एलन मस्क तक पहुंचा इमरान खान का मामला, जेमिमा गोल्ड ने मांगी मदद

इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर इमरान खान के पक्ष में प्रोटेस्ट ( AP )

नई दिल्ली : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पूर्व पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ ने एक्स के मालिक एलन मस्क से मदद मांगी है. उन्होंने आरोप लगाया है कि वह इमरान को लेकर एक्स पर जो भी लिखती हैं, उनकी पहुंच सीमित कर दी जा रही है. एलन मस्क को अभिव्यक्ति का रक्षक बताते हुए जेमिमा ने लिखा कि अगर आप इसकी रक्षा नहीं करेंगे, तो उनके सामने और भी दिक्कतें आएंगी. उन्होंने कहा कि खुद मस्क ने भी कहा है कि वह अपनी राय जाहिर करने वालों को एक्स प्लेटफऑर्म पर भेदभाव का शिकार होने नहीं देते हैं. इसलिए मैं अनुरोध करती हूं कि आप अपने वादे को जरूर निभाएं. जेमिमा ने कहा कि वह इमरान की स्थिति को लेकर काफी चिंतित हैं. उन्होंने कहा कि उनके दो बेटों को भी इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा है.मस्क को संबोधित एक एक्स पोस्ट में गोल्डस्मिथ ने कहा कि इमरान खान को 22 महीने से हिरासत में रखा गया है और उनके दोनों बेटे महीनों से अपने पिता से मिल या बात नहीं कर पाए हैं. उन्होंने आगे कहा कि उन्हें पत्र भेजने की भी अनुमति नहीं है. इमरान खान की पूर्व पत्नी जेमिमा ने अपनी लाचारी प्रकट करते हुए कहा कि वह और कर भी क्या सकती हैं, सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं जाहिर कर रही हैं, और इसे भी रोक दिया जाएगा, तो इमरान की स्थिति और भी खराब हो सकती है. उन्होंने लिखा, "इमरान की जेल की स्थितियों या उनके बेटों के अपने पिता से मिलने के अधिकार के बारे में जब भी आप कुछ पोस्ट करते हैं, तो एल्गोरिदम उस पोस्ट को सीमित कर देता है."