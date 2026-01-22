Explained : बोर्ड ऑफ पीस, जानें क्या यह यूएन की जगह लेगा ?

ETV Bharat / international

नई दिल्ली : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में शांति स्थापित करने के लिए बोर्ड ऑफ पीस नाम से एक नई संस्था बनाने का ऐलान किया था. गुरुवार को उन्होंने दावोस में इसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया है. बोर्ड ऑफ पीस का आइडिया सबसे पहले ट्रंप के 20-पॉइंट गाजा सीजफायर प्लान में सामने आया था और इसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी सपोर्ट किया था. हालांकि, अब ट्रंप कह रहे हैं कि नई संस्था का मकसद दुनिया के दूसरे इलाकों में भी शांति स्थापित करने का होगा. उन्होंने कहा, "यह सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के लिए नहीं है, यह पूरी दुनिया के लिए है. मुझे लगता है कि जैसे-जैसे हम गाजा में सफल होंगे, हम इसे दूसरी चीजों तक भी फैला सकते हैं."

ट्रंप ने दावा किया कि 59 देशों ने बोर्ड पर साइन किए हैं, हालांकि गुरुवार को अमेरिका समेत कुल 20 देश ही शामिल हुए. उन्होंने इन देशों के प्रतिनिधियों से कहा, "आप दुनिया के सबसे ताकतवर लोग हैं." कोई भी देश जिसने एक बिलियन डॉलर (करीब 8300 करोड़ रुपये) का सहयोग दिया है, वह इसका सदस्य बन सकता है. पाकिस्तान ने भी पैसे देकर सदस्यता खरीदी है. ट्रंप ने कहा है कि इन पैसों से गाजा की मदद की जाएगी. भारत को भी न्योता दिया गया था, लेकिन उसने इस संस्था से दूरी बना ली है.

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि कुछ देशों के नेताओं ने संकेत दिया है कि वे इसमें शामिल होने की योजना बना रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी भी अपनी संसद से मंजूरी लेनी होगी, और ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उन्हें उन देशों से भी मेंबरशिप के बारे में सवाल मिले हैं, जिन्हें अभी तक इसमें शामिल होने के लिए इनवाइट नहीं किया गया था.

क्या यह संयुक्त राष्ट्र का प्रतिद्वंद्वी बनेगा ?

जिस समय बोर्ड ऑफ पीस की घोषणा की गई थी, उसके कुछ दिनों बाद ही यह चर्चा तेज हो गई थी कि ट्रंप इसके जरिए संयुक्त राष्ट्र की अवहेलना कर सकते हैं. उसकी अनदेखी की जा सकती है. हालांकि, अब ट्रंप का कहना है कि बोर्ड ऑफ पीस और यूएन, दोनों मिलकर काम करेंगे. संयुक्त राष्ट्र का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी ग्लोबल संस्था की सबसे ताकतवर बॉडी है. 15 सीटों वाली परिषद को अमेरिका के वीटो के कारण गाजा में युद्ध खत्म करने के लिए कार्रवाई करने से रोक दिया गया था. ट्रंप प्रशासन ने यूएन में फंडिंग को भी कम कर दिया है. पिछले साल अमेरिका ने यूएन को अपना जरूरी बकाया देने से मना कर दिया था.

ट्रंप और उनके साथियों ने यूएन की अक्सर आलोचना की है कि यह अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाया है और उस पर "फालतू" और बेकार एजेंसियों का आरोप लगाया है जो "वोक" विचारधारा को बढ़ावा देती हैं. ट्रंप ने आज भी कहा कि जिन युद्धों को उन्होंने सुलझाया है, उसे यूएन को सुलझाना चाहिए था. ट्रंप ने कहा, "मैं कभी यूएन के पास नहीं गया. मैंने उनके पास जाने के बारे में कभी सोचा भी नहीं. शिकायतों के बावजूद मेरा मानना ​​है कि आपको यूएन को काम करने देना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है."

Board of Peace
दावोस में बोर्ड ऑफ पीस की घोषणा (AP)

पिछले साल नवंबर में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने बोर्ड ऑफ पीस को एक ट्रांजिशनल बॉडी के तौर पर काम करने की मंजूरी दी, ताकि गाजा में इजराइल-हमास युद्ध में अमेरिका की मध्यस्थता वाली सीजफायर की देखरेख की जा सके. बोर्ड बनाते समय उन्होंने इसकी भूमिका को दूसरे वैश्विक संघर्षों के लिए एक मध्यस्थ के रूप में बताया है. हालांकि, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि यह यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का संभावित प्रतिद्वंद्वी हो सकता है.

रिटायर्ड अमेरिकी राजदूत रॉबर्ट वुड ने कहा, "अगर ट्रंप गाजा से परे अन्य मुद्दों से निपटने के लिए सुरक्षा परिषद को एक शांति बोर्ड से बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा किसी की भी दिलचस्पी होगी. मैं संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है, से कहूंगा, आइए मिलकर संयुक्त राष्ट्र को एक बेहतर संस्था बनाने की कोशिश करें. अपनी सभी कमियों के बावजूद, यह सच में हमारे पास सबसे अच्छा साधन है. लेकिन इस तरह के दौर में, मौजूदा सभी मतभेदों और इस तथ्य को देखते हुए कि अधिकतर विकासशील देश संयुक्त राष्ट्र और संघर्ष समाधान तंत्र पर बहुत जोर देते हैं, मुझे नहीं लगता कि यह काम करेगा."

खुद यूएन के प्रवक्ता ने कहा- इस बात की संभावना नहीं है कि 190 से ज्यादा सदस्य देशों की भागीदारी वाले दशकों पुराने मल्टीलेटरल शांति प्रयासों को बदला जा सके. संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा, "ऐसे कई संगठन रहे हैं - क्षेत्रीय संगठन, रक्षा गठबंधन और अन्य - जो संयुक्त राष्ट्र के 80 साल के अस्तित्व के दौरान उसके साथ मौजूद रहे हैं." उन्होंने आगे कहा, "यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि बोर्ड ऑफ पीस कैसा दिखेगा."

Board of Peace
दावोस में बोर्ड ऑफ पीस की घोषणा (AP)

यूएन महासचिव से जब बीबीसी ने पूछा कि क्या यूनाइटेड नेशंस ट्रंप की प्रेसिडेंसी में टिक पाएगा, तो उन्होंने जवाब दिया, "मुझे इस बारे में कोई शक नहीं है. मुझे इंसानियत के भविष्य पर बहुत भरोसा है, और मैं यह पक्का करने के लिए जितना हो सके उतनी कोशिश कर रहा हूं कि यूएन उस बदलाव का हिस्सा बने जो मुझे लगता है कि होकर रहेगा."

फ्रांस ने ट्रंप का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया. नॉर्वे, स्वीडन और स्लोवेनिया ने भी मना कर दिया. स्लोवेनिया की मुख्य चिंता यह थी कि बोर्ड का जनादेश बहुत बड़ा है और यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को गंभीर रूप से कमजोर कर सकता है. दावोस में कनाडाई प्रधान मंत्री मार्क कार्नी ने भी चेतावनी दी कि नियमों पर आधारित व्यवस्था खत्म हो रही है.

क्या है भारत का स्टैंड

बोर्ड ऑफ पीस के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दिया था. फिलहाल भारत इसमें शामिल नहीं हुआ है. भारत हमेशा से मानता है कि इजराइल और फिलिस्तीन मिलकर समाधान ढूंढें. भारत किसी भी गुट के साथ दिखना नहीं चाहता है और उसकी वैश्विक नीति गुटनिरपेक्षता की ही रही है. यही वजह है कि भारत संयुक्त राष्ट्र में सुधार की बातों को प्रमुखता से उठाता रहा है, ताकि यूएन के जरिए दुनिया में एक व्यवस्था कायम रहे.

भारत यूएन के शांति मिशन में बढ़ चढ़कर भाग लेता रहा है. वह साल 1948 से लेकर अब तक यूएन के 72 मिशनों में से 49 में भाग ले चुका है. उसके दो लाख 53 हजार कर्मियों ने अपनी सेवाएं दी हैं. इस दौरान हमारे 160 से अधिक जवानों ने शाहदत भी दी है.

बोर्ड ऑफ पीस का अधिकार

गाजा को लेकर बोर्ड ऑफ पीस जो भी कदम उठाएगा, उसे हर छह महीने में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को इसकी जानकारी देनी होगी. यूएन ने बोर्ड को गाजा में अस्थायी तौर पर सेना भी तैनात करने का मैंडेट दिया है. हालांकि, आज जो कुछ ट्रंप ने कहा कि वह इसका दायरा बढ़ाएंगे, इसको लेकर असमंजस की स्थिति है. उनके अधिकार क्षेत्र को लेकर अभी स्थिति साफ होनी है. क्या सदस्य देशों को वीटो का अधिकार होगा, क्या उसके यहां भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जैसी व्यवस्था होगी, क्या किसी भी सदस्य को हटाया जा सकता है, क्या वे अपना नियम खुद बनाएंगे, अंतरराष्ट्रीय कानून का किस तरीके से वे पालन करेंगे, इन सारे सवालों का जवाब आना अभी बाकी है.

Board of Peace
दावोस में बोर्ड ऑफ पीस की घोषणा (AP)

कौन-कौन से हैं सदस्य देश

अमेरिका, अर्जेंटीना, आर्मेनिया, अजरबैजान, बुल्गारिया, हंगरी, मोरक्को, बहरीन, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, जॉर्डन, कोसोवो, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, मंगोलिया, उजबेकिस्तान और पराग्वे.

क्या अपने हितों से ऊपर हटकर सोच सकेंगे ये देश

क्या ये सभी देश अपने-अपने हितों से ऊपर उठ सकेंगे, यह बहुत बड़ा सवाल है. इनमें से कई सारे ऐसे देश हैं, जिनका अपना एजेंडा है और वे अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ राजनीतिक हितों को साधना चाहते हैं. एक्सपर्ट मानते हैं कि बोर्ड ऑफ पीस की शुरुआत में ही ग्रुप के अंदर एक और ग्रुप बनता दिख रहा है. पीस बोर्ड में शामिल होने से बहुत पहले इस्लामाबाद ने साफ शब्दों में कहा था कि वह फिलिस्तीनी ग्रुप को निहत्था करने के लिए अपने सैनिक नहीं भेजेगा. लेकिन ट्रंप ने जैसे ही इंटरनेशनल स्टेबिलाइजेशन फोर्स में पाकिस्तान को शामिल किया, उसकी घिग्घी बंद हो गई. उसने इसे स्वीकार कर लिया, हालांकि, कहा कि वह हमास को डिसआर्म करने वाले बलों में शामिल नहीं होगा. वह सिर्फ मानवीय सहायता प्रोग्राम में शामिल होगा. इसके साथ ही फिलिस्तीन को लेकर सऊदी अरब, तुर्की और इंडोनेशिया जैसे दूसरे मुस्लिम देशों का रूख कुछ अलग ही रहता है.

