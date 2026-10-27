अमेरिका में मध्यावधि चुनाव क्यों होते हैं, कौन करते हैं वोट, ट्रंप के लिए कितना अहम, जानें सबकुछ
अमेरिकी मध्यावधि चुनावों को आमतौर पर मौजूदा राष्ट्रपति के कामकाज पर रेफरेंडम माना जाता है. इससे तय होता है कि संसद पर किसका नियंत्रण होगा.
Published : October 27, 2026 at 4:59 PM IST
वाशिंगटन: अमेरिका में 3 नवंबर 2026 को मध्यावधि चुनाव (US midterm elections) होने हैं. इस बार महत्वपूर्ण माने जा रहे मध्यावधि चुनावों से पहले कई हफ्तों से पूर्व-मतदान (early voting) चल रहा है. मध्यावधि चुनावों में अमेरिकी मतदाता हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट के सदस्यों और देश भर के राज्यों के गवर्नर को चुनेंगे.
अमेरिका संसद यानी कांग्रेस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स निचला सदन और सीनेट उच्च सदन है. मौजूदा राष्ट्रपति के दो साल कार्यकाल के बाद होने वाले मध्यावधि चुनाव के नतीजों से यह तय होगा कि कौन सी पार्टी कांग्रेस (संसद) पर नियंत्रण करती है और राष्ट्रपति ट्रंप के दो साल के कार्यों को लोगों से कितना समर्थन हासिल है. मध्यावधि चुनावों को आम तौर पर मौजूदा राष्ट्रपति के कामकाज पर रेफरेंडम भी माना जाता है.
मध्यावधि चुनाव में क्या होता है?
अमेरिकी राष्ट्रपति के चार साल के कार्यकाल के मध्य में होने वाले मध्यावधि चुनाव, कांग्रेस की संरचना तय करते हैं. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी 435 सीटों और सीनेट की 100 में से 35 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिसमें अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियो और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की खाली सीटों को भरने के लिए फ्लोरिडा और ओहियो राज्यों में स्पेशल इलेक्शन भी शामिल हैं. 36 राज्यों के मतदाता गवर्नर भी चुनेंगे.
हाउस के सदस्य प्रत्येक एक कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका कार्यकाल दो साल के लिए होता है, जबकि सीनेटर का कार्यकाल छह साल के लिए होता है. सीनेटर हाउस से पास होने वाले प्रस्तावित कानूनों को मंजूरी देते हैं या रोकते हैं.
हालांकि, हर चार साल के राष्ट्रपति कार्यकाल के मध्य में होने वाले, मध्यावधि चुनावों में राष्ट्रपति शामिल नहीं होते हैं. लेकिन ये चुनाव भी खासा महत्व रखते हैं.
अगर इस साल मतदान 2022 के पिछले मध्यावधि चुनाव जैसा ही रहा, तो इस साल के मध्यावधि चुनावों में 10 करोड़ से ज्यादा लोग वोट डालेंगे. इस बार चुनावों के दौरान 'राजनीतिक विज्ञापनों पर रिकॉर्ड पैसे खर्च किए जाने की उम्मीद है.
AdImpact के मुताबिक, 12 अक्टूबर तक अब तक दिखाए गए राजनीतिक विज्ञापनों पर रिकॉर्ड $3.8 बिलियन (करीब 36,177.07 करोड़ रुपये) खर्च किए जा चुके हैं. सबसे अधिक खर्च टेक्सास, ओहियो और मिशिगन में अमेरिकी सीनेट की रेस में हो रहा है.
चुनाव अभियान के वित्तपोषण रिकॉर्ड के अनुसार, एलन मस्क ने रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन करने के लिए अकेले करीब $366 मिलियन (लगभग 3,660 करोड़ रुपये) खर्च किए हैं.
फिर भी, मध्यावधि चुनावों में आम तौर पर हाई-प्रोफाइल राष्ट्रपति चुनाव की तुलना में मतदाता कम दिलचस्पी दिखाते हैं. जैसे, 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में 15.5 करोड़ से अधिक वोट पड़े थे.
