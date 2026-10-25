Explained : क्यों जल रहा यूरोप, क्या भारत को रहना होगा सतर्क ?
यूरोप के कई देशों में भारी विरोध प्रदर्शन जारी है. हिंसा और आगजनी की घटनाएं हुई हैं. क्या है इसकी वजह, पढ़ें खबर.
Published : October 25, 2026 at 4:45 PM IST
नई दिल्ली : यूरोप के अलग-अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी है. वहां के कई शहरों में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं. सबसे पहले पिछले महीने फ्रांस में प्रदर्शन शुरू हुए थे और तब से यह असंतोष कई देशों को अपने लपेटे में ले चुका है. हमारे यहां भी कई नेताओं ने इन प्रदर्शनों की तस्वीरें साझा कर वर्तमान सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है. दरअसल, यूरोप के जिन-जिन हिस्सों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं. उनकी कुछ शिकायतें एक जैसी हैं. मसलन महंगाई या फिर जीवन-यापन की बढ़ती लागतें. फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम, इटली, पुर्तगाल और अल्बानिया में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई. विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि आने वाले हफ्तों में यह असंतोष और भी देशों में फैल सकता है. आइए हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि इन प्रदर्शन की असली वजह क्या है और क्या भारत को इससे चौकन्ना रहने की जरूरत है या नहीं. वैसे, आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप में आने वाले शरणार्थियों को इस स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया है.
यूरोप में मुख्य रूप से विरोध की शुरुआत फ्रांस से हुई थी. 17 सितंबर पेरिस के एक हाई स्कूल में शिक्षकों ने स्टाफ की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. बाद में छात्र भी इसमें शामिल हो गए और देखते ही देखते यह देश भर के अन्य स्कूलों तक फैल गया. शुरू में ऐसा लगा कि सरकार इन मुद्दों पर स्थिति को संभाल लेगी, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट. विरोध करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती गई और उनमें एक के बाद एक करके मुद्दे भी जुड़ते चले गए. इनमें जीवन-यापन की बढ़ती लागत और सार्वजनिक क्षेत्र में की गई कटौती जैसे मुद्दे भी शामिल हो गए. फ्रांस के कई इलाकों में दुकानों को लूटा गया और ऐतिहासिक इमारतों में तोड़फोड़ की गई, यहां तक कि उन्हें आग भी लगा दी गई.
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कट्टर वामपंथी उपद्रवियों पर आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि वाम आंदोलनकारियों ने जायज मांगों वाले आंदोलन को हाईजैक कर लिया है. फ्रांस में अगले छह महीनों में चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप खूब लग रहे हैं. धुर-दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन ने कहा कि फ्रांस हिंसा और लाचारी के बीच फंस गया है, मानो बंधक बन गया हो. फ्रांस की सरकार भारी कर्ज में डूबी है. वह बड़े बजट घाटे और कर्ज लेने की बढ़ती लागत से जूझ रही है. इस साल वह रक्षा या शिक्षा की तुलना में अपने कर्ज को चुकाने पर अधिक खर्च करेगी.
हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं कि यूरोप ने जिस तरीके से शरणार्थियों को जगह दी है, उसने स्थिति को बदतर बना दिया है. उन्होंने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से कहा, "अपनी सीमाएं बंद करें और बहुत देर होने से पहले हालात पर काबू पाएं !" उन्होंने कहा, "अगर यूरोप अपनी सीमाएं बंद नहीं करता और अपराधियों, जैसे कि विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग, को बाहर नहीं निकालता, तो यूरोप खत्म हो जाएगा."
उन्होंने आगे कहा, "जब मैं फ्रांस को देखता हूं, जब आप इटली को देखते हैं, और वहां मची उथल-पुथल और नफरत को देखते हैं, तो यह स्कूलों के बारे में नहीं है. यह उन लोगों के बारे में है जो ऐसे देशों में आ रहे हैं, जो उस देश से ही नफरत करते हैं." रिपब्लिकनों ने विशेष रूप से यह आरोप लगाया है कि मुस्लिम लोग ऐतिहासिक रूप से कैथोलिक रहे फ्रांस पर अपना जमा हुआ गुस्सा निकाल रहे हैं. साथ ही, उन्होंने इसे अमेरिका के भविष्य के लिए एक भयावह तस्वीर से जोड़ते हुए चेतावनी दी है कि अमेरिका में भी ऐसा ही कुछ हो सकता है.
ट्रंप की इस राय से फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन सहमत नहीं हैं. उन्होंने कहा, "कुछ लोगों का दावा है कि हमारे यहां प्रवासियों और इस्लामवादियों की भीड़ ने घुसपैठ कर ली है, जो कि पूरी तरह से गलत है." उन्होंने विदेशी ताकतों द्वारा जानकारी के साथ छेड़छाड़ और एआई से बनी ऐसी तस्वीरों की ओर इशारा किया, जो ऐसे दृश्य दिखाती हैं जो असल में कभी हुए ही नहीं." उन्होंने कहा कि अटलांटिक के दूसरी ओर के कुछ नेता "हमारे देश का इस्तेमाल अपने राजनीतिक प्रचार के लिए कर रहे हैं. लोगों को ऐसी बकवास फैलाना बंद करना चाहिए."
