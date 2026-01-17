ETV Bharat / international

ग्रीनलैंड के समर्थन में आए कई यूरोपीय देश, सैनिकों को किया तैनात...अमेरिका के खिलाफ छिड़ी सियासी जंग!

ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन और जर्मन आर्म्ड फोर्सेज़ बुंडेसवेहर के मिलिट्री के लोग 16 जनवरी, 2026 को ग्रीनलैंड के नुउक पहुंचने के बाद शाम को ब्रीफिंग के बाद आर्कटिक कमांड के परिसर से निकलते हुए बस में सवार हो रहे हैं ( AFP )

क्या बोले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि, फ्रांसीसी सैन्य कर्मियों की एक पहली टीम पहले ही घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और आने वाले दिनों में थल, वायु और समुद्री संसाधनों से इसे और मजबूत किया जाएगा.

डेनमार्क के दो सैन्य विमान ग्रीनलैंड में उतरे समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक, बुधवार को डेनमार्क के दो सैन्य विमान ग्रीनलैंड में उतरे. ब्रिटेन, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे और स्वीडन ने भी नाटो सहयोगियों के साथ आयोजित डेनमार्क के 'आर्कटिक एंड्योरेंस' अभ्यास के तहत ग्रीनलैंड की राजधानी नुउक में एक टोही अभियान के हिस्से के रूप में सैन्य कर्मियों की तैनाती की घोषणा की है.

ट्रंप की धमकी के बाद यूरोपीय देश अपनी सैना तैनात कर रहे हैं दूसरी तरफ ट्रंप के बयानों के बाद यूरोप के कई देशों ने ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपने आर्कटिक द्वीप पर कब्जा करने की योजनाओं को रोकने के लिए फ्रांस और जर्मनी सहित कई देशों के सैनिक वहां पहुंच चुके हैं.

ट्रंप ने टैरिफ की धमकी दी, US सांसदों ने डेनमार्क और ग्रीनलैंड का समर्थन किया एएफपी रिपोर्ट के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि वे उन देशों पर टैरिफ लगा सकते हैं जो उनके ग्रीनलैंड टेकओवर प्लान का समर्थन नहीं करते हैं. यह बात तब कही गई जब यूएस कांग्रेस के सदस्य डेनमार्क और उसके ऑटोनॉमस आर्कटिक आइलैंड को अपना सपोर्ट देने के लिए कोपेनहेगन गए थे.

दूसरी तरफ, डेनमार्क की राजधानी में शनिवार को हजारों लोग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के प्रयास के विरोध में सड़कों पर उतर आए. प्रदर्शनकारियों में प्रधानमंत्री जेन्स-फ्रेडरिक नीलसन भी शामिल थे. वे भी हल्की बारिश में प्रदर्शनकारियों के साथ ग्रीनलैंड का झंडा लहरा रहे थे. उनमें से कई लोगों ने 'मेक अमेरिका गो अवे' नारे वाली टोपियां पहनी थीं, जो ट्रंप के MAGA ब्रांड पर आधारित थी.

नुउक: ग्रीनलैंड को लेकर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में माहौल गर्म हो चला है. वह इसलिए क्योंकि, अमेरिका एक बार फिर ग्रीनलैंड को लेकर धमकियां दे रहा है. इन सबके बीच खबर है कि, कई यूरोपीय देश कम संख्या में ही सही, अपनी सैना तैनात कर रहे हैं.

जर्मनी के 13 सैनिक ग्रीनलैंड भेजे

यूरोपीय रक्षा सूत्रों के मुताबिक, ये मामूली सैन्य सहायता में, जर्मनी के 13 सैनिक आर्कटिक में भविष्य के अभ्यासों के लिए सशस्त्र बलों को तैयार करने के उद्देश्य से हैं. बता दें कि, विशाल द्वीप के प्राकृतिक संसाधन एक बार फिर चर्चा में हैं. इससे ठीक एक साल पहले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वाल्ट्ज ने इसके बारे में घोषणा की थी कि यह महत्वपूर्ण खनिजों और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में है.

