाव संघर्ष और विस्थापन के चक्र को कैसे बढ़ावा दे सकता है.

विश्व स्तर पर, 40 प्रतिशत तक भूमि क्षीण हो रही है, जिससे आधी मानवता प्रभावित हो रही है और जैव विविधता, पीने और सिंचाई के लिए पानी, खाद्य सुरक्षा और आजीविका को खतरा है। 2015 और 2019 के बीच, अनुमानित 100 मिलियन हेक्टेयर स्वस्थ और उत्पादक भूमि हर साल क्षीण हुई - यह क्षेत्रफल लगभग मिस्र के आकार का है।

साहेल और अधिकांश महाद्वीपीय अफ्रीका में, जहां 75% से अधिक भूमि क्षरित हो रही है, पर्यावरणीय क्षरण एक बड़ी समस्या है. लगभग 30% आंतरिक रूप से विस्थापित लोग (आईडीपी) और शरणार्थी बस्तियां पारिस्थितिक रूप से अक्षुण्ण लेकिन कम जैव विविधता वाले क्षेत्रों में स्थित हैं, जो अब भी आवश्यक प्राकृतिक संसाधन प्रदान कर सकते हैं, लेकिन आगे की गिरावट से बचने के लिए इनका सावधानीपूर्वक, निष्पक्ष और स्थायी प्रबंधन आवश्यक है.

दुनिया भर के लगभग आधे बच्चे, यानी एक अरब बच्चे, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं. 26 इसमें प्राकृतिक आपदाओं से बेघर होने की एक महत्वपूर्ण संभावना भी शामिल है. 2016 और 2023 के बीच मौसम संबंधी कारणों से 62 मिलियन से अधिक बच्चे विस्थापित हुए, जो प्रतिदिन 21,000 से अधिक विस्थापनों के बराबर है.

साथ ही, धन की कमी और एक अत्यधिक असमान जलवायु वित्त प्रणाली लाखों लोगों को असुरक्षित छोड़ रही है। शरणार्थियों की मेजबानी करने वाले नाजुक और संघर्ष प्रभावित देशों को उनकी जरूरत के अनुसार जलवायु वित्त का केवल एक चौथाई हिस्सा ही मिल पाता है, जबकि वैश्विक जलवायु वित्त का अधिकांश हिस्सा विस्थापित समुदायों या उनके मेजबानों तक कभी नहीं पहुंच पाता है।

ग्रांडी ने आगे कहा, "वित्त पोषण में कटौती शरणार्थियों और विस्थापित परिवारों को चरम मौसम के प्रभावों से बचाने की हमारी क्षमता को गंभीर रूप से सीमित कर रही है. अगर हम स्थिरता चाहते हैं, तो हमें वहां निवेश करना होगा, जहां लोग सबसे ज़्यादा जोखिम में हैं. आगे विस्थापन को रोकने के लिए, जलवायु वित्तपोषण को पहले से ही संकटग्रस्त समुदायों तक पहुंचाना होगा." उन्होंने कहाकि "उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता. इस COP को वास्तविक कार्रवाई करनी चाहिए, खोखले वादे नहीं."

चुनौतियों के बावजूद, UNHCR इस बात पर जोर देता है कि समाधान संभव हैं. विस्थापित और मेजबान समुदाय लचीलेपन के शक्तिशाली कारक हो सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब उन्हें राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं में शामिल किया जाए. लक्षित निवेश के माध्यम से समर्थन दिया जाए. साथ ही उनके भविष्य को प्रभावित करने वाले निर्णयों में उनकी आवाज उठाई जाए. फिर भी, अधिकांश राष्ट्रीय जलवायु योजनाएं अब भी शरणार्थियों और अन्य विस्थापित लोगों के साथ-साथ उन्हें मेजबान बनाने वाले समुदायों की अनदेखी करती हैं.

जैसे-जैसे दुनिया COP30 के लिए एकत्रित हो रही है, UNHCR सरकारों, वित्तीय संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से निर्णायक कार्रवाई करने का आग्रह कर रहा है. विस्थापित लोगों और उनके मेज़बान समुदायों को जलवायु नियोजन और निर्णय लेने में शामिल करके, अनुकूलन और लचीलापन निर्माण में निवेश करके, और यह सुनिश्चित करके कि जलवायु वित्त अग्रिम पंक्ति में खड़े लोगों तक पहुंचे.