अल्बानिया में विरोध - अल्बानिया में विरोध की मुख्य वजह सरकारी भ्रष्टाचार है. राजधानी तिराना में लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन्होंने ट्रंप फैमिली से जुड़े एक लग्जरी तटीय प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलाने के लिए चालबाजी का सहारा लिया है. अल्बानिया के पीएम एदी रामा ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया.
हाई स्कूल और कॉलेज के छात्रों ने फ्लेमिंगो नाम से आंदोलन चलाया है. अल्बानिया के पीएम ने प्रदर्शनकारियों को एंटिफा से प्रभावित बताया है. एंटिफा अमेरिका में सक्रिय अति-वामपंथी समूहों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक व्यापक शब्द है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे आतंकवादी संगठन मानते हैं.
स्पेन की राजधानी मैड्रिड में भी लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं. विरोध की शुरुआत किराए में बढ़ोतरी थी. वहां एक निवेश फर्म ने 70 साल से रह रही एक बुजुर्ग महिला को उसके घर से बेदखल कर दिया. फर्म ने उसका किराया 230 प्रतिशत बढ़ा दिया था. 87 वर्षीय मारिकार्मेन अबास्कल को उनके अपार्टमेंट से जबरन निकाल दिया गया था. दो हफ्ते बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी. इसके बाद वहां पर लोगों का गुस्सा उबल पड़ा.
सर्बिया में भी पिछले दो सालों से विश्वविद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन जारी है. वे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं. वे अलेक्जेंडर वुसिक की सत्ता में वापसी की कोशिश को चुनौती दे रहे हैं. छात्रों ने स्टूडेंट्स लिस्ट पार्टी बनाई है. इसने भी चुनाव में हिस्सा लिया है. पूर्व राष्ट्रपति वुसिक प्रधानमंत्री के रूप में वापसी करना चाहते हैं. लेकिन उनकी पार्टी सर्बियन प्रोग्रेसिव पार्टी को स्टूडेंट्स लिस्ट से कड़ी चुनौती मिल रही है. विरोध की शुरुआत 2024 में एक रेलवे स्टेशन पर हुई त्रासदी के बाद हुई थी.
इटली में लोग रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास की सुविधा और वेतन बढ़ोतरी की मांगों को लेकर सड़कों पर हैं. सरकारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर में इटली में महंगाई दर 4.2 फीसदी थी. यह यूरोजोन में सबसे अधिक है. शांतिपूर्ण मार्च के बाद इटली के ट्यूरिन और बोलोग्ना में हिंसक दंगे भड़क उठे. लूटपाट की घटनाएं हुईं. संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया. प्रदर्शनकारियों ने प्रत्येक शनिवार को तीन बजे शाम विरोध करने का फैसला किया है.
ग्रीस की राजधानी एथेंस की सड़कों पर हजारों छात्रों और शिक्षकों ने मार्च निकाला. उन्होंने छात्रों के लिए किफायती आवास और शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी निवेश बढ़ाने की मांग की है. ग्रीस में प्रदर्शन अक्सर हिंसक हो जाते हैं. इसलिए पुलिस काफी चौकस थी. एपी न्यूज एजेंसी से बात करते हुए एक प्रदर्शनकारी ने कहा, "आज हम हड़ताल कर रहे हैं क्योंकि हमारे परिवारों के लिए यह स्थिति अब और नहीं चल सकती. बढ़ती महंगाई के कारण महीने के अंत तक गुजारा करना मुश्किल हो गया है और स्कूलों के हालात भी साल-दर-साल तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं."
द कन्वरसेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जीवन-यापन की बढ़ती लागत, उच्च शिक्षा का भारी खर्च और भविष्य में रोजगार को लेकर अनिश्चितता युवाओं की सबसे बड़ी चिंताओं में शामिल हैं. रिपोर्ट के अनुसार पूरे यूरोपीय संघ में 40 प्रतिशत लोग बढ़ती कीमतों और जीवन-यापन की लागत को लेकर बहुत चिंतित हैं. 2026 के राष्ट्रीय सर्वेक्षणों से पता चलता है कि आयरलैंड के लगभग 70 प्रतिशत किशोर बेहतर जीवन स्थितियों के लिए दूसरे देश जाने (प्रवास करने) के बारे में सोच रहे हैं. इसी तरह से नीदरलैंड में माध्यमिक विद्यालयों के 20 प्रतिशत से अधिक छात्र इस बात को लेकर चिंतित हैं कि क्या वे कभी अपना घर खरीद पाएंगे या नहीं.
वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सदस्य महेश जेठमलानी ने सोशल मीडिया एक्स पर भारत को यूरोप के अलग-अलग हिस्सों में हो रहे इन आंदोलनों से सचेत रहने को कहा है. उन्होंने कहा कि भारत को एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय अराजकतावादी वामपंथी-कट्टरपंथी सत्ता परिवर्तन अभियान में सक्रिय रूप से शामिल किया जा रहा है, इसलिए हर सवाल को षड्यंत्र सिद्धांत कहकर खारिज करना बंद करें, उनकी साझेदारी की व्याख्या करें, वित्तपोषण का खुलासा करें, लेन-देन की जांच करें. रणनीति और प्रचार-प्रसार में कौन मदद कर रहा है, इसकी पहचान करें.
𝐄𝐗𝐏𝐎𝐒𝐄𝐃: 𝐓𝐡𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐞𝐢𝐠𝐧-𝐟𝐮𝐧𝐝𝐞𝐝 𝐩𝐥𝐨𝐭 𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐬𝐞 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚…! A recent Fox News investigation sheds light on a disturbing "Red-Green Network" synchronising protests across France, Albania, and India. According to the report, international groups like Progressive International are coordinating anti-government narratives, from the streets of Paris to Jantar Mantar in Delhi. But here is the real bombshell! There is apparently a direct nexus between these foreign-backed entities and the Congress Party. The report points to an April 2025 meeting where Progressive International representatives met with Sonia Gandhi and Rahul Gandhi at 10 Janpath. This comes as protests erupt over electoral roll revisions, with the network allegedly framing the process as a "purge" to push for regime change. With funding pipelines linked to figures like Neville Roy Singham, the question must be asked: 𝐈𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬 𝐥𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐚𝐥𝐢𝐠𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐚 𝐠𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 𝐞𝐜𝐨𝐬𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐝𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐬𝐞 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚? The people deserve answers. Watch and connect the dots. 🎥— BJP (@BJP4India) October 22, 2026
उन्होंने लिखा, "इंडियन अलायंस पेरिस से शुरुआत करते हैं. फॉक्स न्यूज और@AsraNomaniने फ्रांस स्थित प्रवासी संगठन की पहचान की है जो फ्रांसीसी और भारतीय विरोध संदेशों को जोड़ता है और मैनहट्टन में पीपुल्स फोरम के साथ साझेदारी करता है. इसके बाद प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल की रिपोर्ट आती है. यह भारत, फ्रांस, स्पेन और अल्बानिया को एक ही राजनीतिक ढांचे में रखती है और इन ताकतों को "समर्थन और जोड़ने" के अपने काम का स्पष्ट रूप से वर्णन करती है. यह सवाल भी उठाती है कि जन विद्रोह संगठित राजनीतिक शक्ति कैसे बन सकता है.इसके भारत अनुभाग में अभिजीत दिपके, वामपंथी छात्र संगठन एआईएसए, एसएफआई और एआईएसएफ, और प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल के प्रमुख निखिल डे और शेख सलाउद्दीन के नाम शामिल हैं.कुछ देर के लिए टिप्पणियों को भूल जाइए. वित्तीय गतिविधियों पर नजर डालें.शंघाई स्थित अमेरिकी व्यवसायी नेविल रॉय सिंघम से शुरुआत करते हैं, जिनके कट्टरपंथी वामपंथी फंडिंग नेटवर्क की जांच 2023 में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में की गई थी. उस रिपोर्ट में न्यूजक्लिक को नेटवर्क से वित्तपोषण प्राप्त करने वाले के रूप में पहचाना गया था.अब उनकी पत्नी, कोडपिंक की सह-संस्थापक जोडी इवांस कहती हैं, मैं चाहती हूं कि लोग फ्रांस, स्पेन और भारत की ओर देखें.और उनकी कंपनी द्वारा वित्तपोषित ट्राइकंटिनेंटल के विजय प्रसाद ने स्पष्ट रूप से भारत का जिक्र किया."
कांग्रेस नेता उदित राज बोले, "अगर फ्रांस जैसे बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन भारत में होते हैं, तो सरकार के लिए स्थिति को संभालना मुश्किल हो सकता है. यूरोप में लोगों को विरोध-प्रदर्शन आयोजित करने के लिए विपक्षी राजनीतिक दलों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नागरिक खुद जानते हैं कि अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ना है."
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, "भारत बांग्लादेश नहीं है और भारत फ्रांस भी नहीं है. शांतिपूर्ण विरोध का पूरा तर्क यह है कि हमारे जैसे लोकतंत्र में, संविधान के तहत, भारत के नागरिकों को अपनी असहमति सार्वजनिक रूप से और शांतिपूर्ण ढंग से व्यक्त करने का अधिकार है."
ये भी पढ़ें : 'पेरिस जल्द मुस्लिम शहर बनने वाला है', ट्रंप ने फ्रांस में अशांति के लिए प्रवासियों को जिम्मेदार ठहराया