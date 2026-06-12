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वर्षों तक भारत के खिलाफ यूरोपीय हथियारों का इस्तेमाल किया गया : जयशंकर

विदेश मंत्री एस. जयशंकर जानकारी देते हुए. ( X @DrSJaishankar )

By PTI 2 Min Read