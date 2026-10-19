इजराइली सेटलर्स की गतिविधियों को लेकर अमेरिका और यूरोप में भी उठने लगे सवाल
इजराइल ने कहा, इन सवालों में कोई दम नहीं है. यहां होने वाली हिंसा को भी इसने नकार दिया.
Published : October 19, 2026 at 7:16 PM IST
नई दिल्ली : वेस्ट बैंक में दो अलग-अलग घटनाओं में एक अमेरिकी पत्रकार और यूरोपीय राजनयिकों पर हुए हमलों ने वेस्ट बैंक की ओर अंतरराष्ट्रीय ध्यान खींचा है. यहां फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइली बसने वालों (सेटलर) की हिंसा बढ़ती जा रही है.इस वजह से अमेरिका ने इजराइल की कड़ी आलोचना की है. यह अपने आप में अनोखी घटना है.
इसने इजराइल और यूरोप के बीच राजनयिक तनाव भी पैदा कर दिया है. 16 अक्टूबर को द वाशिंगटन पोस्ट की फोटोपत्रकार हेइडी लेविन हमले में घायल हो गईं. वायरल वीडियो में दिख रहा है कि अबू फल्लाह गांव में फिलिस्तीनियों पर हो रहे हमले के दौरान, लेविन जमीन पर गिरी हुई हैं और तीन इजराइलियों ने उन्हें घेर रखा है.पत्रकार, जो इस घटना में घायल हुए दो लोगों में से एक थीं, ने बताया कि जमीन पर गिरे होने के बावजूद वहां पर बसने वाले उन्हें लगातार लात मारते रहे. इस घटना के बाद वाशिंगटन ने इजराइल की तीखी आलोचना की.
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इजराइल से कहा कि वह वेस्ट बैंक (जो इजरायल के कब्जे में है) में बसने वालों द्वारा किए जा रहे हमलों को रोकने के लिए और अधिक कदम उठाए. अमेरिकी पत्रकार पर हुए हमले के बारे में रुबियो ने कहा, "हमें अभी इसकी जरूरत नहीं है. इजराइल को भी अभी इसकी जरूरत नहीं है."
इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी, जो इजरायल-अमेरिका संबंधों के कट्टर समर्थक हैं, ने इन बसने वालों को "नकाबपोश कायर" कहा.अगले दिन, बेल्जियम, फ्रांस, पोलैंड और कैथोलिक चर्च के यूरोपीय राजनयिकों के एक प्रतिनिधिमंडल को वहां पर बसने वालों ने निशाना बनाया. यह घटना रामल्ला के पास ईसाई बहुल गांव तैबेह के दौरे के दौरान हुई. इस टकराव के दौरान एक फ्रांसीसी मेयर पर भी हमला किया गया. यूरोपीय देशों ने राजनयिकों और अन्य लोगों पर हुए इस हमले की कड़ी निंदा की है.अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के दबाव के चलते इजराइल ने इन दो घटनाओं के सिलसिले में दस संदिग्धों को गिरफ्तार किया है. इन घटनाओं ने वेस्ट बैंक में हो रही गतिविधियों की ओर अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है, जिससे यह इजराइल के लिए एक राजनयिक मुद्दा बन गया है.
इजराइली सेटलर्स कौन हैं - ये वे इजराइली हैं जो वेस्ट बैंक और पूर्वी यरुशलम के कब्जे वाले इलाकों में रहते हैं. इन बस्तियों की शुरुआत 1967 के छह-दिवसीय युद्ध के बाद हुई थी. यह युद्ध इजराइल और मिस्र, जॉर्डन तथा सीरिया के नेतृत्व वाले अरब देशों के गठबंधन के बीच लड़ा गया था. इसमें इजराइल ने जॉर्डन नदी के पश्चिमी किनारे (वेस्ट बैंक) पर कब्जा कर लिया था. अंतरराष्ट्रीय समुदाय के कई लोग इन बस्तियों को इंटरनेशनल कानून के तहत अवैध मानते हैं.
इजराइल इस बात को नहीं मानता और इन इलाकों में अपनी मौजूदगी को कब्जा नहीं मानता. संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार वेस्ट बैंक में रहने वाले इन इजराइलियों की संख्या काफी बड़ी है. लगभग 737,332. यह इजराइल की कुल आबादी का 10 प्रतिशत है. इजराइली सरकार के कुछ प्रमुख मंत्री भी इन्हीं बस्तियों से आते हैं. इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-गवीर शामिल हैं. वे वेस्ट बैंक में अर्धसैनिक बॉर्डर पुलिस के प्रभारी हैं.
