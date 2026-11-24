Explained: शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा भारत-बांग्लादेश संबंधों के लिए कैसे नया टेस्ट बन गया
शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा दशकों से बनी भारत-बांग्लादेश की बड़ी पार्टनरशिप पर भारी पड़ सकता है. पढ़िए पूरी खबर...
Published : November 24, 2026 at 1:33 PM IST
नई दिल्ली: पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की बांग्लादेश की मांग को कानूनी मामला मानने का भारत का फैसला, न कि उनके संभावित हैंडओवर पर कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता करना, नई दिल्ली की अपनी संधि दायित्वों, घरेलू कानूनी बातों और अपने पड़ोस में बड़े रणनीतिक हितों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश को दिखाता है.
अगस्त 2024 में ढाका में राजनीतिक उथल-पुथल के बाद से यह मुद्दा भारत-बांग्लादेश संबंधों के सामने सबसे संवेदनशील चुनौतियों में से एक बनकर उभरा है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की मंगलवार को यहां नियमित मीडिया ब्रीफिंग में की गई टिप्पणी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है. जायसवाल ने मंगलवार को यहां नियमित ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा, "शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर, मैंने आपको बताया है कि यह एक लीगल मामला है और इस मुद्दे से उसी हिसाब से निपटा जाएगा."
यह दोहराकर कि हसीना के प्रत्यर्पण को लागू कानूनी फ्रेमवर्क के अनुसार निपटाया जाएगा, नई दिल्ली ने बांग्लादेश की मांग को स्वीकार करने या उसे सीधे खारिज करने से परहेज किया है. यह समय खास तौर पर महत्वपूर्ण है. हसीना, जो अगस्त 2024 में बांग्लादेश से भागने के बाद से भारत में रह रही हैं, ने दिसंबर में अपने देश लौटने का इरादा जताया है.
नया बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र पाने की उनकी कथित कोशिशों ने उनकी वापसी और उससे जुड़ी प्रत्यर्पण की मांग को फिर से द्विपक्षीय कूटनीति के केंद्र में ला दिया है. इसलिए, अभी का मुद्दा अब सरकार के पूर्व प्रमुख के कानूनी दर्जे तक ही सीमित नहीं है. यह इस बात का टेस्ट बन गया है कि क्या भारत और बांग्लादेश किसी राजनीतिक रूप से आरोपित व्यक्तिगत मामला को अपने बड़े रिश्ते की दिशा तय करने से रोक सकते हैं.
प्रत्यर्पण संधि: कानूनी जिम्मेदारियां बनाम राजनीतिक वजहें
इस विवाद की जड़ में भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि है, जिस पर जनवरी 2013 में हस्ताक्षर हुआ था और जो उसी साल अक्टूबर में लागू हुई थी. इसके बाद 2016 में प्रत्यर्पण प्रक्रिया को आसान बनाने और आपराधिक गतिविधि और आतंक के खिलाफ कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए एग्रीमेंट में बदलाव किया गया. इस संधि में उन लोगों के आपसी प्रत्यर्पण का प्रावधान है जिन पर किसी भी देश में प्रत्यर्पणीय अपराधों के आरोप लगे हों, उन पर मुकदमा चला हो या उन्हें दोषी ठहराया गया हो.
आर्टिकल 2 के तहत, एक प्रत्यर्पणीय अपराध में आम तौर पर ऐसा काम शामिल होता है जिसके लिए दोनों देशों के कानूनों के तहत कम से कम एक साल की जेल हो सकती है. लेकिन, संधि प्रत्यर्पण को ऑटोमैटिक नहीं बनाती है. यह कुछ ऐसे आधार बताती है जिन पर अनुरोध किया गया देश किसी व्यक्ति को सरेंडर करने से मना कर सकता है. आर्टिकल 6 में राजनीतिक तरह के अपराधों के लिए छूट शामिल है, हालांकि यह खास तौर पर कई गंभीर अपराधों को, जैसे मर्डर, गैर-इरादतन हत्या, अपहरण और कुछ आतंकवाद से जुड़े अपराधों को राजनीतिक अपराधों की परिभाषा से बाहर रखता है.
इससे भी जरूरी बात यह है कि आर्टिकल 8 में ऐसे मामलों में प्रत्यर्पण से इनकार करने का आधार दिया गया है, जहां यह गलत या दबाने वाला हो, जिसमें यह भी शामिल है कि आरोप न्याय के हित में अच्छी नीयत से नहीं लगाया गया हो.
आर्टिकल 7 में यह भी बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है, तो उस देश की अदालतों में मुकदमा चलाने से मना किया जा सकता है, और फिर केस को मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अधिकारियों के पास भेजा जाएगा.
ये नियम हसीना के मामले में खास तौर पर काम के हैं, क्योंकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई में जुलाई-अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह को हिंसक तरीके से दबाने से जुड़े आरोप शामिल हैं.
बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने नवंबर 2025 में कार्रवाई से जुड़े एक मामले में उनकी गैरमौजूदगी में उन्हें मौत की सजा सुनाई. हसीना ने गलत काम करने से इनकार किया है और कार्रवाई की वैधता को खारिज कर दिया है. संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है कि विरोध प्रदर्शनों को दबाने के दौरान करीब 1,400 लोग मारे गए.
इसलिए, नई दिल्ली के सामने न सिर्फ बांग्लादेशी न्यायिक आदेश के होने की जांच करने का मुश्किल काम है, बल्कि कार्रवाई से जुड़े कानूनी हालात, लागू संधि के नियम और भारतीय कानून की जरूरतों की भी जांच करनी है. यह अंतर जरूरी है. भारत का यह कहना कि इस मामले को कानूनी मुद्दे के तौर पर देखा जाएगा, यह भरोसा नहीं देता कि हसीना को प्रत्यर्पित किया जाएगा. इसी तरह, यह बांग्लादेश के अनुरोध को अस्वीकार करने का भी मतलब नहीं है.
ताजा बयान की टाइमिंग क्यों मायने रखती है
10 नवंबर की टिप्पणी हसीना की नए बांग्लादेशी यात्रा दस्तावेज हासिल करने की कथित कोशिश के बैकग्राउंड में आई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके वकीलों ने नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र मांगने के लिए नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग से संपर्क किया. खबर है कि अगस्त 2024 में देश छोड़ने के बाद बांग्लादेशी अधिकारियों ने उनके पहले के डॉक्यूमेंट्स रद्द कर दिए थे.
हसीना ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने का इरादा जताया है, और कहा जा रहा है कि वह लौटने के कानूनी नतीजों का सामना करने के लिए भी तैयार हैं. हालांकि, ढाका ने पासपोर्ट अनुरोध को रिजेक्ट कर दिया है और दोहराया है कि भारत को प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे सौंप देना चाहिए.
जायसवाल से यह भी पूछा गया कि क्या वैध पासपोर्ट के बिना प्रत्यर्पण हो सकता है. उन्होंने इस सवाल को टेक्निकल और लीगल बताया और कहा कि लोगों को ट्रैवल करने के लिए ट्रैवल डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, जबकि पासपोर्ट अनुरोध पर कमेंट करने से मना कर दिया और मामले को बांग्लादेश उच्चायोग को भेज दिया. यह अंतर महत्वपूर्ण है. प्रत्यर्पण और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जारी करना अलग-अलग कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया हैं.
पासपोर्ट अपने आप में यह तय करने वाला फैक्टर नहीं है कि प्रत्यर्पण का अनुरोध स्वीकार किया जाएगा या नहीं. जरूरी सवाल यह है कि क्या प्रत्यर्पण संधि और लागू घरेलू कानूनों की जरूरतें पूरी की गई हैं. इसलिए, अभी के हालात में तीन आपस में जुड़े लेकिन अलग-अलग मुद्दे शामिल हैं: हसीना की वापस लौटने की कथित इच्छा, बांग्लादेशी सरकार का उन्हें नए डॉक्यूमेंट्स देने से मना करना और भारत से उनके प्रत्यर्पण की लगातार मांग.
पहले से ही तनावपूर्ण रिश्ते में एक राजनीतिक परेशानी
5 अगस्त 2024 को उनकी सरकार गिरने के बाद हसीना का मुद्दा नई दिल्ली और ढाका के बीच टकराव का एक बड़ा कारण बन गया है. एक दशक से भी ज़्यादा समय तक, हसीना के नेतृत्व में भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग बढ़ता रहा. उनकी सरकार ने सुरक्षा, आतंकवाद, संपर्क और आर्थिक सहयोग पर नई दिल्ली के साथ मिलकर काम किया.
