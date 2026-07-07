ETV Bharat / international

फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की सीरिया यात्रा के दौरान दमिश्क में धमाके, आसमान में दिखा धुएं का गुबार

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ANI )

By ANI 2 Min Read

दमिश्क: सीरिया की राजधानी दमिश्क में मंगलवार को कई धमाके सुने गए. अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, धमाकों के बाद आसमान में धुएं का गुबार उठता दिखा. हालांकि, धमाकों का कारण तुरंत साफ नहीं हो पाया और किसी के हताहत होने की भी तुरंत कोई जानकारी नहीं मिली. खबर है कि एक होटल के पास दो धमाके सुने गए, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों दमिश्क के दौरे के दौरान रुकने वाले थे. अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, धमाकों के बाद अधिकारियों ने सड़कें सील कर दीं. बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों सुरक्षित हैं. मैक्रों ने सोमवार (स्थानीय समय) को सीरिया के लोगों के लिए फ्रांस का समर्थन दोहराया और देश के अपने पहले आधिकारिक दौरे पर दमिश्क पहुंचने पर एक संप्रभु, एकजुट और शांतिपूर्ण सीरिया की अपील की. यह यूरोपीय संघ के किसी मौजूदा राष्ट्राध्यक्ष का सीरिया का पहला आधिकारिक दौरा है.