इसके अलावा, वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच भी इन्हीं बस्तियों से आते हैं और वे सेटलमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख हैं.वैसे तो इन लोगों (सेटलर्स) की ओर से होने वाली हिंसा पहले से ही बढ़ रही थी, लेकिन 7 अक्टूबर को हमास के हमले और उसके बाद गाजा में इजरायली सेना की कार्रवाई के बाद इसमें भारी उछाल आया है.इन लोगों की हिंसा के कारण कई फिलिस्तीनी बेघर हो गए हैं. संयुक्त राष्ट्र की जून की एक रिपोर्ट के अनुसार, वेस्ट बैंक में ऐसी घटनाओं की संख्या 1,000 को पार कर गई है, जिनमें लोगों को नुकसान पहुंचा या संपत्ति को नष्ट किया गया. यानी औसतन हर दिन ऐसी छह घटनाएं हो रही हैं, जिससे पूरे वेस्ट बैंक के 230 से ज्यादा समुदाय प्रभावित हुए हैं. वाशिंगटन इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में इजराइल डिफेंस फोर्सेज के आंकड़ों का हवाला दिया गया है, जिसके मुताबिक इन लोगों (सेटलर्स) द्वारा की जाने वाली हिंसा की घटनाएं पिछले साल 495 थीं, जो बढ़कर 870 हो गई हैं.
बस्तियों में रहने वालों (सेटलर) की हिंसा पर इजराइल की प्रतिक्रिया - इजराइली सरकार ने बार-बार यह कहकर इन घटनाओं को खारिज किया है कि यह हिंसा कुछ उपद्रवियों का काम है. नेतन्याहू ने इन हमलों को "कुछ दंगाईयों" की हरकत बताया है.लेकिन मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि तेल अवीव (इजराइली सरकार) इन लोगों को परोक्ष रूप से समर्थन दे रहा है. उनका मानना है कि यह हिंसा, वेस्ट बैंक पर कब्जा करने के इजराइल के बड़े एजेंडे का हिस्सा है. ऐसा माना जाता है कि इन लोगों की इन हरकतों का मकसद इजरायली बस्तियों का विस्तार करना और उस इलाके पर अपना नियंत्रण बढ़ाना है. इससे फिलिस्तीनी लोग दबाव में रहते हैं और शांति समझौते की किसी भी कोशिश में मुश्किलें आती हैं.
आलोचकों का मानना है कि यह सब ग्रेटर इजराइल की अवधारणा से जुड़ा है.इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-गवीर ने वेस्ट बैंक को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने और इजराइली बस्तियों के विस्तार की वकालत की है. वहीं, 2023 में इजराइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने "ग्रेटर इजराइल" का एक नक्शा दिखाया, जिसमें न केवल वेस्ट बैंक, बल्कि जॉर्डन का कुछ हिस्सा भी शामिल था. जब हकाबी से पूछा गया कि क्या वह मिस्र की नील नदी और इराक की फरात नदी के बीच की पूरी जमीन पर इजराइल के नियंत्रण का समर्थन करते हैं, तो उन्होंने अमेरिकी टॉक शो होस्ट टकर कार्लसन से कहा कि अगर इजराइल पूरे मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट) पर कब्जा कर ले, तो यह "ठीक" रहेगा. इन अलग-अलग बयानों ने इस क्षेत्र में इजराइल के इरादों को लेकर संदेह पैदा कर दिया है और यह सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या इजराइल सच में इन लोगों की हिंसा को रोकने के लिए गंभीर है या नहीं.
इजराइली बस्तियों में रहने वालों के खिलाफ सजा मिलने की दर (कनविक्शन रेट) भी इस धारणा को और मजबूत करती है. इजराइल के मानवाधिकार संगठन यश दिन के अनुसार, 2005 से 2024 के बीच पुलिस ने 1,701 मामलों की जांच की, जिनमें से 93.8% मामलों में कोई आरोप पत्र (इंडिक्टमेंट) दाखिल नहीं किया गया और जांच बंद कर दी गई. वहीं, केवल तीन फीसदी मामलों में ही पूरी या आंशिक सजा सुनाई जा सकी.
