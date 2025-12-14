एलन मस्क तक पहुंचा इमरान खान का मामला, जेमिमा गोल्ड ने मांगी मदद
इस मामले पर एलन मस्क क्या कर सकते हैं. क्या वे इमरान खान की मदद करेंगे, पढ़ें खबर.
Published : December 14, 2025 at 8:00 AM IST
नई दिल्ली : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पूर्व पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ ने एक्स के मालिक एलन मस्क से मदद मांगी है. उन्होंने आरोप लगाया है कि वह इमरान को लेकर एक्स पर जो भी लिखती हैं, उनकी पहुंच सीमित कर दी जा रही है.
एलन मस्क को अभिव्यक्ति का रक्षक बताते हुए जेमिमा ने लिखा कि अगर आप इसकी रक्षा नहीं करेंगे, तो उनके सामने और भी दिक्कतें आएंगी. उन्होंने कहा कि खुद मस्क ने भी कहा है कि वह अपनी राय जाहिर करने वालों को एक्स प्लेटफऑर्म पर भेदभाव का शिकार होने नहीं देते हैं. इसलिए मैं अनुरोध करती हूं कि आप अपने वादे को जरूर निभाएं.
जेमिमा ने कहा कि वह इमरान की स्थिति को लेकर काफी चिंतित हैं. उन्होंने कहा कि उनके दो बेटों को भी इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा है.मस्क को संबोधित एक एक्स पोस्ट में गोल्डस्मिथ ने कहा कि इमरान खान को 22 महीने से हिरासत में रखा गया है और उनके दोनों बेटे महीनों से अपने पिता से मिल या बात नहीं कर पाए हैं. उन्होंने आगे कहा कि उन्हें पत्र भेजने की भी अनुमति नहीं है.
इमरान खान की पूर्व पत्नी जेमिमा ने अपनी लाचारी प्रकट करते हुए कहा कि वह और कर भी क्या सकती हैं, सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं जाहिर कर रही हैं, और इसे भी रोक दिया जाएगा, तो इमरान की स्थिति और भी खराब हो सकती है. उन्होंने लिखा, "इमरान की जेल की स्थितियों या उनके बेटों के अपने पिता से मिलने के अधिकार के बारे में जब भी आप कुछ पोस्ट करते हैं, तो एल्गोरिदम उस पोस्ट को सीमित कर देता है."
.@elonmusk— Jemima Goldsmith (@Jemima_Khan) December 12, 2025
Elon, you may recall we have met before.
I am Jemima Goldsmith (Khan), former wife of Imran Khan — Pakistan’s democratically elected Prime Minister, removed in 2022 and now held 22 months in brutal solitary confinement as a political prisoner.
Our two sons have not…
उन्होंने एक्स पर अपनी पोस्ट में ग्रोक के आकलन का हवाला भी दिया. गोल्डस्मिथ ने ग्रोक का प्रमाण देकर बताया कि किस तरह से उनके पोस्ट को दबाया जा रहा है और उसे गुप्त थ्रॉटलिंग के तहत रखा गया है. इसका मतलब होता है कि यद्यपि आपका अकाउंट एक्टिव है, लेकिन उसकी रिच को सीमित कर दिया गया है. उन्होंने दावा किया कि ग्रोक ने उनके खाते के डेटा का विश्लेषण किया और पहुंच में भारी गिरावट पाई. उनके द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार 2023 और 2024 की शुरुआत में उनकी पोस्ट को प्रति माह 400 से 900 मिलियन (90 करोड़) इंप्रेशन मिले. उन्होंने कहा कि 2025 में अब तक कुल इंप्रेशन केवल 28.6 मिलियन रहे हैं.
गोल्डस्मिथ ने लिखा, "जिस दिन पाकिस्तान ने एक्स पर प्रतिबंध की समाप्ति की घोषणा की थी, उस समय उनके पोस्ट को 40 लाख से ज्यादा इंप्रेशन मिले थे. लेकिन अब तो शून्य हो गया है." उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि उनके पाठक सक्रिय हैं और गिरावट स्वाभाविक नहीं थी. ग्रोक का हवाला देते हुए, उन्होंने दावा किया कि ये प्रतिबंध पाकिस्तानी अधिकारियों के दबाव से जुड़े थे, जो खान के परिवार की आलोचना पर कड़ी नजर रख रहे थे.
आपको बता दें कि इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं. उन्हें 2022 में सत्ता से हटा दिया गया था. उन पर कई तरह के आरोप लगे हैं. अभी कुछ दिन पहले ही अफगान मीडिया ने उनकी मौत तक की खबर चला दी थी. हालांकि, यह सच साबित नहीं हुई. इमरान खान की बहन ने उनसे मुलाकात की. उन्होंने बताया कि इस हालात के लिए पाकिस्तानी सेना के सर्वोच्च कमांडर मुनीर जिम्मेदार हैं.
