इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में 17 साल की सजा

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी (फाइल फोटो) ( AFP )

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने शनिवार को तोशखाना 2 भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17-17 साल की जेल की सजा सुनाई है. यह मामला सरकारी तोहफों में कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है जो इमरान और उनकी पत्नी को 2021 में सऊदी सरकार से मिले थे. स्पेशल कोर्ट के जज शाहरुख अर्जुमंद ने रावलपिंडी की हाई-सिक्योरिटी वाली अदियाला जेल में इस मामले में फैसला सुनाया. खान और बुशरा को पाकिस्तान पीनल कोड की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10 साल की सजा और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की अलग-अलग धाराओं के तहत सात साल की सजा सुनाई गई. कोर्ट ने उन दोनों पर 1.64 करोड़ रुपये (16.4 मिलियन पाकिस्तानी रुपये) का जुर्माना भी लगाया.