बस्तियों में रहने वालों की हिंसा के खिलाफ बढ़ती राजनयिक प्रतिक्रिया - हालांकि इजराइल ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने अमेरिकी पत्रकार के साथ हुई घटना को शुरू में इजराइल को बदनाम करने के अभियान का हिस्सा बताया. उन्होंने कहा कि किसी भी नतीजे पर जल्दबाजी में पहुंचने से पहले सबूत जुटाना जरूरी है.इजराइल के लिए, बस्तियों में रहने वालों की बढ़ती हिंसा न केवल राजनयिक प्रतिक्रिया को न्योता दे रही है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस बात पर भी ध्यान खींच रही है कि कैसे ये लोग जैतून की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं और फिलिस्तीनियों को निशाना बना रहे हैं. खासकर इसलिए क्योंकि वेस्ट बैंक के बाहर से आने वाले लोग भी लगातार निशाना बन रहे हैं और इस हिंसा की चपेट में आ रहे हैं.इससे यह संदेह भी पैदा होता है कि वेस्ट बैंक में जो कुछ हो रहा है, उसे बस्तियों में रहने वाले लोग नहीं चाहते कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसका कोई दस्तावेजीकरण हो. बाहरी लोगों के इस हिंसा में फंसने की घटनाएं ऐसे समय में सामने आई हैं, जब इजराइल को बस्तियों में रहने वालों की हिंसा को रोकने में नाकाम रहने के कारण राजनयिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है.
यूरोप के 11 देशों और कनाडा ने वेस्ट बैंक की अवैध बस्तियों से आने वाले सामानों पर व्यापार प्रतिबंध और आयात रोक लगाने की मांग की है. ब्रिटेन और इजराइल के बीच राजनयिक और व्यापारिक विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि लंदन ने वेस्ट बैंक में इजराइल की अवैध बस्तियों के खिलाफ व्यापार और मानवाधिकार संबंधी प्रतिबंध लगा दिए हैं. सितंबर में, इजराइल ने अक्टूबर में पूर्वी यरुशलम में स्थित ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास (कॉन्सुलट जनरल) को बंद करने की धमकी दी थी. हालांकि यह वाणिज्य दूतावास बंद नहीं हुआ, बल्कि दोनों देशों के बीच हुए एक समझौते के तहत इसका नाम बदलकर यूके मिशन यरुशलम कर दिया गया.
आगे क्या - सेटलर की हिंसा शांति प्रयासों को और जटिल बना रही है. खतरा यह है कि अगर ये लोग अपने विस्तारवादी लक्ष्यों को पूरा करते रहे, तो फिलिस्तीनियों के लिए कोई अखंड क्षेत्र ही नहीं बचेगा.भारत सहित कई देशों का मानना है कि टू-स्टेट सॉल्यूशन (दो-राज्य समाधान) ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है. भारत ने बातचीत के जरिए टू-स्टेट सॉल्यूशन के प्रति अपना पुराना समर्थन दोहराया है. इसके तहत, अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप, इजराइल और फिलिस्तीन अपनी मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर शांति और सुरक्षा के साथ एक-दूसरे के बगल में रह सकते हैं.लेकिन, सेटलर हिंसा में हो रही इस बढ़ोतरी के बीच टू-स्टेट सॉल्यूशन की संभावना और भी दूर होती दिख रही है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना में वेस्ट बैंक और यरुशलम को लेकर कोई ठोस प्रावधान नहीं हैं. यह मुख्य रूप से गाजा पर केंद्रित है, जबकि किसी भी स्थायी शांति समझौते में वेस्ट बैंक और यरुशलम को शामिल करना जरूरी होगा.हाल के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि इजराइल, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरुशलम की एक बड़ी आबादी टू-स्टेट सॉल्यूशन के विचार का समर्थन नहीं करती है.27 अक्टूबर को होने वाले इजराइली चुनावों (जिसमें 26वीं नेसेट के सभी 120 सदस्यों को चुना जाना है) के बीच भी, उपद्रवी सेटलरों के खिलाफ कोई ठोस या निरंतर कार्रवाई होने की संभावना कम ही है. हालांकि, दो घटनाओं के सिलसिले में 10 प्रतिशत लोगों की गिरफ्तारी यह दिखाती है कि इजराइल कार्रवाई कर रहा है, लेकिन यह देखना बाकी है कि क्या इससे सेटलर हिंसा पर लगाम लगेगी और क्या आगे भी ऐसी ठोस कार्रवाई जारी रहेगी.
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