यूरोपीय देश डीजल का बड़ा स्टॉक जारी करने पर सहमत, ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच ट्रंप ने दी राहत की खबर
ट्रंप ने कहा कि यूरोप अभी-अभी अपने भारी स्टॉक वाले डीजल ऑयल की एक बड़ी मात्रा को जारी करने पर सहमत हुआ है.
By ANI
Published : October 3, 2026 at 8:36 AM IST
वॉशिंगटन: ग्लोबल सप्लाई (वैश्विक आपूर्ति) में रुकावटों की वजह से ईंधन की बढ़ती कीमतों को कम करने की कोशिशें जारी है. इन कोशिशों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय देश अपने भारी स्टॉक वाले डीजल ऑयल को जारी करने पर सहमत हो गए हैं. उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया तुरंत शुरू होने वाला है.
ट्रुथ सोशल पोस्ट में ट्रंप ने कहा, "यूरोप अभी-अभी अपने भारी स्टॉक वाले डीजल ऑयल की एक बड़ी मात्रा को जारी करने पर सहमत हुआ है. यह प्रक्रिया तुरंत शुरू होगा." यह तब हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा किया कि उनका प्रशासन वैश्विक आपूर्ति में रुकावटों की वजह से ईंधन (फ्यूल) की बढ़ती कीमतों को कम करने की चल रही कोशिशों के तहत यूरोपीय देशों से उनके डीजल रिजर्व का इस्तेमाल करने का आग्रह कर सकता है.
पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा कि क्या वह मार्केट रेट कम करने के लिए इमरजेंसी डीजल सप्लाई जारी करने के लिए यूरोपीय सरकारों से संपर्क करने का इरादा रखते हैं. इस पर ट्रंप ने कहा कि वह ऐसा कर सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि ईंधन की कीमतें कम हो रही हैं. ट्रंप की यह घोषणा बढ़े हुए डीजल खर्चों को कम करने के दूसरे तरीकों पर प्रशासन के अंदर हुई बातचीत के बाद आई है. इसमें विदेशों में अमेरिकी डीजल शिपमेंट ( डीजल ईंधन की खेप) पर संभावित रोक का मूल्यांकन करना भी शामिल है.
एक टेलीविजन इंटरव्यू में ट्रंप ने माना कि निर्यात पर लगी पाबंदियों का सक्रिय रूप से समीक्षा किया जा रहा है. डीजल निर्यात पर संभावित पाबंदियों के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा कि वह इस विषय के बारे में बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं. उन्होंने कहा कि इससे अक्सर कारों के लिए गैसोलीन की कीमत थोड़ी बढ़ सकती है. इसलिए वह इसे बहुत गंभीरता से देख रहे हैं. ट्रंप ने मौजूदा मार्केट की पाबंदियों के पीछे मिडिल ईस्ट में उथल-पुथल के रूस का तेल शोधन बुनियादी ढांचा पर हमलों को मुख्य वजह बताया.
ट्रंप ने कहा, "बड़ी समस्या यह है कि रूस में रिफाइनरी को उड़ाया जा रहा है. यह असल में मिडिल ईस्ट की समस्या नहीं है. यह रूस की ज्यादा समस्या है. यूक्रेन और रूस एक-दूसरे पर हमला कर रहे हैं. यूक्रेन रूस में डीजल रिफाइनरी को उड़ा रहा है. क्योंकि वे बहुत ज्यादा रिफाइनिंग करते हैं."
हालांकि आउटबाउंड शिपमेंट को कम करने को घरेलू स्टॉक बढ़ाने और स्थानीय उपभोक्ताओं के लिए लागत कम करने के तरीके के तौर पर देखा गया है. लेकिन व्यापार संगठन ने चेतावनी दी है कि ऐसे दखल के अंतरराष्ट्रीय नतीजे हो सकते हैं. 30 से ज्यादा अमेरिकी कॉर्पोरेट, विनिर्माण और ऊर्जा संघ ने एक्सपोर्ट पर रोक का कड़ा विरोध किया है. उन्होंने चेतावनी दी है कि रोक से घरेलू रिफाइनिंग का हौसला कम हो सकता है और अनजाने में कीमतें बढ़ सकती है.
इसके अलावा यूरोपीय साझेदारों से इन्वेंट्री रिलीज मांगने से अमेरिकी व्यापार प्रवाह को रोकने के बजाय समग्र बाजार उपलब्धता बढ़ाने पर फोकस होगा. डीजल फ्यूल ट्रांसपोर्ट, खेती, निर्माण और हेवी इंडस्ट्री में इसके भारी इस्तेमाल के कारण राजनीतिक और आर्थिक जरूरी बना हुआ है. साथ ही ज्यादा टैरिफ बड़ी सप्लाई चेन में तेजी से असर डाल रहे हैं.
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