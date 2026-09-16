13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया जाए, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष का प्रस्ताव
यूरोपीय आयोग की चीफ ने 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन का प्रस्ताव रखा है.
Published : September 16, 2026 at 3:53 PM IST
स्ट्रासबर्ग: यूरोपीय आयोग सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर अब और सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है. आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने बुधवार को स्ट्रासबर्ग में अपने सालाना स्टेट ऑफ द यूरोपियन यूनियन भाषण के दौरान 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स और चैटबॉट्स पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है.
उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि उन्हें पता है कि कई लोग बिग टेक की ताकत को बहुत ज्यादा और कम करना नामुमकिन मानते हैं. हालांकि वह इससे सहमत नहीं हैं. एपी के रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष वान डेर लेयेन ने कहा कि 13 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम चैटबॉट जैसी सेवाओं तक सामान्य पहुंच नहीं मिलनी चाहिए.
उन्होंने कहा कि हमें व्यसनी सुविधाओं (एडिक्टिव फीचर्स) को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है. हमें यह स्वीकार करने की जरूरत नहीं है कि बच्चे और भी ज्यादा चरम सामग्री की ओर खिंचे चले जाएं. उन्होंने कहा, "हमें यह स्वीकार करने की जरूरत नहीं है कि लड़कियों की तस्वीरों का इस्तेमाल एआई से बनी सेक्शुअल इमेज (यौन छवि) के लिए किया जाए." वॉन डेर लेयेन ने कहा कि उनके प्रस्ताव के तहत, 13 से 15 साल के बच्चों को अभिभावकों के साथ मिनी अकाउंट दिए जाएंगे.
यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देश अब इस प्रस्ताव पर वोट करेंगे. ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ तनाव बढ़ने के आसार हैं. ट्रंप काफी लंबे समय से यूरोप के टेक रेगुलेशन (तकनीकी विनियमन) की आलोचना करते रहे हैं.
वॉन डेर लेयेन ने अपने भाषण का इस्तेमाल उस प्लान को आगे बढ़ाने के लिए किया जिसका उन्होंने इस साल की शुरुआत में अंदाजा लगाया था. जब उन्होंने कहा था कि बच्चों को सोशल मीडिया से धीरे-धीरे जोड़ा जाना चाहिए. आयोग का प्रस्ताव दुनिया भर में चल रही एक बड़ी बहस का हिस्सा है कि युवाओं को ऑनलाइन कैसे सुरक्षित रखा जाए.
अमेरिका में, सोशल मीडिया कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म पिछले महीने 18 बिलियन डॉलर तक देने और अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने पर सहमत हुई, ताकि किशोरों (टीनएजर्स) की सोशल मीडिया की लत पर चल रहे केस को सुलझाया जा सके और लगभग हर राज्य द्वारा दाखिल किए गए दावों को निपटाया जा सके.
इस बीच यूरोप के अलग-अलग देशों और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी दूसरी जगहों पर किशोरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन करने के लिए अपने कदम उठाए हैं. हालांकि उनमें से कुछ कोशिशों में रुकावटें आई हैं. फ्रांस की टॉप कोर्ट ने पिछले महीने 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से बैन करने वाले कानून को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह मौलिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है. वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने प्रस्ताव पर फिर से काम करने का वादा किया है.
यूरोपीय संसद में सबसे बड़े समूह के हेड मैनफ्रीड वेबर ने वॉन डेर लेयेन के बाद यह प्रस्ताव दिया कि यूरोपीय यूनियन भी ऑस्ट्रेलिया की तरह नागरिकों को सोशल मीडिया एल्गोरिदम बंद करने की इजाजत दे. उन्होंने कहा कि, एलन मस्क को यह पसंद नहीं आएगा, लेकिन शायद ऐसा करने का यही एक कारण है.
(इनपुट-AP)
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