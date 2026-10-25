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Explained : क्यों जल रहा यूरोप, क्या भारत को रहना होगा सतर्क ?

ग्रीस में विरोध प्रदर्शन, छात्रों ने सरकार का किया विरोध ( AP )

नई दिल्ली : यूरोप के अलग-अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी है. वहां के कई शहरों में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं. सबसे पहले पिछले महीने फ्रांस में प्रदर्शन शुरू हुए थे और तब से यह असंतोष कई देशों को अपने लपेटे में ले चुका है. हमारे यहां भी कई नेताओं ने इन प्रदर्शनों की तस्वीरें साझा कर वर्तमान सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है. दरअसल, यूरोप के जिन-जिन हिस्सों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं. उनकी कुछ शिकायतें एक जैसी हैं. मसलन महंगाई या फिर जीवन-यापन की बढ़ती लागतें. फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम, इटली, पुर्तगाल और अल्बानिया में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई. विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि आने वाले हफ्तों में यह असंतोष और भी देशों में फैल सकता है. आइए हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि इन प्रदर्शन की असली वजह क्या है और क्या भारत को इससे चौकन्ना रहने की जरूरत है या नहीं. वैसे, आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप में आने वाले शरणार्थियों को इस स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया है.

यूरोप में मुख्य रूप से विरोध की शुरुआत फ्रांस से हुई थी. 17 सितंबर पेरिस के एक हाई स्कूल में शिक्षकों ने स्टाफ की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. बाद में छात्र भी इसमें शामिल हो गए और देखते ही देखते यह देश भर के अन्य स्कूलों तक फैल गया. शुरू में ऐसा लगा कि सरकार इन मुद्दों पर स्थिति को संभाल लेगी, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट. विरोध करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती गई और उनमें एक के बाद एक करके मुद्दे भी जुड़ते चले गए. इनमें जीवन-यापन की बढ़ती लागत और सार्वजनिक क्षेत्र में की गई कटौती जैसे मुद्दे भी शामिल हो गए. फ्रांस के कई इलाकों में दुकानों को लूटा गया और ऐतिहासिक इमारतों में तोड़फोड़ की गई, यहां तक कि उन्हें आग भी लगा दी गई.

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कट्टर वामपंथी उपद्रवियों पर आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि वाम आंदोलनकारियों ने जायज मांगों वाले आंदोलन को हाईजैक कर लिया है. फ्रांस में अगले छह महीनों में चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप खूब लग रहे हैं. धुर-दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन ने कहा कि फ्रांस हिंसा और लाचारी के बीच फंस गया है, मानो बंधक बन गया हो. फ्रांस की सरकार भारी कर्ज में डूबी है. वह बड़े बजट घाटे और कर्ज लेने की बढ़ती लागत से जूझ रही है. इस साल वह रक्षा या शिक्षा की तुलना में अपने कर्ज को चुकाने पर अधिक खर्च करेगी. पेरिस में विरोध प्रदर्शन का एक दृश्य (AP) हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं कि यूरोप ने जिस तरीके से शरणार्थियों को जगह दी है, उसने स्थिति को बदतर बना दिया है. उन्होंने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से कहा, "अपनी सीमाएं बंद करें और बहुत देर होने से पहले हालात पर काबू पाएं !" उन्होंने कहा, "अगर यूरोप अपनी सीमाएं बंद नहीं करता और अपराधियों, जैसे कि विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग, को बाहर नहीं निकालता, तो यूरोप खत्म हो जाएगा." उन्होंने आगे कहा, "जब मैं फ्रांस को देखता हूं, जब आप इटली को देखते हैं, और वहां मची उथल-पुथल और नफरत को देखते हैं, तो यह स्कूलों के बारे में नहीं है. यह उन लोगों के बारे में है जो ऐसे देशों में आ रहे हैं, जो उस देश से ही नफरत करते हैं." रिपब्लिकनों ने विशेष रूप से यह आरोप लगाया है कि मुस्लिम लोग ऐतिहासिक रूप से कैथोलिक रहे फ्रांस पर अपना जमा हुआ गुस्सा निकाल रहे हैं. साथ ही, उन्होंने इसे अमेरिका के भविष्य के लिए एक भयावह तस्वीर से जोड़ते हुए चेतावनी दी है कि अमेरिका में भी ऐसा ही कुछ हो सकता है. फ्रांस में विरोध प्रदर्शन (AP) ट्रंप की इस राय से फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन सहमत नहीं हैं. उन्होंने कहा, "कुछ लोगों का दावा है कि हमारे यहां प्रवासियों और इस्लामवादियों की भीड़ ने घुसपैठ कर ली है, जो कि पूरी तरह से गलत है." उन्होंने विदेशी ताकतों द्वारा जानकारी के साथ छेड़छाड़ और एआई से बनी ऐसी तस्वीरों की ओर इशारा किया, जो ऐसे दृश्य दिखाती हैं जो असल में कभी हुए ही नहीं." उन्होंने कहा कि अटलांटिक के दूसरी ओर के कुछ नेता "हमारे देश का इस्तेमाल अपने राजनीतिक प्रचार के लिए कर रहे हैं. लोगों को ऐसी बकवास फैलाना बंद करना चाहिए." प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए तैनात सुरक्षाकर्मी (AP) अल्बानिया में विरोध - अल्बानिया में विरोध की मुख्य वजह सरकारी भ्रष्टाचार है. राजधानी तिराना में लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन्होंने ट्रंप फैमिली से जुड़े एक लग्जरी तटीय प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलाने के लिए चालबाजी का सहारा लिया है. अल्बानिया के पीएम एदी रामा ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया. हाई स्कूल और कॉलेज के छात्रों ने फ्लेमिंगो नाम से आंदोलन चलाया है. अल्बानिया के पीएम ने प्रदर्शनकारियों को एंटिफा से प्रभावित बताया है. एंटिफा अमेरिका में सक्रिय अति-वामपंथी समूहों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक व्यापक शब्द है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे आतंकवादी संगठन मानते हैं. स्पेन की राजधानी मैड्रिड में भी लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं. विरोध की शुरुआत किराए में बढ़ोतरी थी. वहां एक निवेश फर्म ने 70 साल से रह रही एक बुजुर्ग महिला को उसके घर से बेदखल कर दिया. फर्म ने उसका किराया 230 प्रतिशत बढ़ा दिया था. 87 वर्षीय मारिकार्मेन अबास्कल को उनके अपार्टमेंट से जबरन निकाल दिया गया था. दो हफ्ते बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी. इसके बाद वहां पर लोगों का गुस्सा उबल पड़ा.