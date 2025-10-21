प्लास्टिक के छर्रों को लेकर आ रहा कानून, जानिए दुनिया को बचाने के लिए यूरोपीय संघ कब ला रहा लॉ
हल्के, तैरने वाले और अघुलनशील, ये छोटे-छोटे छर्रे प्रकृति में बिखर जाने पर लगभग दुर्गम चुनौती पेश करते हैं.
Published : October 21, 2025 at 11:06 AM IST
टारागोना (स्पेन): पहली नजर में, ये छोटे-छोटे प्लास्टिक के छर्रे अपेक्षाकृत हानिरहित लगते हैं. दाल के दाने से भी छोटे, इन "नर्डल्स" को पिघला कर कार के बंपर से लेकर सलाद के कटोरे तक, सब कुछ बनाया जाता है.
गुरुवार को, यूरोपीय संसद ऐसे विनाशकारी रिसावों को रोकने और उनके प्रदूषण प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से कड़े नए नियमों को मंजूरी दे सकती है.
अगर इन्हें मंजूरी मिल जाती है, तो यूरोपीय संघ की कंपनियों को नर्डल्स के संचालन और परिवहन में सुरक्षा उपाय अपनाने होंगे, जो पेट्रोकेमिकल क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां जीवाश्म ईंधन से बनाती हैं.
यूरोपीय आयोग ने ही इन नियमों का प्रस्ताव रखा था. इसके अनुसार, 2019 में यूरोपीय संघ के पर्यावरण में 52,140 टन से 184,290 टन तक छर्रे पहुंचे. आयोग ने कहा, "यह प्रति वर्ष छर्रों से भरे 2,100 से 7,300 ट्रकों के बराबर है."
जल प्रदूषण और सफाई में विशेषज्ञता रखने वाली फ्रांसीसी गैर-लाभकारी संस्था सेड्रे के केविन टैलेक ने कहा कि जल निकासी "एक शारीरिक रूप से कठिन और समय लेने वाला कार्य" है, जो ज़्यादातर हाथ से ही किया जाता है.
समुद्री जीव विज्ञानी टैलेक ने ब्रेस्ट में, जहां सेड्रे का मुख्यालय है, एएफपी को बताया, "हमें पूरा यकीन है कि अगर छर्रों से प्रदूषण होगा, तो हम उन सभी को नहीं निकाल पाएंगे."
सबसे खराब रिसावों में से एक 2021 में श्रीलंका के तट पर हुआ था, जब एक क्षतिग्रस्त मालवाहक जहाज से हजारों टन प्लास्टिक के छर्रे गायब हो गए थे.
नर्डल्स ने द्वीप के पश्चिमी तट पर समुद्र तट के 80 किलोमीटर (50 मील) हिस्से को ढक लिया था, और महीनों तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.
उत्तर-पश्चिम स्पेन में, स्वयंसेवकों ने 2023 के अंत में एक मालवाहक जहाज से छर्रों से भरे कंटेनर गिरने के बाद अटलांटिक तट के किनारे रेत से नर्डल्स को छानने के लिए छलनी का इस्तेमाल किया.
फ्रांसीसी तटीय संरक्षण समूह यस्तोपिया की सह-संस्थापक अमांडाइन ले मोआन ने कहा, "जब मैं छोटी थी, तो मैं इन्हें समुद्र तटों से इकट्ठा करती थी, उस समय बस कुछ ही. लेकिन प्रदूषण अब एक गंभीर समस्या है."
आयोग ने कहा कि समुद्री जीव, खासकर समुद्री पक्षी और कछुए इन्हें निगल लेते हैं, जबकि माइक्रोप्लास्टिक में मौजूद रसायन मानव स्वास्थ्य के लिए भी संभावित खतरा पैदा करते हैं. इसमें आगे कहा गया है कि इस रिसाव से पर्यटन और मछली पकड़ने पर भी असर पड़ता है.