भारत अपने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने और अपनी पड़ोस पहले और एक्ट ईस्ट नीतियां को आगे बढ़ाने में बांग्लादेश को एक महत्वपूर्ण साझेदार मानता है. इस रिश्ते में सीमा पार रेलवे संपर्क, सड़क अवसंरचना, अंतर्देशीय जलमार्ग, बिजली ट्रांसमिशन और व्यापार सुविधा में भी काफी तरक्की हुई. लेकिन, हसीना के जाने और ढाका में राजनीतिक बदलाव ने उस राजनीतिक माहौल को पूरी तरह बदल दिया जिसमें यह साझेदारी चल रही थी. मुहम्मद यूनुस की नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने भारत के प्रति ज़्यादा आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें हसीना की नई दिल्ली में लगातार मौजूदगी बार-बार झगड़े का मुद्दा बन गई.
बांग्लादेश ने भारतीय इलाके से उनके पब्लिक बयानों पर भी चिंता जताई और कहा कि इससे घरेलू राजनीतिक घटनाक्रम पर असर पड़ सकता है. इसके बाद हुए चुनाव और तारिक रहमान के नेतृत्व में सरकार बनने से दोनों देशों के रिश्तों में एक और अध्याय शुरू हुआ है. फिर भी, प्रत्यर्पण का सवाल राजनीतिक आत्मविश्वास को फिर से बनाने में एक बड़ी रुकावट बना हुआ है. ढाका में नई सरकार के लिए हसीना की वापसी के कानूनी और घरेलू राजनीतिक दोनों पहलू हैं.
पूर्व प्रधानमंत्री पर प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई की जिम्मेदारी लेने का आरोप है, और उन पर केस चलाना बांग्लादेश के 2024 के बाद के राजनीतिक माहौल में एक अहम मुद्दा बन गया है. लेकिन, भारत के लिए प्रत्यर्पण पर कोई भी फैसला ढाका की मौजूदा सरकार के साथ उसके सीधे रिश्ते से कहीं ज़्यादा असरदार होता है. इसमें कानूनी प्रक्रिया, कूटनीतिक विश्वसनीयता, राजनीतिक स्थिरता और भारत की पड़ोस नीति के दीर्घकालिक हितों के सवाल शामिल हैं.
नई सरकार और हसीना की विरासत के साथ रिश्तों में संतुलन बनाने की चुनौती
भारत की मुख्य कूटनीतिक चुनौतियों में से एक है बांग्लादेश में नए राजनीतिक नेतृत्व के साथ अच्छे रिश्ते बनाना, और हसीना मुद्दे को पूरे द्विपक्षीय एजेंडा पर हावी नहीं होने देना.
नई दिल्ली ने ऐतिहासिक रूप से बांग्लादेश को अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसियों में से एक माना है. दोनों देश लगभग 4,096 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं, जिससे बॉर्डर सुरक्षा, गैर-कानूनी तस्करी, स्मगलिंग, प्रवासन और सीमा पार आपराधिक नेटवर्क पर सहयोग उनके अपने-अपने देश के हितों के लिए जरूरी हो जाता है.
हसीना के कार्यकाल के दौरान, बांग्लादेश ने भारत के उत्तर-पूर्व में सक्रिय विद्रोही नेटवर्क से निपटने में सहयोग बढ़ाया. इससे नई दिल्ली को इस इलाके में सुरक्षा की स्थिति सुधारने में मदद मिली और नॉर्थईस्ट और बड़े उपमहाद्वीप के बीच ज़्यादा आर्थिक एकीकरण आसान हुआ.
जाहिर है, भारत ढाका में राजनीतिक नेतृत्व चाहे जो भी हो, इन सुरक्षा फायदों को बनाए रखना चाहेगा. साथ ही, बांग्लादेश की नई सरकार उम्मीद करेगी कि भारत उसकी राजनीतिक अधिकार को पहचाने और प्रत्यर्पण अनुरोध समेत उसकी चिंताओं पर जवाब दे.
