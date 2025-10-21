ETV Bharat / international

प्लास्टिक के छर्रों को लेकर आ रहा कानून, जानिए दुनिया को बचाने के लिए यूरोपीय संघ कब ला रहा लॉ

टारागोना (स्पेन): पहली नजर में, ये छोटे-छोटे प्लास्टिक के छर्रे अपेक्षाकृत हानिरहित लगते हैं. दाल के दाने से भी छोटे, इन "नर्डल्स" को पिघला कर कार के बंपर से लेकर सलाद के कटोरे तक, सब कुछ बनाया जाता है.

गुरुवार को, यूरोपीय संसद ऐसे विनाशकारी रिसावों को रोकने और उनके प्रदूषण प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से कड़े नए नियमों को मंजूरी दे सकती है.

अगर इन्हें मंजूरी मिल जाती है, तो यूरोपीय संघ की कंपनियों को नर्डल्स के संचालन और परिवहन में सुरक्षा उपाय अपनाने होंगे, जो पेट्रोकेमिकल क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां जीवाश्म ईंधन से बनाती हैं.

यूरोपीय आयोग ने ही इन नियमों का प्रस्ताव रखा था. इसके अनुसार, 2019 में यूरोपीय संघ के पर्यावरण में 52,140 टन से 184,290 टन तक छर्रे पहुंचे. आयोग ने कहा, "यह प्रति वर्ष छर्रों से भरे 2,100 से 7,300 ट्रकों के बराबर है."

हल्के, उत्प्लावनशील और अघुलनशील, ये छोटे छर्रे प्रकृति में बिखर जाने पर लगभग दुर्गम चुनौती पेश करते हैं.

जल प्रदूषण और सफाई में विशेषज्ञता रखने वाली फ्रांसीसी गैर-लाभकारी संस्था सेड्रे के केविन टैलेक ने कहा कि जल निकासी "एक शारीरिक रूप से कठिन और समय लेने वाला कार्य" है, जो ज़्यादातर हाथ से ही किया जाता है.

समुद्री जीव विज्ञानी टैलेक ने ब्रेस्ट में, जहां सेड्रे का मुख्यालय है, एएफपी को बताया, "हमें पूरा यकीन है कि अगर छर्रों से प्रदूषण होगा, तो हम उन सभी को नहीं निकाल पाएंगे."

सबसे खराब रिसावों में से एक 2021 में श्रीलंका के तट पर हुआ था, जब एक क्षतिग्रस्त मालवाहक जहाज से हजारों टन प्लास्टिक के छर्रे गायब हो गए थे.

नर्डल्स ने द्वीप के पश्चिमी तट पर समुद्र तट के 80 किलोमीटर (50 मील) हिस्से को ढक लिया था, और महीनों तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.

उत्तर-पश्चिम स्पेन में, स्वयंसेवकों ने 2023 के अंत में एक मालवाहक जहाज से छर्रों से भरे कंटेनर गिरने के बाद अटलांटिक तट के किनारे रेत से नर्डल्स को छानने के लिए छलनी का इस्तेमाल किया.

फ्रांसीसी तटीय संरक्षण समूह यस्तोपिया की सह-संस्थापक अमांडाइन ले मोआन ने कहा, "जब मैं छोटी थी, तो मैं इन्हें समुद्र तटों से इकट्ठा करती थी, उस समय बस कुछ ही. लेकिन प्रदूषण अब एक गंभीर समस्या है."

आयोग ने कहा कि समुद्री जीव, खासकर समुद्री पक्षी और कछुए इन्हें निगल लेते हैं, जबकि माइक्रोप्लास्टिक में मौजूद रसायन मानव स्वास्थ्य के लिए भी संभावित खतरा पैदा करते हैं. इसमें आगे कहा गया है कि इस रिसाव से पर्यटन और मछली पकड़ने पर भी असर पड़ता है.

नर्डल रिसाव अक्सर तब होता है जब कोई गलत जगह रखा गया शिपिंग कंटेनर पानी में गिर जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) ने ऐसा होने से रोकने के लिए गैर-बाध्यकारी सिफारिशें जारी की हैं.

इन सिफारिशों को अपनाने वाले प्रमुख उद्योग जगत में आर्मेटर्स डी फ्रांस भी शामिल है, जो फ्रांसीसी समुद्री परिवहन और सेवा कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है.