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इमरान खान ने मानवीय आधार पर रिहाई की मांग की, आंखों में इन्फेक्शन का हवाला दिया

इमरान खान की नजर को लेकर चिंता जताई गई और दावा किया कि उनकी नजर काफी कम हो गई है.

Imran Khan seeks release
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (ANI)
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By ANI

Published : May 1, 2026 at 12:00 PM IST

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इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने गुरुवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मानवीय और दया के आधार पर उनकी रिहाई पर विचार करने की अपील की. ​​उन्होंने लंबे समय तक अकेले कैद रहने और आंखों में इन्फेक्शन का हवाला दिया.

यह अपील उनके वकील सलमान सफदर ने की जब कोर्ट खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड के करप्शन केस में उनकी सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रहा था. इस्लामाबाद की एक अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने पिछले साल जनवरी में 73 साल के खान को नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NAB) के करप्शन केस में 14 साल और बीबी को सात साल जेल की सजा सुनाई थी.

द डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई के दौरान सफदर ने कोर्ट से सजा सस्पेंड करने की रिक्वेस्ट की, यह दलील देते हुए कि केस 16 महीने से ज़्यादा समय से पेंडिंग है और अपील में पहले ही 17 सुनवाई हो चुकी है. सफदर ने कोर्ट को खान की नजर को लेकर चिंता जताई और दावा किया कि उनकी नजर काफी कम हो गई है.

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने उनके हवाले से कहा, 'इमरान खान की नजर 15 फीसदी तक कम हो गई है, जिससे उनकी 85 प्रतिशत नजर चली गई है.' बचाव पक्ष के वकील ने दावा किया कि खान की आँख को हुआ नुकसान परमानेंट लग रहा है. सफदर ने उन हालात पर भी सवाल उठाए जिनमें उनके क्लाइंट्स को रखा गया था.

उन्होंने कहा, 'एक मुद्दा आँख की प्रॉब्लम है और दूसरा यह है कि उन्हें अकेले कैद में क्यों रखा जा रहा है और कहा कि खान ने उन्हें बताया था कि वह एक आँख से ठीक से नहीं देख पा रहे हैं और डॉक्टरों ने कहा था कि यह हालत ठीक नहीं हो सकती. वकील ने कोर्ट को बताया कि खान को कई बार हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था और अदियाला जेल में ऐसी इलाज की सुविधा मौजूद नहीं थी.

सफदर ने कहा, 'अब यह मामला इतना बढ़ गया है कि हम आईजी जेल, सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट को बुलाने की मांग कर रहे हैं.' उन्होंने कोर्ट से हॉस्पिटल को पूरे मेडिकल रिकॉर्ड देने का आदेश देने की भी रिक्वेस्ट की. सफदर ने कहा कि बुशरा बीबी भी इस मामले से प्रभावित थी. उन्होंने कहा कि उन्हें फैसले के समय गिरफ्तार किया गया था.

इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सरफराज डोगर ने सफदर से पूछा कि वह मेन अपील पर फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं, यह देखते हुए कि इसे जल्दी निपटाया जा सकता है. डोगर ने कहा कि अपील रेगुलर सुनी जा रही हैं और अगर आर्गुमेंट शेड्यूल किए जाएं तो उन पर जल्दी फैसला हो सकता है.

हालांकि, सफदर ने जोर देकर कहा कि सस्पेंशन एप्लीकेशन पर पहले फैसला होना चाहिए. वकील ने पंजाब जेल के आईजी और हॉस्पिटल अथॉरिटीज को पूरे मेडिकल रिकॉर्ड के साथ बुलाने की अपनी रिक्वेस्ट दोहराई. बाद में सुनवाई टाल दी गई.

यह करप्शन का मामला अल-कादिर ट्रस्ट से जुड़े आरोपों से जुड़ा है, जो एक वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन है और इस्लामाबाद के बाहर एक यूनिवर्सिटी चलाता है. आरोप है कि ट्रस्ट का इस्तेमाल एक रियल एस्टेट टाइकून से लाखों डॉलर की जमीन लेने के लिए किया गया था.

एनएबी के मुताबिक यह डोनेशन पूर्व प्रधानमंत्री के प्रशासन द्वारा ब्रिटेन से वापस लाए गए फंड का इस्तेमाल बिजनेसमैन की तरफ से जुर्माना भरने के लिए करने के बदले में दिया गया था, बजाय इसके कि वह रकम नेशनल खजाने में जमा की जाए. खान ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि न तो उन्हें और न ही उनकी पत्नी को ट्रस्ट या उससे जुड़े लेन-देन से कोई फाइनेंशियल फायदा हुआ.

ये भी पढ़ें-पाकिस्तान की अदालत ने इमरान खान को निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की याचिका खारिज की

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