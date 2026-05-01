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इमरान खान ने मानवीय आधार पर रिहाई की मांग की, आंखों में इन्फेक्शन का हवाला दिया

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ( ANI )

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इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने गुरुवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मानवीय और दया के आधार पर उनकी रिहाई पर विचार करने की अपील की. ​​उन्होंने लंबे समय तक अकेले कैद रहने और आंखों में इन्फेक्शन का हवाला दिया. यह अपील उनके वकील सलमान सफदर ने की जब कोर्ट खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड के करप्शन केस में उनकी सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रहा था. इस्लामाबाद की एक अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने पिछले साल जनवरी में 73 साल के खान को नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NAB) के करप्शन केस में 14 साल और बीबी को सात साल जेल की सजा सुनाई थी. द डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई के दौरान सफदर ने कोर्ट से सजा सस्पेंड करने की रिक्वेस्ट की, यह दलील देते हुए कि केस 16 महीने से ज़्यादा समय से पेंडिंग है और अपील में पहले ही 17 सुनवाई हो चुकी है. सफदर ने कोर्ट को खान की नजर को लेकर चिंता जताई और दावा किया कि उनकी नजर काफी कम हो गई है. द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने उनके हवाले से कहा, 'इमरान खान की नजर 15 फीसदी तक कम हो गई है, जिससे उनकी 85 प्रतिशत नजर चली गई है.' बचाव पक्ष के वकील ने दावा किया कि खान की आँख को हुआ नुकसान परमानेंट लग रहा है. सफदर ने उन हालात पर भी सवाल उठाए जिनमें उनके क्लाइंट्स को रखा गया था. उन्होंने कहा, 'एक मुद्दा आँख की प्रॉब्लम है और दूसरा यह है कि उन्हें अकेले कैद में क्यों रखा जा रहा है और कहा कि खान ने उन्हें बताया था कि वह एक आँख से ठीक से नहीं देख पा रहे हैं और डॉक्टरों ने कहा था कि यह हालत ठीक नहीं हो सकती. वकील ने कोर्ट को बताया कि खान को कई बार हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था और अदियाला जेल में ऐसी इलाज की सुविधा मौजूद नहीं थी.