ETV Bharat / international

अमेरिका में मध्यावधि चुनाव क्यों होते हैं, कौन करते हैं वोट, ट्रंप के लिए कितना अहम, जानें सबकुछ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 25 अक्टूबर, 2026 को मिशिगन के पोर्ट ह्यूरन में एक चुनावी रैली को संबोधित किया. ( AP )

वाशिंगटन: अमेरिका में 3 नवंबर 2026 को मध्यावधि चुनाव (US midterm elections) होने हैं. इस बार महत्वपूर्ण माने जा रहे मध्यावधि चुनावों से पहले कई हफ्तों से पूर्व-मतदान (early voting) चल रहा है. मध्यावधि चुनावों में अमेरिकी मतदाता हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट के सदस्यों और देश भर के राज्यों के गवर्नर को चुनेंगे.

अमेरिका संसद यानी कांग्रेस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स निचला सदन और सीनेट उच्च सदन है. मौजूदा राष्ट्रपति के दो साल कार्यकाल के बाद होने वाले मध्यावधि चुनाव के नतीजों से यह तय होगा कि कौन सी पार्टी कांग्रेस (संसद) पर नियंत्रण करती है और राष्ट्रपति ट्रंप के दो साल के कार्यों को लोगों से कितना समर्थन हासिल है. मध्यावधि चुनावों को आम तौर पर मौजूदा राष्ट्रपति के कामकाज पर रेफरेंडम भी माना जाता है.

मध्यावधि चुनाव में क्या होता है?

अमेरिकी राष्ट्रपति के चार साल के कार्यकाल के मध्य में होने वाले मध्यावधि चुनाव, कांग्रेस की संरचना तय करते हैं. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी 435 सीटों और सीनेट की 100 में से 35 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिसमें अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियो और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की खाली सीटों को भरने के लिए फ्लोरिडा और ओहियो राज्यों में स्पेशल इलेक्शन भी शामिल हैं. 36 राज्यों के मतदाता गवर्नर भी चुनेंगे. हाउस के सदस्य प्रत्येक एक कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका कार्यकाल दो साल के लिए होता है, जबकि सीनेटर का कार्यकाल छह साल के लिए होता है. सीनेटर हाउस से पास होने वाले प्रस्तावित कानूनों को मंजूरी देते हैं या रोकते हैं. मध्यावधि चुनावों से पहले, 25 अक्टूबर, 2026 को टेक्सास के वेस्लाको में डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों की रैली में मौजूद समर्थक (AP) हालांकि, हर चार साल के राष्ट्रपति कार्यकाल के मध्य में होने वाले, मध्यावधि चुनावों में राष्ट्रपति शामिल नहीं होते हैं. लेकिन ये चुनाव भी खासा महत्व रखते हैं. अगर इस साल मतदान 2022 के पिछले मध्यावधि चुनाव जैसा ही रहा, तो इस साल के मध्यावधि चुनावों में 10 करोड़ से ज्यादा लोग वोट डालेंगे. इस बार चुनावों के दौरान 'राजनीतिक विज्ञापनों पर रिकॉर्ड पैसे खर्च किए जाने की उम्मीद है. AdImpact के मुताबिक, 12 अक्टूबर तक अब तक दिखाए गए राजनीतिक विज्ञापनों पर रिकॉर्ड $3.8 बिलियन (करीब 36,177.07 करोड़ रुपये) खर्च किए जा चुके हैं. सबसे अधिक खर्च टेक्सास, ओहियो और मिशिगन में अमेरिकी सीनेट की रेस में हो रहा है. चुनाव अभियान के वित्तपोषण रिकॉर्ड के अनुसार, एलन मस्क ने रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन करने के लिए अकेले करीब $366 मिलियन (लगभग 3,660 करोड़ रुपये) खर्च किए हैं. फिर भी, मध्यावधि चुनावों में आम तौर पर हाई-प्रोफाइल राष्ट्रपति चुनाव की तुलना में मतदाता कम दिलचस्पी दिखाते हैं. जैसे, 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में 15.5 करोड़ से अधिक वोट पड़े थे. किसका होगा संसद पर नियंत्रण

हालांकि, इस मध्यावधि चुनाव में बहुत कुछ दांव पर लगा है क्योंकि डेमोक्रेट्स यूएस कांग्रेस (अमेरिकी संसद) पर ज्यादातर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हैं. वर्तमान में, हाउस में रिपब्लिकन के पास 218-214 से बहुमत है, जिसमें दो सीटें खाली हैं और एक निर्दलीय सांसद है जो रिपब्लिकन के साथ है. निचले सदन पर नियंत्रण पाने के लिए डेमोक्रेट्स को चार सीट और हासिल करनी होगी. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुधवार, 21 अक्टूबर, 2026 को साउथ कैरोलिना के पेंडलटन में एक कैंपेन रैली को संबोधित करने के बाद इशारा करते हुए. (AP) डेमोक्रेट्स सीनेट में बहुमत हासिल करने के लिए भी लड़ रहे हैं, जहां रिपब्लिकन के पास 53-47 से बहुमत है. सीनेट पर नियंत्रण पाने के लिए उन्हें चार और सीटें जीतनी होंगी. मेन, ओहियो, नॉर्थ कैरोलिना, आयोवा और जॉर्जिया समेत 10 सीटों पर होने वाले चुनावों के नतीजे डेमोक्रेट्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं. क्या राष्ट्रपति पद पर असर डाल सकते हैं मध्यावधि चुनाव?

अमेरिका में होने वाले मध्यावधि चुनावों में अक्सर उस पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है, जिसकी सरकार सत्ता में होती है. साल 2026 के लिए इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पर नियंत्रण रखने वाली उनकी रिपब्लिकन पार्टी, खतरनाक राजनीतिक स्थिति में हैं. मध्यावधि चुनाव मतदाताओं के लिए एक मौका हो सकते हैं, असल में, राष्ट्रपति के काम को ग्रेड देने का, और अगर उन्हें कम नंबर मिलते हैं तो शायद व्हाइट हाउस को अपनी गलती सुधारने के लिए मजबूर कर सकते हैं. अमेरिकी सीनेट के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार डॉ. एनी एंड्रयूज ने 16 अक्टूबर, 2026 को साउथ कैरोलिना के कोलंबिया में मध्यावधि चुनावों में दूसरे डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों के साथ 'गेट आउट द वोट' रैली में हिस्सा लेती हुईं. (AP) मध्यावधि चुनाव के नतीजे उन भावी राष्ट्रपति उम्मीदवारों को भी इस बात के संकेत दे सकते हैं कि वे अगले राष्ट्रपति अभियान में मतदाताओं के लिए अपने संदेशों को कैसे तैयार करें, जो 2028 में होगा. क्या दिखा रहे हैं पोल?

सितंबर के रॉयटर्स/इप्सोस पोल के अनुसार, ट्रंप के कामकाज को मिली मंजूरी 32% के सर्वकालिक निचले स्तर पर है.