AFP के एक पत्रकार ने कहा कि शुक्रवार को नुउक में मिलिट्री के लोग ज़्यादा दिखे. कुछ दिनों पहले डेनमार्क ने कहा था कि वह आइलैंड पर अपनी सुरक्षा बढ़ा रहा है. व्हाइट हाउस ने कहा है कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के ट्रंप के मकसद पर यूरोपियन मिलिट्री की मौजूदगी का कोई असर नहीं पड़ेगा.

ट्रंप प्रशासन का आर्कटिक पर प्रभुत्व स्थापित करने की वजह क्या है?

ट्रंप प्रशासन के आर्कटिक पर प्रभुत्व स्थापित करने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक प्रमुख कारण रूस और चीन पर सापेक्षिक शक्ति प्राप्त करना है. लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन शायद ही इसमें प्रमुख भूमिका निभाएगा. इसके अलावा, डेनमार्क के साथ रक्षा समझौते के तहत अमेरिका के ग्रीनलैंड में पहले से ही सैन्य अड्डे मौजूद हैं. ऐसे में, यह अधिक संभावना है कि अमेरिका के हालिया कदम देश की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं की वापसी का एक और अध्याय हैं.

दूसरी तरफ, ग्रीनलैंड के लोग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपने आर्कटिक द्वीप पर कब्जा करने की योजनाओं को रोकने के लिए किए जा रहे व्यापक प्रयासों में सावधानीपूर्वक उम्मीद लगाए बैठे थे. वह इसलिए क्योंकि यूरोपीय सैनिक उनकी सड़कों पर पहुंच गए थे और अमेरिकी सांसद डेनमार्क का दौरा कर रहे थे.

विश्व महाशक्ति के नेता के खिलाफ असहाय महसूस कर रहे ग्रीनलैंड के लोग

इस विशाल भूभाग में, जिसने कभी स्वयं कोई युद्ध नहीं लड़ा है. यहां के 57 हजार निवासी कहते हैं कि अकेले होने के कारण, वे एक विश्व महाशक्ति के नेता के खिलाफ असहाय महसूस करते हैं, जो इस बात पर अड़ा है कि वह किसी भी तरह से उनका घर छीन लेगा. वहीं, अमेरिका की धमकियों के बाद फ्रांस और जर्मनी सहित कई देशों के सैनिकों के आने के बाद, ग्रीनलैंड की राजधानी नुउक शहर की एक सामाजिक कार्यकर्ता, मैरी सोफी पेडरसन ने कहा कि, वह अब अधिक सुरक्षित महसूस करती हैं.

ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने संवाद और कूटनीति का दिया हवाला, ट्रंप का लक्ष्य बरकरार

इन सबके बीच व्हाइट हाउस ने गुरुवार को कहा कि ग्रीनलैंड में आकार ले रहा यूरोपीय सैन्य अभियान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खनिज संपदा से भरपूर इस स्वायत्त डेनिश क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल करने के उनके प्रयास से नहीं रोकेगा. इस बीच, ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स-फ्रेडरिक नीलसन ने जोर देकर कहा कि, संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का सही रास्ता है और इस बात का स्वागत किया कि अब एक संवाद शुरू हो चुका है.

ये घटनाक्रम व्हाइट हाउस में हुई एक बैठक के एक दिन बाद सामने आए हैं, जिसमें ग्रीनलैंड को लेकर बुनियादी असहमति का समाधान नहीं हो पाया था. ट्रंप का कहना है कि वाशिंगटन को ग्रीनलैंड की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसकी आवश्यकता है.

ये भी पढ़ें: टैरिफ पर अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप से लगाई गुहार, बोले- दालों पर टैरिफ कम करें, जिससे भारतीय बाजार तक पहुंच मिले