चुनौती यह है कि मांग को पूरी तरह से खारिज करने से ढाका में अविश्वास बढ़ सकता है, जबकि बिना शर्त हैंडओवर नई दिल्ली के लिए कानूनी और कूटनीतिक मुश्किलें पैदा कर सकता है. इससे भारत की साख पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि वह एक ऐसा देश है जो अंतरराष्ट्रीय मामलों में सही प्रक्रिया, न्यायिक सुरक्षा और कानूनी संस्थाओं के सम्मान पर जोर देता है.
इसके उलट, हसीना को प्रत्यर्पित करने के फैसले को संधि और भारतीय कानून के तहत एक साफ कानूनी फैसले का समर्थन मिलना चाहिए. ऐसे फैसले को बड़े राजनीतिक नतीजों से अलग करना मुश्किल होगा, खासकर यह देखते हुए कि उनकी गैर-मौजूदगी में उन्हें कितनी सजा दी गई और इस कार्रवाई को लेकर कितना विवाद चल रहा है. इस तरह, विदेश मंत्रालय का यह तरीका भारत को किसी खास नतीजे के लिए समय से पहले खुद को तैयार किए बिना अनुरोध की जांच करने के लिए कूटनीतिक जगह देता है.
आर्थिक और कनेक्टिविटी हितों को प्रत्यर्पण विवाद का बंधक नहीं बनाया जा सकता
हसीना मुद्दे का महत्व तब और साफ हो जाता है जब इसे बांग्लादेश में भारत के आर्थिक और रणनीतिक हितों के पैमाने के सामने देखा जाता है. बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जबकि इंडिया एशिया में बांग्लादेश के बड़े व्यवसाय सहयोगी में से एक है. द्विपक्षीय व्यापार, जिसमें कई तरह के सामान शामिल हैं, दोनों देशों के लिए एक जरूरी आर्थिक हिस्सेदारी देता है.
भारत ने बांग्लादेश के साथ कनेक्टिविटी विकसित करने में काफी राजनयिक और वित्तीय संसाधन भी निवेश किए हैं.
क्रॉस-बॉर्डर रेलवे लिंक की बहाली, रोड नेटवर्क का विकास, अंतर्देशीय जलमार्ग, बांग्लादेशी बंदरगाहों तक पहुंच और बिजली ट्रांसमिशन व्यवस्था ने क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को मजबूत करने में मदद की है. ये इंतजाम भारत के नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के लिए खास तौर पर जरूरी हैं, जिन्हें बांग्लादेशी इलाके और बंदरगाहों तक पहुंच मिलने से फायदा हो सकता है, जिससे सामान और यात्रियों की आवाजाही ज़्यादा आसानी से हो सके.
दोनों देश ऊर्जा सुरक्षा में भी सहयोग करते हैं. भारत सीमा पार ट्रांसमिशन नेटवर्क के ज़रिए बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है, जबकि ऊर्जा क्षेत्र में दो-तरफा व्यवस्थाओं ने दोनों देशों के बीच जरूरी एक-दूसरे पर निर्भरता पैदा की है.
राजनीतिक रिश्तों में गिरावट से इन व्यवस्था का काम करना मुश्किल हो सकता है, नए निवेश पर असर पड़ सकता है और आगे आर्थिक एकीकरण की उम्मीदें कमजोर हो सकती हैं.
एक और बड़ा मुद्दा पानी का बंटवारा है. 1996 में 30 साल के लिए हस्ताक्षर की गई गंगा जल बंटवारा संधि इस साल 12 दिसंबर को खत्म होने वाली है. इसके नवीनीकरण के लिए लगातार राजनयिक जुड़ाव की जरूरत है, खासकर बांग्लादेश और पूर्वी भारत में खेती, सिंचाई और रोजी-रोटी के लिए गंगा की अहमियत को देखते हुए. दोनों देशों को सीमा पार नदी के पानी के बंटवारे पर संयुक्त नदी आयोग के जरिए सहयोग बनाए रखने की भी जरूरत है. इसलिए, किसी भी देश का यह पक्का इरादा नहीं है कि प्रत्यर्पण विवाद की वजह से द्विपक्षीय सहयोग का बड़ा फ्रेमवर्क कमज़ोर हो जाए.
रणनीतिक आयाम: भारत की पड़ोस नीति और चीन की मौजूदगी
भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा और भू-राजनीतिक आकलन में बांग्लादेश का खास तौर पर अहम स्थान है. भौगोलिक दृष्टि से, यह तीन तरफ से भारतीय इलाके से घिरा हुआ है और भारत के नॉर्थईस्ट और बंगाल की खाड़ी के बीच एक जरूरी लिंक देता है. इसकी लोकेशन इसे भारत के बड़े हिंद-प्रशांत नजरिए में सामरिक महत्व भी देती है.
नई दिल्ली पारंपरिक रूप से एक स्थिर, दोस्ताना और सहयोगी बांग्लादेश चाहता है, ताकि अपनी पूर्वी सीमा पर सुरक्षा चुनौतियों को आने से रोका जा सके. लेकिन, ढाका में राजनीतिक बदलाव ने इस रणनीतिक संबंध में और ज़्यादा अनिश्चितता ला दी है.
भारत के पॉलिसी बनाने वालों को कई दशकों में बने संस्थागत और आर्थिक व्यवस्था को सुरक्षित रखते हुए, एक नई राजनीतिक व्यवस्था के हिसाब से खुद को ढालना पड़ा है. बांग्लादेश के साथ चीन का बढ़ता आर्थिक और रणनीतिक जुड़ाव भारत की गणना में एक और आयाम जोड़ता है.
बीजिंग, ढाका के लिए बुनियादी ढांचा निवेश. रक्षा उपकरण और विकास में मदद का एक ज़रूरी स्रोत रहा है. भारत बांग्लादेश को सिर्फ हसीना के साथ अपने रिश्ते या किसी खास सरकार की राजनीतिक पसंद के नजरिए से नहीं देख सकता.
इसके लंबे समय के फायदों के लिए ढाका में लोकतांत्रिक वैधता और राजनीतिक अधिकार वाली किसी भी सरकार के साथ रचनात्मक जुड़ाव की जरूरत है. साथ ही, भारत को चिंता होगी अगर आपसी रिश्तों में गिरावट से बाहरी ताकतों को भारतीय सुरक्षा से सीधे जुड़े इलाकों में अपना असर बढ़ाने के लिए और रणनीतिक जगह मिल जाए.
इसका मतलब यह नहीं है कि चीन के साथ बांग्लादेश का जुड़ाव जरूरी तौर पर भारत के खिलाफ है. ढाका की अपनी आर्थिक और विदेश नीति की प्राथमिकताएं हैं और वह अलग-अलग तरह की अंतरराष्ट्रीय पार्टनरशिप जारी रख सकता है. इसलिए नई दिल्ली के लिए चुनौती यह पक्का करना है कि बांग्लादेश के साथ उसके रिश्ते इतने बड़े बने रहें कि वे राजनीतिक बदलावों और अलग-अलग मुद्दों पर मतभेदों को झेल सकें.
बांग्लादेश में घरेलू राजनीतिक दबाव का खतरा
बांग्लादेश के घरेलू राजनीतिक माहौल के कारण प्रत्यर्पण का सवाल भी महत्वपूर्ण है. हसीना की अवामी लीग को राजनीतिक गतिविधियों से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जबकि इसके कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है या वे देश छोड़ चुके हैं. पूर्व प्रधानमंत्री की भारत में लगातार मौजूदगी ढाका में सत्ताधारी सरकार के लिए राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा बन गई है.
तारिक रहमान सरकार के लिए, पिछली सरकार के दौरान किए गए कथित अपराधों के लिए जवाबदेही तय करना उसकी राजनीतिक स्थिति का एक जरूरी हिस्सा है. इसलिए हसीना के मामले पर इसके हैंडलिंग पर राजनीतिक समर्थकों, विपक्षी ग्रुप्स और आम लोगों के कुछ हिस्सों की करीबी नजर रहेगी. साथ ही, बांग्लादेश को अपने लोकतांत्रिक बदलाव को मजबूत करने और आर्थिक और गवर्नेंस की चुनौतियों से निपटने के लिए राजनीतिक स्थिरता की जरूरत है.
