EU ने रूस के एसेट्स को किया फ्रीज, यूक्रेन वॉर खत्म होने के बाद ही मिलेगी ये संपत्ति

ब्रसेल्स में EU हेडक्वॉर्टर के बाहर यूक्रेन पर रूस के बड़े पैमाने पर हमले की तीसरी सालगिरह मनाने के लिए यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन के झंडे हवा में लहरा रहे हैं. ( AP )

ब्रसेल्स: यूरोपियन यूनियन ने शुक्रवार को यूरोप में रूस के एसेट्स को अनिश्चितकाल के लिए फ्रीज कर दिया, ताकि यह पक्का हो सके कि हंगरी और स्लोवाकिया, दोनों की सरकारें, जो मॉस्को के अनुकूल हैं, अरबों यूरो को यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होने से न रोक सकें. इकोनॉमिक इमरजेंसी के लिए बने एक खास प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हुए, EU ने तब तक एसेट्स को ब्लॉक कर दिया, जब तक रूस, यूक्रेन पर अपनी लड़ाई बंद नहीं कर देता और अपने पड़ोसी को लगभग 4 साल से हुए भारी नुकसान का मुआवजा नहीं दे देता. EU काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि यूरोपियन लीडर्स ने अक्टूबर में वादा किया था कि "जब तक रूस, यूक्रेन के खिलाफ अपनी आक्रामक लड़ाई खत्म नहीं कर देता और हुए नुकसान का मुआवजा नहीं दे देता, तब तक वे रूसी एसेट्स को रोके रखेंगे. आज हमने वह वादा पूरा किया." यह एक अहम कदम है, जिससे EU लीडर्स अगले हफ्ते एक समिट में यह तय कर पाएंगे कि रशियन सेंट्रल बैंक के एसेट्स में मौजूद अरबों यूरो का इस्तेमाल यूक्रेन को अगले दो सालों में अपनी फाइनेंशियल और मिलिट्री जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए एक बड़ा लोन देने के लिए कैसे किया जाए. कोस्टा, जो 18 दिसंबर को होने वाले समिट की अध्यक्षता करेंगे, ने कहा, "अगला कदम: 2026-27 के लिए यूक्रेन की फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा करना." इस कदम से एसेट्स, जिनकी अनुमानित कुल कीमत लगभग 210 बिलियन यूरो ($247 बिलियन) है, को यूरोपियन मंजूरी के बिना युद्ध खत्म करने के लिए किसी भी बातचीत में इस्तेमाल होने से भी रोका जा सकेगा. U.S. और रूस के राजदूतों के बनाए 28-पॉइंट प्लान में यह तय किया गया था कि EU, यूक्रेन, रूस और यूनाइटेड स्टेट्स के इस्तेमाल के लिए फ्रीज किए गए एसेट्स को रिलीज करेगा. यह प्लान, जो पिछले महीने सामने आया था, उसे यूक्रेन और यूरोप में उसके सपोर्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया था. फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बैरोट ने X पर लिखा कि EU के फैसले का मतलब है कि "यूरोपियन्स की जगह कोई भी इन फंड्स के इस्तेमाल का फैसला नहीं करेगा." हंगरी और स्लोवाकिया ने एतराज जताया:

ज़्यादातर फंड, सितंबर के आखिर में लगभग 193 बिलियन यूरो ($225 बिलियन) बेल्जियम के एक फाइनेंशियल क्लियरिंग हाउस, यूरोक्लियर में रखे हैं. यह पैसा EU द्वारा रूस पर 24 फरवरी, 2022 को शुरू किए गए युद्ध के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के तहत फ्रीज कर दिया गया था, लेकिन इन प्रतिबंधों को सभी 27 सदस्य देशों की मंजूरी से हर 6 महीने में रिन्यू किया जाना चाहिए.

हंगरी और स्लोवाकिया यूक्रेन को और मदद देने का विरोध करते हैं, लेकिन शुक्रवार के फैसले से वे प्रतिबंधों को आगे बढ़ाने से नहीं रोक पाएंगे और एसेट्स का इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा. हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान यूरोप में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे करीबी सहयोगी हैं. ओरबान ने सोशल मीडिया पर कहा कि इसका मतलब है कि "यूरोपियन यूनियन में कानून का राज खत्म हो गया है, और यूरोप के नेता खुद को नियमों से ऊपर रख रहे हैं." उन्होंने लिखा, "यूरोपियन कमीशन सिस्टमैटिक तरीके से यूरोपियन कानून का गलत इस्तेमाल कर रहा है. वह यूक्रेन में युद्ध जारी रखने के लिए ऐसा कर रहा है, एक ऐसा युद्ध जो साफ तौर पर जीता नहीं जा सकता." उन्होंने कहा कि हंगरी "कानूनी व्यवस्था बहाल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएगा."