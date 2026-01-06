ETV Bharat / international

Explained : ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका, रूस और चीन के बीच रणनीतिक गेम की शुरुआत

इस आईलैंड का 80 फीसदी हिस्सा आर्कटिक सर्कल के ऊपर है. यहां पर लगभग 56,000 इनुइट जनजाति के लोगों का घर है. इनका बाकी दुनिया के लोगों से बहुत अधिक संपर्क नहीं हुआ है.

ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक सेल्फ-गवर्निंग इलाका है, जो अमेरिका का लंबे समय से सहयोगी रहा है. हालांकि, इसने ट्रंप के प्रस्तावों को ठुकरा दिया है. ग्रीनलैंड की अपनी सरकार भी इस आइलैंड पर अमेरिका की योजनाओं का विरोध करती है. उनका कहना है कि ग्रीनलैंड के लोग अपना भविष्य खुद तय करेंगे.

आर्कटिक सर्कल के ऊपर ग्रीनलैंड दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड को सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का एक अहम हिस्सा बनाती है. बढ़ते इंटरनेशनल तनाव, ग्लोबल वार्मिंग और बदलती दुनिया की इकॉनमी ने ग्रीनलैंड को ग्लोबल ट्रेड और सिक्योरिटी पर बहस के केंद्र में ला दिया है, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यह पक्का करना चाहते हैं कि उनका देश इस मिनरल से भरपूर आइलैंड को कंट्रोल करे, जो आर्कटिक और नॉर्थ अटलांटिक से नॉर्थ अमेरिका तक के रास्तों की रक्षा करता है.

अब ऐसे में यह जानने की जरूरत है कि आखिर ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका इतना उतावला क्यों हो रहा है, ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है जिसको लेकर ट्रंप बार-बार उसे कब्जा करने की बात कह रहे हैं, क्या इस क्षेत्र में रूस और चीन का भी इंटेरेस्ट है, आइए इसे विस्तार से जानते हैं.

दरअसल, व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने सोमवार को कहा था कि ग्रीनलैंड को संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा होना चाहिए, जबकि फ्रेडरिकसेन ने चेतावनी दी थी कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा नेटो के खत्म होने जैसा होगा. खुद ट्रंप ने तर्क दिया कि आर्कटिक में चीन और रूस से बढ़ते खतरों को देखते हुए नाटो इलाके की सुरक्षा पक्की करने के लिए अमेरिका को ग्रीनलैंड पर कंट्रोल करने की जरूरत है. गत रविवार को उन्होंने पत्रकारों से कहा, "यह अभी बहुत रणनीतिक जगह है. ग्रीनलैंड के चारों ओर रूसी और चीनी जहाज भरे हुए हैं. हमें नेशनल सिक्योरिटी के नजरिए से ग्रीनलैंड की जरूरत है, और डेनमार्क यह नहीं कर पाएगा."

यूरोपीय देशों ने खुलकर ट्रंप की आलोचना की. फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम के नेताओं ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन के साथ मिलकर ग्रीनलैंड की संप्रभुता का बचाव किया. उन्होंने कहा, "ग्रीनलैंड अपने लोगों का है. डेनमार्क और ग्रीनलैंड से जुड़े मामलों पर फैसला करने का अधिकार सिर्फ डेनमार्क और ग्रीनलैंड का है."

नई दिल्ली : वेनेजुएला की घटना के बाद ग्रीनलैंड सहमा हुआ है, हालांकि, उसने साफ कर दिया है कि यहां पर अमेरिका अपनी "दादागिरी" नहीं दिखा सकता है. यूरोपीय देशों ने भी ग्रीनलैंड का साथ दिया है.

ग्रीनलैंड कनाडा के उत्तर-पूर्वी तट पर है. इसका दो-तिहाई से अधिक हिस्सा आर्कटिक सर्कल के अंदर आता है. ग्रीनलैंड सैकड़ों सालों तक डेनिश साम्राज्य की कॉलोनी रहा. यह 1953 में इसका एक अभिन्न अंग बन गया. 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिकी सरकार ने पूरे ग्रीनलैंड पर डेनमार्क के अधिकार को मान्यता दी थी. 2009 में बने कानून ने ग्रीनलैंड को स्वशासन का अधिकार दिया और साथ ही अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत आजादी के अधिकार को भी मान्यता दी. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका इस क्षेत्र को लेकर चिंतित रहता था कि कहीं नाजी यहां पर कब्जा न कर लें.

लोकेशन वाइज देखें तो ग्रीनलैंड कनाडा के उत्तर-पूर्वी तट से दूर स्थित है. इसका दो-तिहाई से अधिक हिस्सा आर्कटिक सर्कल के अंदर आता है. शीत युद्ध के बाद आर्कटिक क्षेत्र में बदलाव आया. इसका कारण जलवायु है. जलवायु परिवर्तन ने आर्कटिक की बर्फ को पतला कर दिया है. इस वजह से अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए उत्तर-पश्चिमी रास्ता बनने की उम्मीद है और इस क्षेत्र के खनिज संसाधनों तक पहुंच के लिए रूस, चीन और अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है.

रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर मारामारी

ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ मिनरल्स है, जिस पर अमेरिका की लंबे समय से नजर बनी हुई है. इनका उपयोग मोबाइल फोन, कंप्यूटर और अन्य हाई टेक गैजेट्स में उपयोग होता है. इस समय रेयर अर्थ मिनरल में चीन का दबदबा है. यही वजह है कि अमेरिका चाहकर भी चीन पर वांछित टैरिफ नहीं लगा सका, क्योंकि चीन ने इन मिनरल्स की सप्लाई रोके जाने की धमकी दे दी थी. अमेरिका चाहता है कि रेयर अर्थ मिनरल को लेकर चीन पर उसकी निर्भरता खत्म हो. हालांकि, ग्रीनलैंड के खनिज संसाधनों का विकास द्वीप की कठोर जलवायु के कारण चुनौतीपूर्ण है, जबकि सख्त पर्यावरणीय नियंत्रण संभावित निवेशकों के लिए एक अतिरिक्त बाधा साबित हुए हैं.

ग्रीनलैंड में अमेरिकी सेना की मौजूदगी

अमेरिकी रक्षा विभाग उत्तर-पश्चिमी ग्रीनलैंड में दूरदराज के पिटुफिक स्पेस बेस को ऑपरेट करता है. इसे 1951 में अमेरिका और डेनमार्क के बीच ग्रीनलैंड रक्षा संधि पर साइन होने के बाद बनाया गया था. यह अमेरिका और नाटो के लिए मिसाइल चेतावनी, मिसाइल रक्षा और स्पेस सर्विलांस ऑपरेशन को सपोर्ट करता है. इसके साथ ही ग्रीनलैंड जीआईयूके (ग्रीनलैंड, आइसलैंड, यूनाइटेड किंगडम) गैप के नाम से जाने जाने वाले हिस्से की भी रखवाली करता है.

ग्रीनलैंड में डेनिश सशस्त्र बल

डेनमार्क ग्रीनलैंड और पूरे उत्तरी अटलांटिक में अपनी सैन्य मौजूदगी को मजबूत कर रहा है. पिछले साल, सरकार ने ग्रीनलैंड और फरो आइलैंड्स की सरकारों समेत सभी पार्टियों के साथ लगभग 14.6 बिलियन क्रोनर ($2.3 बिलियन) के समझौते की घोषणा की, जो डेनमार्क का एक और स्व-शासित क्षेत्र है, ताकि "क्षेत्र में निगरानी और संप्रभुता बनाए रखने की क्षमताओं में सुधार किया जा सके." इस योजना में तीन नए आर्कटिक नौसैनिक जहाज, दो अतिरिक्त लंबी दूरी के निगरानी ड्रोन और सैटेलाइट क्षमता शामिल हैं.

डेनमार्क का जॉइंट आर्कटिक कमांड का मुख्यालय ग्रीनलैंड की राजधानी नुक में है, और इसकी वेबसाइट के अनुसार, इसे "ग्रीनलैंड और फरो आइलैंड्स की निगरानी, ​​संप्रभुता की पुष्टि और सैन्य रक्षा" का काम सौंपा गया है. इसने पूरे द्वीप में छोटे सैटेलाइट स्टेशन भी बनाए हैं. सीरियस डॉग स्लेज पेट्रोल, एक विशिष्ट डेनिश नौसैनिक इकाई जो लंबी दूरी की टोही करती है और आर्कटिक जंगल में डेनिश संप्रभुता को लागू करती है, वह भी ग्रीनलैंड में तैनात है.

आर्कटिक के लिए सुरक्षा खतरे

2018 में, चीन ने इस क्षेत्र में ज़्यादा प्रभाव हासिल करने की कोशिश में खुद को "नियर-आर्कटिक राज्य" घोषित किया. चीन ने अपनी ग्लोबल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में एक "पोलर सिल्क रोड" बनाने की योजनाओं की भी घोषणा की है, जिसने दुनिया भर के देशों के साथ आर्थिक संबंध बनाए हैं. तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन के इस कदम को खारिज करते हुए कहा था, "क्या हम चाहते हैं कि आर्कटिक महासागर एक नया दक्षिण चीन सागर बन जाए, जो मिलिटराइजेशन और क्षेत्रीय दावों की होड़ से भरा हो?"

इस बीच, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस आर्कटिक में नाटो की गतिविधियों को लेकर चिंतित है और ध्रुवीय क्षेत्र में अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करके जवाब देगा. 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर पूरे पैमाने पर हमले के बाद यूरोपीय नेताओं की चिंताएं बढ़ गईं.