हसीना की संभावित वापसी नए सिरे से राजनीतिक लामबंदी का स्रोत बन सकती है. उनके समर्थक इसे अवामी लीग की राजनीतिक मौजूदगी को फिर से जगाने के मौके के तौर पर देख सकते हैं, जबकि विरोधी उनकी वापसी को 2024 के विद्रोह के बाद हुए राजनीतिक बदलावों को कमजोर करने की कोशिश मान सकते हैं.
नए प्रदर्शनों और राजनीतिक तनाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. भारत को खास तौर पर इस बात की चिंता होगी कि कोई भी अस्थिरता आपसी रिश्तों पर असर डालेगी, खासकर लंबी और संवेदनशील ज़मीनी सीमा पर. यह एक और कारण है कि नई दिल्ली किसी भी पक्ष की तुरंत की राजनीतिक मांगों से प्रेरित फ़ैसले के बजाय सोच-समझकर लिया गया तरीका पसंद करेगी.
कूटनीतिक जुड़ाव और संस्थागत तंत्र का महत्व
राजनीतिक मतभेदों के बावजूद, दोनों देशों के पास राजनयिक चैनल चालू रखने के कारण हैं. भारत ने बार-बार बांग्लादेश के साथ आपसी हितों और आपसी लेन-देन पर आधारित सकारात्मक, रचनात्मक और आगे की सोच वाले रिश्तों की अपनी इच्छा पर जोर दिया है. इसलिए, द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र को फिर से एक्टिवेट करना जरूरी है. इनमें व्यापार, सीमा प्रबंधन, सुरक्षा, जल संसाधन, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और कॉन्सुलर मामलों से जुड़े मामले शामिल हैं.
दोनों देशों के बीच 40 से ज़्यादा संस्थागत तंत्र हैं, जो कई सेक्टर्स में सहयोग के लिए एक फ्रेमवर्क देते हैं. उनके अच्छे से काम करने से अलग-अलग राजनीतिक मुद्दों पर होने वाली असहमति से पूरे रिश्ते को खराब होने से रोकने में मदद मिल सकती है.
भारत को बांग्लादेशी नेतृत्व को यह भी भरोसा दिलाना चाहिए कि वह देश की संप्रभुता और उसके कानूनों के अनुसार कानूनी कार्रवाई करने के उसके अधिकार का सम्मान करता है. इसी तरह, ढाका को यह भी मानना होगा कि भारत से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह संबंधित संधि प्रावधानों और घरेलू कानूनी आवश्यकताओं की जांच किए बिना प्रत्यर्पण पर फैसले लेगा.
एक रचनात्मक दृष्टिकोण में दोनों विदेश मंत्रालयों के बीच नियमित परामर्श, सुरक्षा एजेंसियों के बीच लगातार बातचीत और उच्च स्तरीय राजनीतिक बातचीत को फिर से शुरू करना शामिल होगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बांग्लादेशी समकक्ष तारिक रहमान के बीच प्रस्तावित मुलाकात, दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए एक बड़ा फ्रेमवर्क बनाने का मौका दे सकती है, हालांकि इस तरह की यात्रा का समय और संभावनाएं राजनयिक घटनाक्रम पर निर्भर करेंगी.
द्विपक्षीय संबंधों के लिए तीन संभावित निहितार्थ
भारत-बांग्लादेश के रिश्तों का आगे का रास्ता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों सरकारें प्रत्यर्पण के मुद्दे को कैसे संभालती हैं. तीन बड़ी संभावनाएं सामने आ रही हैं.
लंबी कानूनी जांच: भारत तुरंत कोई फैसला सुनाए बिना, प्रत्यर्पण संधि और अपने घरेलू कानूनी फ्रेमवर्क के तहत बांग्लादेश के अनुरोध की जांच जारी रख सकता है.
इससे नई दिल्ली की कानूनी स्थिति बनी रहेगी और ढाका के साथ बातचीत के लिए कूटनीतिक जगह मिलेगी. हालांकि, लंबे समय तक अनिश्चितता इस मुद्दे को बांग्लादेश की घरेलू राजनीति में जिंदा रख सकती है और आपसी झगड़े का बार-बार कारण बन सकती है.
