मॉस्को में धमाका, 3 की मौत, ब्लास्ट का शक यूक्रेनी इंटेलिजेंस पर

यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस (GUR) के एक अधिकारी ने कहा कि यह हमला एक एजेंसी ऑपरेशन के तहत किया गया था.

Explosion in Moscow
मॉस्को में एक जानलेवा धमाके की जगह के पास पुलिस ने सड़क रोक दी. (AP)
By AP (Associated Press)

Published : December 25, 2025 at 2:19 PM IST

2 Min Read
मॉस्को (रूस): रूसी जांचकर्ताओं ने कहा कि बुधवार को मॉस्को में हुए धमाके में दो पुलिस अधिकारियों समेत तीन लोगों की मौत हो गई. कुछ दिन पहले ही पास में एक कार बम धमाके में एक बड़े जनरल की मौत हो गई थी.

यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस, जिसे GUR के नाम से जाना जाता है, के एक अधिकारी ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि यह हमला एक एजेंसी ऑपरेशन के तहत किया गया था. एजेंसी के एक और अधिकारी ने कहा कि पुलिस अधिकारियों ने यूक्रेन में रूस के युद्ध में हिस्सा लिया था, लेकिन उन्होंने कोई डिटेल नहीं दी. दोनों ने नाम न बताने की शर्त पर बात की, क्योंकि उन्हें इस मामले पर पब्लिकली बोलने का अधिकार नहीं था.

रूसी अधिकारियों ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया कि हमले के पीछे कौन हो सकता है. जब से मॉस्को ने लगभग चार साल पहले हमला किया था, रूसी अधिकारियों ने रूस में कई मिलिट्री अधिकारियों और पब्लिक हस्तियों की हत्याओं के लिए कीव को दोषी ठहराया है. यूक्रेन ने उनमें से कुछ की जिम्मेदारी ली है.

रूस की इन्वेस्टिगेटिव कमेटी की प्रवक्ता स्वेतलाना पेट्रेंको ने एक बयान में कहा कि बुधवार को, दो ट्रैफिक पुलिस अधिकारी एक संदिग्ध व्यक्ति के पास जा रहे थे, तभी एक डिवाइस में धमाका हो गया. अधिकारियों और पास खड़े एक और व्यक्ति की चोटों से मौत हो गई.

गृह मंत्रालय ने अधिकारियों के नाम लेफ्टिनेंट इल्या क्लिमानोव, 24, जो अक्टूबर 2023 में मॉस्को पुलिस में शामिल हुए थे, और लेफ्टिनेंट मैक्सिम गोरबुनोव, 25 बताए. बयान में कहा गया कि गोरबुनोव की एक पत्नी और 9 महीने की बेटी थी.

यह धमाका रूसी राजधानी के उसी इलाके में हुआ, जहां सोमवार को लेफ्टिनेंट जनरल फैनिल सरवरोव की कार बम से मौत हो गई थी. सरवरोव रूसी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के ऑपरेशनल ट्रेनिंग डायरेक्टरेट के प्रमुख थे.

