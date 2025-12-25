ETV Bharat / international

मॉस्को में धमाका, 3 की मौत, ब्लास्ट का शक यूक्रेनी इंटेलिजेंस पर

मॉस्को (रूस): रूसी जांचकर्ताओं ने कहा कि बुधवार को मॉस्को में हुए धमाके में दो पुलिस अधिकारियों समेत तीन लोगों की मौत हो गई. कुछ दिन पहले ही पास में एक कार बम धमाके में एक बड़े जनरल की मौत हो गई थी.

यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस, जिसे GUR के नाम से जाना जाता है, के एक अधिकारी ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि यह हमला एक एजेंसी ऑपरेशन के तहत किया गया था. एजेंसी के एक और अधिकारी ने कहा कि पुलिस अधिकारियों ने यूक्रेन में रूस के युद्ध में हिस्सा लिया था, लेकिन उन्होंने कोई डिटेल नहीं दी. दोनों ने नाम न बताने की शर्त पर बात की, क्योंकि उन्हें इस मामले पर पब्लिकली बोलने का अधिकार नहीं था.

रूसी अधिकारियों ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया कि हमले के पीछे कौन हो सकता है. जब से मॉस्को ने लगभग चार साल पहले हमला किया था, रूसी अधिकारियों ने रूस में कई मिलिट्री अधिकारियों और पब्लिक हस्तियों की हत्याओं के लिए कीव को दोषी ठहराया है. यूक्रेन ने उनमें से कुछ की जिम्मेदारी ली है.