नर्डल रिसाव अक्सर तब होता है जब कोई गलत जगह रखा गया शिपिंग कंटेनर पानी में गिर जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) ने ऐसा होने से रोकने के लिए गैर-बाध्यकारी सिफारिशें जारी की हैं.
इन सिफारिशों को अपनाने वाले प्रमुख उद्योग जगत में आर्मेटर्स डी फ्रांस भी शामिल है, जो फ्रांसीसी समुद्री परिवहन और सेवा कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है.
आर्मेटर्स डी फ्रांस के महासचिव लॉरेंट मार्टेंस ने एएफपी को बताया, "इन कंटेनरों की पहचान, घोषणा और उनका विशिष्ट तरीके से उपचार किया जाना चाहिए, जैसे डेक के नीचे रखे गए रसायनों और खतरनाक पदार्थों का किया जाता है."
लेकिन परिवहन ही रिसाव का एकमात्र स्रोत नहीं है. सेड्रे के टैलेक ने कहा, नर्डल्स परिचालन चैनलों के माध्यम से भी नष्ट हो जाते हैं.
समुद्र संरक्षण समूह, सर्फ़राइडर फाउंडेशन यूरोप की लूसी पडोवानी ने कहा, "यह मूल्य श्रृंखला से जुड़ा एक व्यापक मुद्दा भी है, जो इन छर्रों को इस तरह से संभालता है कि पर्यावरण में उनके नुकसान को रोका नहीं जा सकता."
उदाहरण के लिए, बेल्जियम के एक औद्योगिक शहर, एकौसिनेस में, जहां बड़े पेट्रोकेमिकल ऑपरेटर स्थित हैं. प्लास्टिक के छर्रे पूरे भूभाग और स्थानीय नदियों में बिखरे हुए पाए गए हैं.
फ्रांसीसी पेट्रोकेमिकल दिग्गज आर्केमा और अमेरिकी कंपनियों डॉव और एक्सॉनमोबिल ने एएफपी द्वारा संपर्क किए जाने पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.
प्लास्टिक्स यूरोप और फ़्रांस चिमी जैसे रासायनिक व्यापार समूहों ने एएफपी के टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया. प्लास्टिक निर्माता इस बात पर जोर देते हैं कि वे कमजोर कड़ी नहीं हैं.
फ्रांसीसी प्लास्टिक निर्माताओं के उद्योग समूह, पॉलीविया में सतत विकास निदेशक कैरोलिन चौसार्ड ने कहा, "हम सभी मुद्दों से अच्छी तरह वाकिफ हैं, और जाहिर है कि प्लास्टिक प्रदूषण एक ऐसी चीज है, जिससे हमें छुटकारा पाना होगा"
उन्होंने कहा, "सबसे बड़े रिसाव प्रोसेसर स्तर पर नहीं हैं, उन्हें यहीं रोकना सबसे आसान है, क्योंकि वे एक सीमित क्षेत्र में होते हैं."
यूरोपीय प्लास्टिक निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली कंपनी प्लास्टलायंस के महासचिव जोसेफ तैयेफे ने कहा, "यह एक महंगा कच्चा माल है जिसे कोई भी बर्बाद नहीं करना चाहता." उन्होंने कहा, "एक किलोग्राम की कीमत 1 यूरो ($1.17) से 1.3 यूरो के बीच है."
प्रमुख तेल और गैस उत्पादक देशों ने हर साल नए प्लास्टिक के उत्पादन को सीमित करने के प्रयासों का विरोध किया है, जो अनुमानित 40 करोड़ टन है.
अगस्त में, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए एक वैश्विक संधि पर बातचीत का नवीनतम दौर बिना किसी समझौते के विफल हो गया.
एक कठोर संधि की पैरवी करने वाले फ्रांसीसी सांसद फिलिप बोलो ने कहा कि नर्डल्स की समस्या ने आधुनिक जीवन में "प्लास्टिक की सर्वव्यापकता" को उजागर किया है.
उन्होंने कहा, "हम जितना ज़्यादा उपभोग करेंगे, हमें उनकी उतनी ही ज़्यादा जरूरत होगी."