किसका होगा संसद पर नियंत्रण
हालांकि, इस मध्यावधि चुनाव में बहुत कुछ दांव पर लगा है क्योंकि डेमोक्रेट्स यूएस कांग्रेस (अमेरिकी संसद) पर ज्यादातर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हैं. वर्तमान में, हाउस में रिपब्लिकन के पास 218-214 से बहुमत है, जिसमें दो सीटें खाली हैं और एक निर्दलीय सांसद है जो रिपब्लिकन के साथ है. निचले सदन पर नियंत्रण पाने के लिए डेमोक्रेट्स को चार सीट और हासिल करनी होगी.
डेमोक्रेट्स सीनेट में बहुमत हासिल करने के लिए भी लड़ रहे हैं, जहां रिपब्लिकन के पास 53-47 से बहुमत है.
सीनेट पर नियंत्रण पाने के लिए उन्हें चार और सीटें जीतनी होंगी. मेन, ओहियो, नॉर्थ कैरोलिना, आयोवा और जॉर्जिया समेत 10 सीटों पर होने वाले चुनावों के नतीजे डेमोक्रेट्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं.
क्या राष्ट्रपति पद पर असर डाल सकते हैं मध्यावधि चुनाव?
अमेरिका में होने वाले मध्यावधि चुनावों में अक्सर उस पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है, जिसकी सरकार सत्ता में होती है. साल 2026 के लिए इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पर नियंत्रण रखने वाली उनकी रिपब्लिकन पार्टी, खतरनाक राजनीतिक स्थिति में हैं.
मध्यावधि चुनाव मतदाताओं के लिए एक मौका हो सकते हैं, असल में, राष्ट्रपति के काम को ग्रेड देने का, और अगर उन्हें कम नंबर मिलते हैं तो शायद व्हाइट हाउस को अपनी गलती सुधारने के लिए मजबूर कर सकते हैं.
मध्यावधि चुनाव के नतीजे उन भावी राष्ट्रपति उम्मीदवारों को भी इस बात के संकेत दे सकते हैं कि वे अगले राष्ट्रपति अभियान में मतदाताओं के लिए अपने संदेशों को कैसे तैयार करें, जो 2028 में होगा.
क्या दिखा रहे हैं पोल?
सितंबर के रॉयटर्स/इप्सोस पोल के अनुसार, ट्रंप के कामकाज को मिली मंजूरी 32% के सर्वकालिक निचले स्तर पर है.
घरेलू मुद्दे जैसे उपभोक्ता वस्तुओं की बढ़ती कीमतें, कई चुनावी मुकाबलों के नतीजों पर असर डाल सकती हैं और रिपब्लिकन के लिए समर्थन को कम कर सकती हैं.
साथ ही, इस बात के सबूत हैं कि डेमोक्रेट्स इस साल मतदान को लेकर रिपब्लिकन की तुलना में अधिक उत्साहित हैं. अगर शुरुआती मतदान के रुझान जारी रहते हैं, तो यह नवंबर में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत की ओर इशारा कर सकता है.
इस बात के भी संकेत हैं कि 2024 में ट्रंप की तरफ झुकाव दिखाने वाले लैटिनो (Latino) मतदाता, अर्थव्यवस्था को लेकर निराशा और ट्रंप के कुछ आव्रजन संबंधी कड़े कदमों के चलते फिर से डेमोक्रेट्स की तरफ लौट सकते हैं.
हालांकि, डेमोक्रेट्स के लिए एकतरफा जीत की संभावना अभी पूरी तरह से पक्की नहीं है. रिपब्लिकन पार्टी को डेमोक्रेट्स के प्रति जनता के लगातार बने अविश्वास, अभियानों पर रिपब्लिकन द्वारा किए जाने वाले अधिक खर्च के फायदे, और कुछ प्राथमिक चुनावों में वामपंथी उम्मीदवारों की जीत से उदारवादी मतदाताओं में पैदा हुए डर का लाभ मिल सकता है.
