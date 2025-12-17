ETV Bharat / international

द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया अवॉर्ड से नवाजे गए PM मोदी

इथियोपिया ने PM नरेंद्र मोदी को अपना सबसे बड़ा अवॉर्ड दिया. यह अवॉर्ड पाने वाले वे पहले हेड ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट हैं.

पीएम मोदी को द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया अवॉर्ड मिला. ((@PMEthiopia/X via PTI Photo))
By ANI

Published : December 17, 2025 at 9:36 AM IST

अदीस अबाबा: इथियोपिया ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सबसे बड़ा अवॉर्ड- द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया दिया. PM मोदी यह अवॉर्ड पाने वाले दुनिया के पहले हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं. यह अवॉर्ड PM मोदी के अफ्रीकी देश के दौरे के दौरान दिया गया. इथियोपिया का यह सबसे बड़ा सम्मान PM मोदी को दिया गया 28वां विदेशी स्टेट अवॉर्ड है.

PM मोदी ने कहाकि यह अवॉर्ड उनके लिए बहुत गर्व की बात है. "अभी-अभी, मुझे देश के सबसे बड़े अवॉर्ड, इथियोपिया के महान सम्मान निशान से सम्मानित किया गया है. दुनिया की एक बहुत पुरानी और समृद्ध सभ्यता से सम्मानित होना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है. सभी भारतीयों की ओर से, मैं विनम्रता से इस सम्मान को स्वीकार करता हूं. यह अवॉर्ड उन सभी असंख्य भारतीयों के लिए है, जिन्होंने हमारी पार्टनरशिप को आकार दिया."

प्रधानमंत्री ने कहा, "इस मौके पर, मैं अपने दोस्त PM अबी अहमद अली का भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. पिछले महीने, जब हम साउथ अफ्रीका में G20 समिट के दौरान मिले थे, तो आपने बड़े प्यार और हक से मुझसे इथियोपिया आने का आग्रह किया था. मैं अपने दोस्त, अपने भाई का यह न्योता कैसे ठुकरा सकता था? इसलिए, पहले मौके पर ही, मैंने इथियोपिया आने का फैसला लिया."

PM मोदी ने इथियोपिया और भारत के बीच रिश्तों को बढ़ावा देने में टीचरों की भूमिका की तारीफ की.

उन्होंने कहा, "अगर यह दौरा नॉर्मल डिप्लोमैटिक प्रोसेस के अनुसार होता, तो शायद इसमें बहुत समय लग जाता, लेकिन आपके प्यार और स्नेह ने मुझे सिर्फ 24 दिनों के अंदर यहां पहुंचा दिया."

उन्होंने कहा, "हम, भारत में, हमेशा मानते रहे हैं, ज्ञान आजाद करता है. शिक्षा किसी भी देश की नींव होती है. मुझे गर्व है कि इथियोपिया और भारत के रिश्तों में सबसे बड़ा योगदान हमारे टीचरों का रहा है. इथियोपिया की महान संस्कृति ने उन्हें यहां खींचा और उन्हें यहां कई पीढ़ियों को तैयार करने का सौभाग्य मिला. आज भी, कई भारतीय फैकल्टी सदस्य इथियोपियाई यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन संस्थानों में काम कर रहे हैं."

प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य उन पार्टनरशिप का है जो विजन और भरोसे पर आधारित हैं. उन्होंने कहा, "इथियोपिया के साथ मिलकर, हम ऐसी पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए कमिटेड हैं, जो बदलती ग्लोबल चुनौतियों का समाधान ला सकें और नए मौके बना सकें."

प्रधानमंत्री ने यह अवॉर्ड भारत के 140 करोड़ लोगों को समर्पित किया. उन्होंने X पर एक पोस्ट में कहा, "मुझे 'इथियोपिया के महान सम्मान निशान' से सम्मानित होने पर गर्व है. मैं इसे भारत के 140 करोड़ लोगों को समर्पित करता हूं."

ये भी पढ़ें - पीएम मोदी इथियोपिया पहुंचे, प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के साथ बैठक, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा

