Explained : बोर्ड ऑफ पीस, जानें क्या यह यूएन की जगह लेगा ?

नई दिल्ली : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में शांति स्थापित करने के लिए बोर्ड ऑफ पीस नाम से एक नई संस्था बनाने का ऐलान किया था. गुरुवार को उन्होंने दावोस में इसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया है. बोर्ड ऑफ पीस का आइडिया सबसे पहले ट्रंप के 20-पॉइंट गाजा सीजफायर प्लान में सामने आया था और इसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी सपोर्ट किया था. हालांकि, अब ट्रंप कह रहे हैं कि नई संस्था का मकसद दुनिया के दूसरे इलाकों में भी शांति स्थापित करने का होगा. उन्होंने कहा, "यह सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के लिए नहीं है, यह पूरी दुनिया के लिए है. मुझे लगता है कि जैसे-जैसे हम गाजा में सफल होंगे, हम इसे दूसरी चीजों तक भी फैला सकते हैं."

ट्रंप ने दावा किया कि 59 देशों ने बोर्ड पर साइन किए हैं, हालांकि गुरुवार को अमेरिका समेत कुल 20 देश ही शामिल हुए. उन्होंने इन देशों के प्रतिनिधियों से कहा, "आप दुनिया के सबसे ताकतवर लोग हैं." कोई भी देश जिसने एक बिलियन डॉलर (करीब 8300 करोड़ रुपये) का सहयोग दिया है, वह इसका सदस्य बन सकता है. पाकिस्तान ने भी पैसे देकर सदस्यता खरीदी है. ट्रंप ने कहा है कि इन पैसों से गाजा की मदद की जाएगी. भारत को भी न्योता दिया गया था, लेकिन उसने इस संस्था से दूरी बना ली है.

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि कुछ देशों के नेताओं ने संकेत दिया है कि वे इसमें शामिल होने की योजना बना रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी भी अपनी संसद से मंजूरी लेनी होगी, और ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उन्हें उन देशों से भी मेंबरशिप के बारे में सवाल मिले हैं, जिन्हें अभी तक इसमें शामिल होने के लिए इनवाइट नहीं किया गया था.

क्या यह संयुक्त राष्ट्र का प्रतिद्वंद्वी बनेगा ?

जिस समय बोर्ड ऑफ पीस की घोषणा की गई थी, उसके कुछ दिनों बाद ही यह चर्चा तेज हो गई थी कि ट्रंप इसके जरिए संयुक्त राष्ट्र की अवहेलना कर सकते हैं. उसकी अनदेखी की जा सकती है. हालांकि, अब ट्रंप का कहना है कि बोर्ड ऑफ पीस और यूएन, दोनों मिलकर काम करेंगे. संयुक्त राष्ट्र का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी ग्लोबल संस्था की सबसे ताकतवर बॉडी है. 15 सीटों वाली परिषद को अमेरिका के वीटो के कारण गाजा में युद्ध खत्म करने के लिए कार्रवाई करने से रोक दिया गया था. ट्रंप प्रशासन ने यूएन में फंडिंग को भी कम कर दिया है. पिछले साल अमेरिका ने यूएन को अपना जरूरी बकाया देने से मना कर दिया था.

ट्रंप और उनके साथियों ने यूएन की अक्सर आलोचना की है कि यह अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाया है और उस पर "फालतू" और बेकार एजेंसियों का आरोप लगाया है जो "वोक" विचारधारा को बढ़ावा देती हैं. ट्रंप ने आज भी कहा कि जिन युद्धों को उन्होंने सुलझाया है, उसे यूएन को सुलझाना चाहिए था. ट्रंप ने कहा, "मैं कभी यूएन के पास नहीं गया. मैंने उनके पास जाने के बारे में कभी सोचा भी नहीं. शिकायतों के बावजूद मेरा मानना ​​है कि आपको यूएन को काम करने देना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है."

दावोस में बोर्ड ऑफ पीस की घोषणा (AP)

पिछले साल नवंबर में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने बोर्ड ऑफ पीस को एक ट्रांजिशनल बॉडी के तौर पर काम करने की मंजूरी दी, ताकि गाजा में इजराइल-हमास युद्ध में अमेरिका की मध्यस्थता वाली सीजफायर की देखरेख की जा सके. बोर्ड बनाते समय उन्होंने इसकी भूमिका को दूसरे वैश्विक संघर्षों के लिए एक मध्यस्थ के रूप में बताया है. हालांकि, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि यह यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का संभावित प्रतिद्वंद्वी हो सकता है.

रिटायर्ड अमेरिकी राजदूत रॉबर्ट वुड ने कहा, "अगर ट्रंप गाजा से परे अन्य मुद्दों से निपटने के लिए सुरक्षा परिषद को एक शांति बोर्ड से बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा किसी की भी दिलचस्पी होगी. मैं संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है, से कहूंगा, आइए मिलकर संयुक्त राष्ट्र को एक बेहतर संस्था बनाने की कोशिश करें. अपनी सभी कमियों के बावजूद, यह सच में हमारे पास सबसे अच्छा साधन है. लेकिन इस तरह के दौर में, मौजूदा सभी मतभेदों और इस तथ्य को देखते हुए कि अधिकतर विकासशील देश संयुक्त राष्ट्र और संघर्ष समाधान तंत्र पर बहुत जोर देते हैं, मुझे नहीं लगता कि यह काम करेगा."