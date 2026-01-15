ETV Bharat / international

Explained : आईसीई क्या है, अमेरिका में इस पर क्यों हो रहा विवाद, क्या आप्रवासियों पर साधा जा रहा निशाना ?

अमेरिका में आईसीई को लेकर ट्रंप और एलन मस्क एक हो गए हैं. पर कुछ राज्यों में उनका विरोध भी हो रहा है.

ice
फेंसिंग करते कर्मचारी, अवैध आप्रवासियों को रोकने के लिए उठाया गया कदम (AP)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 15, 2026 at 3:48 PM IST

|

Updated : January 15, 2026 at 3:55 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : आईसीई यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट ने अर्लिट मार्टिनेज नाम की एक महिला को उनके 15 साल के बेटे की कैंसर से मौत से दो दिन पहले गिरफ्तार कर लिया. वह काम पर जा रही थीं, तभी उन्हें हिरासत में ले लिया गया. उनके परिवार, वकीलों और डॉक्टरों की बार-बार गुहार के बावजूद, उन्हें आखिरी बार अलविदा कहने के लिए रिहा नहीं किया गया. वह अभी भी फेडरल कस्टडी में हैं. उनके पति ने अकेले ही बेटे को अंतिम विदाई दी. क्या यह क्रूरता की हद नहीं है. अमेरिकी वकील बेन क्रंप ने इस टिप्पणी के साथ पूरी घटना का जिक्र किया है. अमेरिका में इस समय आईसीई को लेकर खुलकर विवाद हो रहा है. आइए जानते हैं क्या है यह और इस पर विवाद की वजह क्या है.

आईसीई यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट. यह एक अमेरिकी एजेंसी है. यह अमेरिकी होमलैंड सुरक्षा विभाग के तहत काम करती है. अमेरिका ने इसे 2003 में बनाया था. एजेंसी को इमिग्रेशन और सीमा शुल्क कानूनों को कड़ाई से लागू करने की जवाबदेही दी गई है. इसके अंतर्गत दो विभाग आते हैं. एक नाम है - होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन (एचएसआई) और दूसरे का नाम है - एनफोर्समेंट एंड रिमूवल ऑपरेशंस (ईआरओ). एचएसआई का काम साइबर क्राइम, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी की जांच करना है. ईआरओ का काम अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले लोगों को हिरासत में लेना और उन्हें अंततः बाहर करना है. दुनिया भर में इसके 400 से अधिक कार्यालय हैं. इनके कर्मचारियों की संख्या 20 हजार से अधिक हैं, इनका बजट 8 अरब डॉलर के आसपास है.

अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगता रहा है कि वे इस एजेंसी के जरिए अमेरिका में रहने वाले दूसरे देशों के लोगों को दबाव में रखते हैं. इसके जरिए उन्होंने कई बार ऐसा काम किया है, जिसको लेकर आलोचनाएं होती रहीं हैं. यहां तक कि उनके पिछले कार्यकाल के दौरान भी इस एजेंसी के दरुपयोग के आरोप लग चुके हैं. तब यह कहा गया था कि ट्रंप छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं और वे उन्हें अपने मां-बाप से अलग कर दे रहे है. यही वजह है कि इस एजेंसी को बंद करने की मांग उठती रही है. पर, ट्रंप इस एजेंसी को सही ठहराते हैं. उनका कहना है कि यदि इस एजेंसी समाप्त कर दिया गया, तो अमेरिका की सीमाएं सुरक्षित नहीं रहेंगीं और यहां पर भारी संख्या में दूसरे देशों के लोग आ जाएंगे.

खुद आईसीई ने जो जानकारी दी है, उसके अनुसार पिछले एक साल में एजेंसी ने 2.70 लाख से अधिक लोगों को अमेरिका से निर्वासित किया है. यह एक दशक में सबसे अधिक वार्षिक आंकड़ा है. एजेंसी का ये भी कहना है कि हिरासत में लिए गए बहुत सारे ऐसे लोग थे, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है. अमेरिका के बहुत सारे स्टेट खुद भी पहल कर गैर कानूनी रूप से रह रहे लोगों को हिरासत में ले रहे हैं, और उन्हें आईसीई के हवाले कर दे रहे हैं. परंतु, कुछ ऐसे भी राज्य और शहर हैं, जो आईसीई का विरोध करते हैं. वे उनकी नीतियों को सही नहीं मानते हैं, जैसे न्यूयॉर्क वगैरह.

