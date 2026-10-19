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इजराइली सेटलर्स की गतिविधियों को लेकर अमेरिका और यूरोप में भी उठने लगे सवाल

फिलिस्तीनी से बात करते इजराइली सेटलर्स ( AP )

By Nirmala Ganapathy 10 Min Read

नई दिल्ली : वेस्ट बैंक में दो अलग-अलग घटनाओं में एक अमेरिकी पत्रकार और यूरोपीय राजनयिकों पर हुए हमलों ने वेस्ट बैंक की ओर अंतरराष्ट्रीय ध्यान खींचा है. यहां फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइली बसने वालों (सेटलर) की हिंसा बढ़ती जा रही है.इस वजह से अमेरिका ने इजराइल की कड़ी आलोचना की है. यह अपने आप में अनोखी घटना है.

इसने इजराइल और यूरोप के बीच राजनयिक तनाव भी पैदा कर दिया है. 16 अक्टूबर को द वाशिंगटन पोस्ट की फोटोपत्रकार हेइडी लेविन हमले में घायल हो गईं. वायरल वीडियो में दिख रहा है कि अबू फल्लाह गांव में फिलिस्तीनियों पर हो रहे हमले के दौरान, लेविन जमीन पर गिरी हुई हैं और तीन इजराइलियों ने उन्हें घेर रखा है.पत्रकार, जो इस घटना में घायल हुए दो लोगों में से एक थीं, ने बताया कि जमीन पर गिरे होने के बावजूद वहां पर बसने वाले उन्हें लगातार लात मारते रहे. इस घटना के बाद वाशिंगटन ने इजराइल की तीखी आलोचना की.

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इजराइल से कहा कि वह वेस्ट बैंक (जो इजरायल के कब्जे में है) में बसने वालों द्वारा किए जा रहे हमलों को रोकने के लिए और अधिक कदम उठाए. अमेरिकी पत्रकार पर हुए हमले के बारे में रुबियो ने कहा, "हमें अभी इसकी जरूरत नहीं है. इजराइल को भी अभी इसकी जरूरत नहीं है." इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी, जो इजरायल-अमेरिका संबंधों के कट्टर समर्थक हैं, ने इन बसने वालों को "नकाबपोश कायर" कहा.अगले दिन, बेल्जियम, फ्रांस, पोलैंड और कैथोलिक चर्च के यूरोपीय राजनयिकों के एक प्रतिनिधिमंडल को वहां पर बसने वालों ने निशाना बनाया. यह घटना रामल्ला के पास ईसाई बहुल गांव तैबेह के दौरे के दौरान हुई. इस टकराव के दौरान एक फ्रांसीसी मेयर पर भी हमला किया गया. यूरोपीय देशों ने राजनयिकों और अन्य लोगों पर हुए इस हमले की कड़ी निंदा की है.अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के दबाव के चलते इजराइल ने इन दो घटनाओं के सिलसिले में दस संदिग्धों को गिरफ्तार किया है. इन घटनाओं ने वेस्ट बैंक में हो रही गतिविधियों की ओर अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है, जिससे यह इजराइल के लिए एक राजनयिक मुद्दा बन गया है. इजराइली सेटलर्स कौन हैं - ये वे इजराइली हैं जो वेस्ट बैंक और पूर्वी यरुशलम के कब्जे वाले इलाकों में रहते हैं. इन बस्तियों की शुरुआत 1967 के छह-दिवसीय युद्ध के बाद हुई थी. यह युद्ध इजराइल और मिस्र, जॉर्डन तथा सीरिया के नेतृत्व वाले अरब देशों के गठबंधन के बीच लड़ा गया था. इसमें इजराइल ने जॉर्डन नदी के पश्चिमी किनारे (वेस्ट बैंक) पर कब्जा कर लिया था. अंतरराष्ट्रीय समुदाय के कई लोग इन बस्तियों को इंटरनेशनल कानून के तहत अवैध मानते हैं. इजराइल इस बात को नहीं मानता और इन इलाकों में अपनी मौजूदगी को कब्जा नहीं मानता. संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार वेस्ट बैंक में रहने वाले इन इजराइलियों की संख्या काफी बड़ी है. लगभग 737,332. यह इजराइल की कुल आबादी का 10 प्रतिशत है. इजराइली सरकार के कुछ प्रमुख मंत्री भी इन्हीं बस्तियों से आते हैं. इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-गवीर शामिल हैं. वे वेस्ट बैंक में अर्धसैनिक बॉर्डर पुलिस के प्रभारी हैं. इसके अलावा, वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच भी इन्हीं बस्तियों से आते हैं और वे सेटलमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख हैं.वैसे तो इन लोगों (सेटलर्स) की ओर से होने वाली हिंसा पहले से ही बढ़ रही थी, लेकिन 7 अक्टूबर को हमास के हमले और उसके बाद गाजा में इजरायली सेना की कार्रवाई के बाद इसमें भारी उछाल आया है.इन लोगों की हिंसा के कारण कई फिलिस्तीनी बेघर हो गए हैं. संयुक्त राष्ट्र की जून की एक रिपोर्ट के अनुसार, वेस्ट बैंक में ऐसी घटनाओं की संख्या 1,000 को पार कर गई है, जिनमें लोगों को नुकसान पहुंचा या संपत्ति को नष्ट किया गया. यानी औसतन हर दिन ऐसी छह घटनाएं हो रही हैं, जिससे पूरे वेस्ट बैंक के 230 से ज्यादा समुदाय प्रभावित हुए हैं. वाशिंगटन इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में इजराइल डिफेंस फोर्सेज के आंकड़ों का हवाला दिया गया है, जिसके मुताबिक इन लोगों (सेटलर्स) द्वारा की जाने वाली हिंसा की घटनाएं पिछले साल 495 थीं, जो बढ़कर 870 हो गई हैं. बस्तियों में रहने वालों (सेटलर) की हिंसा पर इजराइल की प्रतिक्रिया - इजराइली सरकार ने बार-बार यह कहकर इन घटनाओं को खारिज किया है कि यह हिंसा कुछ उपद्रवियों का काम है. नेतन्याहू ने इन हमलों को "कुछ दंगाईयों" की हरकत बताया है.लेकिन मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि तेल अवीव (इजराइली सरकार) इन लोगों को परोक्ष रूप से समर्थन दे रहा है. उनका मानना ​​है कि यह हिंसा, वेस्ट बैंक पर कब्जा करने के इजराइल के बड़े एजेंडे का हिस्सा है. ऐसा माना जाता है कि इन लोगों की इन हरकतों का मकसद इजरायली बस्तियों का विस्तार करना और उस इलाके पर अपना नियंत्रण बढ़ाना है. इससे फिलिस्तीनी लोग दबाव में रहते हैं और शांति समझौते की किसी भी कोशिश में मुश्किलें आती हैं.