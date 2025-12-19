ETV Bharat / international

यूक्रेन के लिए 90 अरब यूरो का लोन देने पर यूरोपीय संघ हुआ सहमत

यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की, (दूसरे बाएं), 18 दिसंबर, 2025 को ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में एक गोलमेज बैठक के दौरान यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, (केंद्र में पीछे) से बात करते हैं. ( AP )

लेकिन यह योजना तब धराशायी हो गई, जब बेल्जियम, जहां बड़ी मात्रा में संपत्तियां हैं, ने देनदारी साझा करने पर गारंटी की मांग की. यह मांग अन्य देशों के लिए बहुत अधिक साबित हुई.

उन्होंने कहाकि समाधान के लिए चारों ओर हाथ-पैर मारने के बाद, यूरोपीय संघ के नेताओं ने ब्लॉक के आम बजट द्वारा समर्थित ऋण पर समझौता किया. इसमें सबसे बड़ा काम कीव के लिए ऋण उत्पन्न करने के लिए यूरोपीय संघ में जमा रूसी केंद्रीय बैंक की लगभग 200 बिलियन यूरो की संपत्ति का दोहन करना था.

यूरोपीय संघ के प्रमुख एंटोनियो कोस्टा ने एक्स पर लिखा, "हमारे पास एक सौदा है। यूक्रेन को 2026-27 के लिए 90 बिलियन यूरो की सहायता देने का निर्णय स्वीकृत है."

यह समझौता ब्रुसेल्स में एक शिखर सम्मेलन में बातचीत के बाद आया. यह कीव को एक अत्यंत आवश्यक जीवन रेखा प्रदान करता है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के युद्ध को समाप्त करने के लिए एक त्वरित समझौते पर जोर दे रहे हैं.

ब्रुसेल्स: यूरोपीय संघ के नेताओं ने शुक्रवार को यूक्रेन को उसके बजट की कमी को पूरा करने के लिए 90 अरब यूरो का ऋण देने के लिए एक समझौता किया, लेकिन धन जुटाने के लिए जमी हुई रूसी संपत्तियों का उपयोग करने पर सहमत होने में विफल रहे.

जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने परिसंपत्ति योजना के लिए कड़ी मेहनत की थी, लेकिन फिर भी कहा कि ऋण पर अंतिम निर्णय रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को "स्पष्ट संकेत भेजता है."

यूरोपीय संघ का अनुमान है कि यूक्रेन को अगले दो वर्षों में अर्थव्यवस्था में बने रहने के लिए अतिरिक्त 135 बिलियन यूरो (159 बिलियन डॉलर) की आवश्यकता है, अप्रैल में नकदी संकट शुरू होने वाला है. यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने गुरुवार को शिखर सम्मेलन की शुरुआत में यूरोपीय संघ के नेताओं से कहा था कि रूसी संपत्ति का उपयोग करना सही तरीका है.

जेलेंस्की ने कहा, "रूसी संपत्तियों का इस्तेमाल रूसी आक्रामकता से बचाव और रूसी हमलों से नष्ट हुई चीजों के पुनर्निर्माण के लिए किया जाना चाहिए. यह नैतिक है. यह उचित है. यह कानूनी है."

हालांकि कीव इस बात से निराश हो सकता है कि यूरोपीय संघ ने रूसी परिसंपत्तियों का उपयोग करने के लिए छलांग नहीं लगाई. दूसरे तरीके से वित्तपोषण हासिल करना अब भी एक राहत होगी.

जेलेंस्की ने नेताओं से कहाकि कीव को वर्ष के अंत तक निर्णय की आवश्यकता है, और अपने देश को मजबूत वित्तीय स्थिति में लाने से युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत में अधिक लाभ मिल सकता है.

यूरोपीय संघ की चर्चा की सतह के करीब युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौता करने के अमेरिकी प्रयास हैं. जेलेंस्की ने घोषणा की कि यूक्रेनी और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राज्य अमेरिका में शुक्रवार और शनिवार को नई वार्ता करेंगे.

उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि वॉशिंगटन यूक्रेन को दूसरे आक्रमण से बचाने के लिए जो गारंटी दे सकता है, उस पर अधिक विवरण दे. "अगर रूस फिर से आक्रामकता के साथ आता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका क्या करेगा?" उसने पूछा. "ये सुरक्षा गारंटी क्या करेंगी? वे कैसे काम करेंगी?" फिर भी ट्रंप ने कीव पर दबाव बनाए रखा और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यूक्रेन किसी समझौते पर सहमत होने के लिए "जल्दी कदम उठाएगा."