पिछले सप्ताह इस एजेसी को लेकर खूब विवाद हुआ था. दरअसल, आईसीई के एक एजेंट ने 37 वर्षीय महिला को गोली मार दी थी. एजेंसी का कहना है कि महिला को रूकने के लिए कहा गया, लेकिन वह नहीं रूकी, इसलिए गोली चलानी पड़ी. अमेरिकी आईसीई अधिकारी जोनाथन रॉस ने सात जनवरी को मिनियापोलिस में अमेरिकी नागरिक रेनी गुड को गोली मारी थी. वह तीन बच्चों की मां थीं. यह घटना तब हुई जब ट्रंप ने इमिग्रेशन कानूनों को सख्ती से लागू करने के लिए मिनेसोटा में 2,000 से ज़्यादा फेडरल ऑफिसर भेजे थे. अब ट्रंप कह रहे हैं कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी. जबकि घटना के तुरंत बाद ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में, ट्रंप ने गुड को "एक प्रोफेशनल उपद्रवी" कहा था. उन्होंने कहा था कि उसने "हिंसक, जानबूझकर और बेरहमी से आईसीई ऑफिसर को कुचल दिया."

अमेरिका में फेडरल एजेंट आमतौर पर अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के हिस्से के तौर पर किए गए कामों के लिए राज्य की प्रॉसिक्यूशन से इम्यून होते हैं. वैसे, लोकल अधिकारियों ने इस विचार को खारिज कर दिया है कि गोलीबारी सेल्फ-डिफेंस में की गई थी. ट्रंप ने भी साफ किया है कि वह आईसीई को अमेरिकी शहरों में भेजते रहेंगे, यह कहते हुए कि अपराध से लड़ने के लिए यह जरूरी है, भले ही इस वजह से हिंसक टकराव हुए हों.

आईसीई अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को मिनियापोलिस में एक आदमी को पैर में गोली मारी गई, जब वह उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा था और उस पर फावड़े और झाड़ू के हैंडल से हमला किया गया. डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में कहा कि फेडरल लॉ एनफोर्समेंट अधिकारियों ने वेनेजुएला के एक व्यक्ति को रोका, जो अमेरिका में अवैध रूप से था, उन्होंने कहा कि वह गाड़ी चलाकर भाग गया और एक खड़ी कार से टकरा गया, जिसके बाद वह पैदल ही भाग गया.

सोशल मीडिया कीपरएआई के हंटर एश ने टिप्पणी करते हुए कहा, "जब भी कोई इमिग्रेंट अधिक इमिग्रेशन के लिए बहस करता है, तो मैं और ज्यादा प्रतिबंध लगाने के बारे में सोचने लगता हूं. अगर किसी को अमेरिका आने देने का मतलब है कि वे हमेशा और लोगों को अंदर लाने के लिए लॉबी करेंगे, तो हमें यह रिस्क नहीं लेना चाहिए. अगर इसे लागू किया जा सके, तो मैं इमिग्रेशन के बारे में शक को इमिग्रेशन का एक क्राइटेरिया बनाने का समर्थन करूंगा."

एक्स प्रमुख एलन मस्क ने भी इसका समर्थन किया है. उन्होंने कहा, "अमेरिका दुनिया की आबादी का चार फीसदी है, लेकिन अवैध लोग सरकार से इतना पैसा स्कैम कर सकते हैं, जो धरती के 95 फीसदी से ज़्यादा है और ज़्यादातर अमेरिकियों की कमाई से भी ज़्यादा है! अगर अवैध इमिग्रेशन को रोकने के लिए फंडिंग बंद कर दी जाए, तो अमेरिका डूब जाएगा, दिवालिया हो जाएगा और फिर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा."

आईसीई का विरोध नहीं हो सके, इसके लिए ट्रंप प्रशासन ने एक और कदम उठाया है. एपी न्यूज एजेंसी के मुताबिक उन्होंने चुपके से एक ऐसी पॉलिसी फिर से लागू कर दी है, जो कांग्रेस सदस्यों की इमिग्रेशन डिटेंशन सुविधाओं तक पहुंच को सीमित करती है. दरअसल, गत शनिवार को अमेरिकी सांसदों इल्हान उमर, केली मॉरिसन और एंजी क्रेग ने मिनियापोलिस की फेडरल बिल्डिंग में आईसीई फैसिलिटी का दौरा करने की कोशिश की थी. उन्हें शुरू में अंदर जाने दिया गया, लेकिन लगभग 10 मिनट बाद उन्हें बाहर जाने के लिए कहा गया. जिन अधिकारियों ने उन्हें वापस भेजा, उन्होंने कांग्रेस की निगरानी यात्राओं के लिए हाल ही में लागू की गई सात-दिन के नोटिस की पॉलिसी का हवाला दिया.

ये भी पढ़ें : अमेरिका में ICE एजेंट ने महिला को गोली मारी, भड़के लोग

Last Updated : January 15, 2026 at 3:55 PM IST

TAGGED:

इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट
ELON MUSK TRUMP ICE
IMMIGRATION CUSTOM ENFORCEMENT
IMMIGRANTS HIT BY ICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.