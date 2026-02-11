ट्रंप के अलावा किसी ने नहीं कहा कि भारत, रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा: विदेश मंत्री लावरोव
लावरोव की यह टिप्पणी अमेरिका पर भारत और दूसरे देशों को रूसी तेल खरीदने से रोकने की कोशिश का आरोप लगाने के बाद आई है.
By PTI
Published : February 11, 2026 at 10:42 PM IST
मास्को : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अलावा किसी ने भी यह नहीं कहा कि भारत, रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा. रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बुधवार को देश की संसद में यह बात कही.
रूस ने अमेरिका पर भारत और अन्य देशों को उससे तेल खरीदने से रोकने का प्रयास करने का आरोप लगाया था, जिसके दो दिन बाद लावरोव की यह टिप्पणी आई है. रूस का कहना है कि वाशिंगटन टैरिफ, प्रतिबंध और सीधे रोक सहित कई तरह के ‘दबावपूर्ण’ कदम उठा रहा है.
लावरोव ने बुधवार को ‘स्टेट ड्यूमा’ (निचले सदन) में एक सांसद के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, “आपने उल्लेख किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की रूस से तेल न खरीदने की सहमति की घोषणा की है. मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य भारतीय नेताओं सहित किसी और से ऐसा कोई बयान नहीं सुना है.”
लावरोव ने उल्लेख किया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में शेरपाओं की पहली बैठक में कहा था कि ऊर्जा सुरक्षा ‘ब्रिक्स’ शिखर सम्मेलन के प्रमुख मुद्दों में से एक होगी, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शामिल होने की उम्मीद है.
भारत 2026 में ‘ब्रिक्स’ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा. लावरोव ने कहा कि दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा ने मॉस्को और नई दिल्ली के बीच संबंधों को समृद्ध किया है.
उन्होंने जोर देते हुए कहा, “विशेष रूप से पिछले साल दिसंबर में राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान संयुक्त दस्तावेजों के एक महत्वपूर्ण पैकेज पर हस्ताक्षर किए गए थे. इस यात्रा ने रूसी-भारतीय संबंधों को समृद्ध किया और एक विशेष रणनीतिक साझेदारी का निर्माण किया.”
लावरोव ने कहा कि दोनों देशों के नेताओं के बीच एक नई बैठक ‘ब्रिक्स’ शिखर सम्मेलन के दौरान होने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि रूस, भारत के साथ संबंधों को लेकर नई दिल्ली की इच्छा के अनुरूप हरसंभव प्रयास करने को तैयार है.
विदेश मंत्री ने कहा कि इन संबंधों की कोई सीमा नहीं है. भारत ने एक जनवरी, 2026 को औपचारिक रूप से ‘ब्रिक्स’ की अध्यक्षता ग्रहण की. ‘ब्रिक्स’ ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ-साथ पांच नए सदस्यों वाला 10 सदस्यीय समूह है.