हालिया मध्यावधि चुनावों का इतिहास
हाल का इतिहास बताया है कि मध्यावधि चुनावों से कैसे बड़े राजनीतिक उलटफेर हो सकते हैं.
2010 के मध्यावधि चुनावों में, बराक ओबामा के डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान, रिपब्लिकन ने बड़ी जीत हासिल की, जिसमें उन्होंने कमजोर अमेरिकी अर्थव्यवस्था और ओबामा के ऐतिहासिक हेल्थकेयर सुधार कानून के प्रति कम जनसमर्थन के बीच हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 63 और सीटें जीतीं. डेमोक्रेट्स ने अपना बहुमत खो दिया था. सीनेट में, छह सीटें हारने के बावजूद डेमोक्रेट्स अपना नियंत्रण बनाए रखने में सफल रहे.
ओबामा ने उस समय खेद जताते हुए कहा था कि रिपब्लिकन लहर एक 'करारी हार' थी. इसके बाद उन्हें नॉन-डिफेंस खर्च में भारी कटौती करने की रिपब्लिकन मांगों का सामना करना पड़ा था.
2018 में डेमोक्रेट्स ने भी ऐसा ही किया, जब ट्रंप व्हाइट हाउस में थे. डेमोक्रेट्स को कुल 40 हाउस सीटों का फायदा हुआ था, लेकिन सीनेट की दो सीटें हार गए थे.
इस साल के मध्यावधि चुनावों में 50 राज्यों में से 36 राज्यों में गवर्नर के लिए भी मुकाबले शामिल हैं, और लगभग हर राज्य में उनके राज्य-स्तरीय विधानसभाओं (legislative bodies) की सीटों के लिए मतदान हो रहा है.
बैलटपीडिया (Ballotpedia) के अनुसार, अभी देश भर में 55% राज्य विधानसभा सीटों पर रिपब्लिकन का नियंत्रण है, जबकि डेमोक्रेट्स के पास 43.8% सीटें हैं.
स्पीकर कौन होगा?
अगर डेमोक्रेट्स हाउस में बहुमत हासिल करने में सफल रहते हैं, तो अगले स्पीकर — जो उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति पद के क्रम में दूसरे स्थान पर होते हैं — न्यूयॉर्क के डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव हकीम जेफ्रीज हो सकते हैं. वह वर्तमान में हाउस में डेमोक्रेटिक लीडर हैं.
जेफ्रीज, जो इस शक्तिशाली पद को संभालने वाले पहले अश्वेत अमेरिकी बनेंगे, ट्रंप और उनके सहयोगियों द्वारा की गई कई विवादास्पद गतिविधियों की जांच शुरू करने के लिए हाउस की समितियों को निर्देश देने की स्थिति में होंगे. जेफ्रीज ने बार-बार कहा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी उन मामलों की जांच करेगी, जिसे उन्होंने ट्रंप प्रशासन के दौरान "भ्रष्टाचार का अभूतपूर्व स्तर" कहा है.
जैफ्रीज हाउस के जरिये डेमोक्रेट्स की विधायी प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाएंगे. उन्होंने कहा है कि डेमोक्रेट्स का ध्यान स्वास्थ्य सेवा, किराना, आवास, ऊर्जा और अन्य लागतों को अधिक सस्ता बनाने पर होगा.
दूसरी ओर, अगर रिपब्लिकन जीतते हैं, तो यह पक्का हो जाएगा कि स्पीकर का पद सत्ताधारी पार्टी के पास रहेगा, या तो मौजूदा स्पीकर माइक जॉनसन के पास या जो भी रिपब्लिकन जीतेगा, अगर उन्हें इस पद के लिए चुनौती दी जाती है.
रिपब्लिकन की प्राथमिकताएं शायद और टैक्स कटौती, रक्षा खर्च में भारी बढ़ोतरी, और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में और कटौती पर केंद्रित होंगी, जो ट्रंप के 2025 के "वन बिग ब्यूटीफुल बिल" पर आधारित होंगी.
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