ETV Bharat / international

UN चीफ से मिले विदेश मंत्री जयशंकर, भारत के लिए उनसे समर्थन पर जताया आभार

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख गुटेरेस से मुलाकात की. ( साभार: X@DrSJaishankar )

By PTI 2 Min Read