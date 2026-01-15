ETV Bharat / international

Explained : आईसीई क्या है, अमेरिका में इस पर क्यों हो रहा विवाद, क्या आप्रवासियों पर साधा जा रहा निशाना ?

नई दिल्ली : आईसीई यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट ने अर्लिट मार्टिनेज नाम की एक महिला को उनके 15 साल के बेटे की कैंसर से मौत से दो दिन पहले गिरफ्तार कर लिया. वह काम पर जा रही थीं, तभी उन्हें हिरासत में ले लिया गया. उनके परिवार, वकीलों और डॉक्टरों की बार-बार गुहार के बावजूद, उन्हें आखिरी बार अलविदा कहने के लिए रिहा नहीं किया गया. वह अभी भी फेडरल कस्टडी में हैं. उनके पति ने अकेले ही बेटे को अंतिम विदाई दी. क्या यह क्रूरता की हद नहीं है. अमेरिकी वकील बेन क्रंप ने इस टिप्पणी के साथ पूरी घटना का जिक्र किया है. अमेरिका में इस समय आईसीई को लेकर खुलकर विवाद हो रहा है. आइए जानते हैं क्या है यह और इस पर विवाद की वजह क्या है.

आईसीई यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट. यह एक अमेरिकी एजेंसी है. यह अमेरिकी होमलैंड सुरक्षा विभाग के तहत काम करती है. अमेरिका ने इसे 2003 में बनाया था. एजेंसी को इमिग्रेशन और सीमा शुल्क कानूनों को कड़ाई से लागू करने की जवाबदेही दी गई है. इसके अंतर्गत दो विभाग आते हैं. एक नाम है - होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन (एचएसआई) और दूसरे का नाम है - एनफोर्समेंट एंड रिमूवल ऑपरेशंस (ईआरओ). एचएसआई का काम साइबर क्राइम, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी की जांच करना है. ईआरओ का काम अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले लोगों को हिरासत में लेना और उन्हें अंततः बाहर करना है. दुनिया भर में इसके 400 से अधिक कार्यालय हैं. इनके कर्मचारियों की संख्या 20 हजार से अधिक हैं, इनका बजट 8 अरब डॉलर के आसपास है.

अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगता रहा है कि वे इस एजेंसी के जरिए अमेरिका में रहने वाले दूसरे देशों के लोगों को दबाव में रखते हैं. इसके जरिए उन्होंने कई बार ऐसा काम किया है, जिसको लेकर आलोचनाएं होती रहीं हैं. यहां तक कि उनके पिछले कार्यकाल के दौरान भी इस एजेंसी के दरुपयोग के आरोप लग चुके हैं. तब यह कहा गया था कि ट्रंप छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं और वे उन्हें अपने मां-बाप से अलग कर दे रहे है. यही वजह है कि इस एजेंसी को बंद करने की मांग उठती रही है. पर, ट्रंप इस एजेंसी को सही ठहराते हैं. उनका कहना है कि यदि इस एजेंसी समाप्त कर दिया गया, तो अमेरिका की सीमाएं सुरक्षित नहीं रहेंगीं और यहां पर भारी संख्या में दूसरे देशों के लोग आ जाएंगे.

खुद आईसीई ने जो जानकारी दी है, उसके अनुसार पिछले एक साल में एजेंसी ने 2.70 लाख से अधिक लोगों को अमेरिका से निर्वासित किया है. यह एक दशक में सबसे अधिक वार्षिक आंकड़ा है. एजेंसी का ये भी कहना है कि हिरासत में लिए गए बहुत सारे ऐसे लोग थे, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है. अमेरिका के बहुत सारे स्टेट खुद भी पहल कर गैर कानूनी रूप से रह रहे लोगों को हिरासत में ले रहे हैं, और उन्हें आईसीई के हवाले कर दे रहे हैं. परंतु, कुछ ऐसे भी राज्य और शहर हैं, जो आईसीई का विरोध करते हैं. वे उनकी नीतियों को सही नहीं मानते हैं, जैसे न्यूयॉर्क वगैरह.

पिछले सप्ताह इस एजेसी को लेकर खूब विवाद हुआ था. दरअसल, आईसीई के एक एजेंट ने 37 वर्षीय महिला को गोली मार दी थी. एजेंसी का कहना है कि महिला को रूकने के लिए कहा गया, लेकिन वह नहीं रूकी, इसलिए गोली चलानी पड़ी. अमेरिकी आईसीई अधिकारी जोनाथन रॉस ने सात जनवरी को मिनियापोलिस में अमेरिकी नागरिक रेनी गुड को गोली मारी थी. वह तीन बच्चों की मां थीं. यह घटना तब हुई जब ट्रंप ने इमिग्रेशन कानूनों को सख्ती से लागू करने के लिए मिनेसोटा में 2,000 से ज़्यादा फेडरल ऑफिसर भेजे थे. अब ट्रंप कह रहे हैं कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी. जबकि घटना के तुरंत बाद ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में, ट्रंप ने गुड को "एक प्रोफेशनल उपद्रवी" कहा था. उन्होंने कहा था कि उसने "हिंसक, जानबूझकर और बेरहमी से आईसीई ऑफिसर को कुचल दिया."