बातचीत से बनी कूटनीतिक समझ: दोनों सरकारें एक बड़ी समझ बनाने की कोशिश कर सकती हैं जो प्रत्यर्पण के सवाल को सहयोग के दूसरे एरिया से अलग रखे.
ऐसे नजरिए के लिए आपसी संयम और यह मानना होगा कि हसीना पर मतभेदों की वजह से व्यापार, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, सीमा सुरक्षा और पानी के बंटवारे पर तरक्की में रुकावट नहीं आनी चाहिए. इससे कानूनी नतीजे का पहले से अंदाजा लगाए बिना, झगड़े के नतीजों से बड़े रिश्ते को बचाने का सबसे अच्छा मौका मिलेगा.
कूटनीतिक तनाव में वृद्धि: बांग्लादेश रिश्तों को सामान्य करने के लिए प्रत्यर्पण को एक जरूरी शर्त बनाता रहता है, जबकि भारत इस मुद्दे पर कोई प्रतिबद्धता करने को तैयार नहीं रहता है, तो दोनों देशों के बीच बातचीत और भी मुश्किल हो सकती है.
ऐसी स्थिति से उच्च स्तरीय बातचीत पर असर पड़ सकता है, विकास परियोजनाओं में देरी हो सकती है और सुरक्षा और कनेक्टिविटी पर सहयोग मुश्किल हो सकता है. इससे दूसरी बाहरी ताकतों के लिए भी ढाका के साथ अपने कूटनीतिक और आर्थिक रिश्ते बढ़ाने के मौके बन सकते हैं, हालांकि बांग्लादेश अपने रणनीतिक हिसाब-किताब करता रहेगा.
भारत की कूटनीतिक व्यावहारिकता का परीक्षण
रणधीर जायसवाल के 10 नवंबर के बयान को नई दिल्ली की शेख हसीना के प्रत्यर्पण मामले को कानूनी और संस्थागत ढांचा में रखने की कोशिश के तौर पर समझा जाना चाहिए, साथ ही समय से पहले कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता करने से भी बचना चाहिए.
भारत के लिए चुनौती यह है कि वह द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि के तहत अपनी जिम्मेदारियों को अपने बड़े राष्ट्रीय और रणनीतिक हितों की रक्षा की जरूरत के साथ मिलाए. बांग्लादेश के लिए चुनौती यह है कि पिछली सरकार के दौरान हुए कथित अपराधों के लिए जवाबदेही तय की जाए, साथ ही यह भी पक्का किया जाए कि उसके सबसे बड़े पड़ोसी के साथ उसका रिश्ता सिर्फ एक झगड़े वाले मुद्दे तक सीमित न रहे.
दोनों देशों के बीच का रिश्ता भौगोलिक, आर्थिक और रणनीतिक रूप से इतना जरूरी है कि इसे सिर्फ किसी एक व्यक्ति की राजनीतिक किस्मत से तय नहीं किया जा सकता, भले ही वह आपसी रिश्तों को बनाने में कितना भी असरदार क्यों न रहा हो.
भारत के हित हसीना के साथ उसके रिश्ते से कहीं ज़्यादा हैं. इनमें सीमा सुरक्षा, काउंटरटेररिज्म, आतंकवाद विरोध, बंगाल की खाड़ी तक पहुंच, आर्थिक एकीकरण, ऊर्जा सहयोग और नॉर्थईस्ट में स्थिरता शामिल हैं.
इसी तरह, बांग्लादेश को व्यापार, पारगमन, बिजली, बुनियादी ढांचे के विकास और क्षेत्रीय आर्थिक संपर्क के लिए भारत के सहयोग की जरूरत है. इसलिए, सबसे बड़ी कूटनीतिक जरूरत यह है कि प्रत्यर्पण विवाद को द्विपक्षीय जुड़ाव में एक स्थायी रुकावट बनने से रोका जाए. नई दिल्ली का इस मामले को कानूनी मुद्दा मानने पर जोर देना दोनों पक्षों को कुछ पैंतरेबाजी की गुंजाइश देता है. क्या उस राजनयिक स्थान को एक बड़ी राजनीतिक समझ में बदला जा सकता है, यह भारत-बांग्लादेश संबंधों की भविष्य की दिशा का एक महत्वपूर्ण संकेत होगा.
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