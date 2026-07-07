फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की सीरिया यात्रा के दौरान दमिश्क में धमाके, आसमान में दिखा धुएं का गुबार
खबर है कि दमिश्क में एक होटल के पास दो धमाके सुने गए, जहां फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों सीरिया यात्रा के दौरान रुकने वाले थे.
By ANI
Published : July 7, 2026 at 2:48 PM IST
दमिश्क: सीरिया की राजधानी दमिश्क में मंगलवार को कई धमाके सुने गए. अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, धमाकों के बाद आसमान में धुएं का गुबार उठता दिखा. हालांकि, धमाकों का कारण तुरंत साफ नहीं हो पाया और किसी के हताहत होने की भी तुरंत कोई जानकारी नहीं मिली.
खबर है कि एक होटल के पास दो धमाके सुने गए, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों दमिश्क के दौरे के दौरान रुकने वाले थे. अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, धमाकों के बाद अधिकारियों ने सड़कें सील कर दीं. बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों सुरक्षित हैं.
मैक्रों ने सोमवार (स्थानीय समय) को सीरिया के लोगों के लिए फ्रांस का समर्थन दोहराया और देश के अपने पहले आधिकारिक दौरे पर दमिश्क पहुंचने पर एक संप्रभु, एकजुट और शांतिपूर्ण सीरिया की अपील की.
यह यूरोपीय संघ के किसी मौजूदा राष्ट्राध्यक्ष का सीरिया का पहला आधिकारिक दौरा है.
मैक्रों ने एक एक्स पोस्ट में कहा, "मैं सीरिया के लोगों के लिए फ्रांस की प्रतिबद्धता बताने आया हूं. एक संप्रभु सीरिया के लिए, जो अपनी अलग-अलग तरह की चीजों में एक हो और अपने पड़ोसियों के साथ शांति से रहे. आइए, हम सब मिलकर स्थिरता और शांति का एक नया चैप्टर शुरू करें."
अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, इससे पहले 3 जुलाई को मध्य दमिश्क में पैलेस ऑफ जस्टिस के पास एक कैफे में बम धमाका हुआ था, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई थी और 20 अन्य घायल हो गए थे, लेकिन अभी तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है.
दमिश्क के गवर्नर माहेर मारवान इदलिबी ने कहा कि हमले की जांच जारी है. उन्होंने पुष्टि की कि कैफे में IED लगाया गया था, और इलाके से भाग रहे कम से कम एक संदिग्ध का पीछा करके उसे पकड़ लिया गया. इदलिबी ने आगे कहा कि जब सरकार आर्थिक और सुरक्षा की स्थिति को फिर से बनाने और स्थिर करने के लिए काम कर रही है, तो कुछ "बुरे लोग" देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं.
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