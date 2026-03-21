स्ट्रेट ऑफ होर्मुज संकट: सऊदी और UAE की वे पाइपलाइनें, जो बन सकती हैं दुनिया की 'लाइफलाइन'
'होर्मुज जलडमरूमध्य' में बढ़ते तनाव के कारण जहाजों की आवाजाही बाधित होने से दुनिया भर में ऊर्जा संकट गहरा गया है.
Published : March 21, 2026 at 3:53 PM IST
इस विशेष रिपोर्ट में हम उन रणनीतिक पाइपलाइनों का विश्लेषण करेंगे जिन्हें युद्ध और संकट के समय होर्मुज को बायपास (Bypass) करने के लिए ही बनाया गया है. सऊदी अरब की विशाल 'पेट्रोलाइन' से लेकर संयुक्त अरब अमीरात की 'ADCOP' परियोजना तक, आइए जानते हैं कि ये पाइपलाइनें वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए कितनी तैयार हैं और इनके सामने चुनौतियां क्या हैं.
सऊदी अरब की ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन
अब्कैक-यानबू पाइपलाइन सिस्टम (जिसे पेट्रोलाइन भी कहते हैं) सऊदी अरब के आर-पार फैली है. यह पूर्व में 'अब्कैक' को लाल सागर (Red Sea) पर स्थित 'यानबू' बंदरगाह से जोड़ती है.
यह पाइपलाइन 1,200 किलोमीटर लंबी है और इसमें दो पाइपलाइनें शामिल हैं. एक 48 इंच की और दूसरी 56 इंच चौड़ी. यह सऊदी अरब के पूर्वी प्रांत के तेल क्षेत्रों से शुरू होकर पश्चिमी तट के यानबू पोर्ट तक जाती है.
इसे 1981 में बनाया गया था. 1992 तक इसकी क्षमता बढ़ाकर 50 लाख बैरल प्रतिदिन (bpd) कर दी गई थी. इसकी 56 इंच वाली लाइन तेल ले जाती है, जबकि 48 इंच वाली लाइन प्राकृतिक गैस ले जाने की क्षमता रखती है, जिससे इस लाइन पर लगे 65 टर्बाइनों को बिजली मिलती है. पूरे सिस्टम में 11 पंपिंग स्टेशन और दो ब्रेकिंग स्टेशन भी हैं.
2014 में, जहां 56 इंच की पाइपलाइन 20 लाख bpd की क्षमता पर काम कर रही थी, वहीं दूसरी 48 इंच वाली पाइपलाइन को भी तेल ले जाने के लिए बदल दिया गया. इससे इस पूरे सिस्टम की क्षमता बढ़कर 50 लाख bpd तक पहुंच गई. 2016 में, अरामको (Aramco) ने इसकी क्षमता को 40% बढ़ाकर 70 लाख bpd करने की योजना बनाई.
मार्च 2025 में, अरामको ने जानकारी दी कि उसने क्षमता बढ़ाकर 70 लाख bpd कर ली है, हालांकि इस स्तर पर तेल के बहाव का अभी पूरी तरह परीक्षण नहीं हुआ है. 2026 की शुरुआत तक के अनुमान के अनुसार, फिलहाल इसकी केवल 20 लाख bpd क्षमता का उपयोग हो रहा है. इसका मतलब है कि अभी भी इसमें 30 से 50 लाख bpd तेल अतिरिक्त ले जाने की जगह (स्पेयर कैपेसिटी) मौजूद है.
परियोजना का महत्व
यह पाइपलाइन, जिसे 'पेट्रोलाइन' के नाम से जाना जाता है, केवल तेल पहुंचाने का एक जरिया नहीं है. यह एक ऐसी महत्वपूर्ण सरकारी संरचना है जिसे इसलिए बनाया गया है ताकि समुद्री रास्तों में आने वाली किसी भी रुकावट से सऊदी अरब के तेल के व्यापार को बचाया जा सके. पूर्वी क्षेत्र को यानबू से जोड़ने वाली यह पाइपलाइन सऊदी अरब के ऊर्जा क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक परियोजनाओं में से एक है.
ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन का निर्माण
सऊदी अरब के आर-पार फैली यह 1,200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन 'अब्कैक' तेल सुविधा को लाल सागर के यानबू बंदरगाह से जोड़ती है. इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य 'हॉरमुज जलडमरूमध्य' के रास्ते से बचना था. इसे युद्ध जैसी स्थितियों के जोखिम को ध्यान में रखकर बनाया गया था. इस पाइपलाइन का निर्माण 1981 में ईरान-इराक युद्ध के दौरान किया गया था ताकि तेल निर्यात के लिए एक वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध रहे.
रेतीले टीलों, पहाड़ों और लावा के मैदानों से होकर गुजरने वाली यह पाइपलाइन सऊदी अरब के विशाल तेल क्षेत्रों से तेल को लाल सागर के तट तक ले जाती है. इसकी लंबाई लगभग 'ट्रांस-अलास्का पाइपलाइन' के बराबर है.
अरामको (Aramco) के 1983 के एक न्यूज़लेटर के अनुसार, इस चार साल की परियोजना में लगभग 7,000 श्रमिकों ने कड़ी मेहनत की थी, जिसका काम 'मोबिल ऑयल' की एक इकाई की देखरेख में हुआ था. इसके साथ ही प्राकृतिक गैस के सह-उत्पादों के लिए एक समानांतर पाइपलाइन बिछाने हेतु श्रमिकों ने 2,000 टन विस्फोटकों का उपयोग करके पूरे अरब प्रायद्वीप में एक गहरी खाई खोदी थी.
ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन के निर्माण के मुख्य कारण
इस पाइपलाइन को 'फारस की खाड़ी' (Persian Gulf) के रास्ते से बचने और सऊदी अरब के तेल निर्यात को पश्चिमी बाजारों के करीब लाने के उद्देश्य से बनाया गया था. हालांकि, आजकल सऊदी अरब का अधिकांश तेल निर्यात एशिया की ओर होता है.
इस लाइन का संचालन 1980 के दशक की शुरुआत में क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं के दौरान शुरू हुआ था, जब 'हॉरमुज जलडमरूमध्य' में जहाजों की आवाजाही पर खतरों का डर बढ़ रहा था. यह वह समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का लगभग पांचवां हिस्सा गुजरता है.
इस परियोजना के तीन स्पष्ट लक्ष्य थे. पहला, अरब की खाड़ी से बाहर एक निर्यात मार्ग प्रदान करना. दूसरा, सऊदी अरब की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना और तीसरा, आपूर्ति की निरंतरता के बारे में वैश्विक बाजारों को आश्वस्त करना.
ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन की चुनौतियां
हालांकि इस पाइपलाइन की सैद्धांतिक क्षमता 50 लाख बैरल प्रतिदिन है, लेकिन यानबू बंदरगाह पर तेल को प्रोसेस करने और जहाजों में लादने की वास्तविक क्षमता इससे काफी कम है. यह एक सीधा गणितीय संकट पैदा करता है. यदि इस पाइपलाइन का पूरी तरह से उपयोग किया भी जाए, तब भी लाल सागर का यह मार्ग उस 72 लाख बैरल प्रतिदिन के बोझ को नहीं संभाल सकता, जो आमतौर पर फारस की खाड़ी के रास्ते से भेजा जाता है.
भौगोलिक स्थिति के कारण, यानबू से निकलने वाले तेल के टैंकरों को एशियाई बाजारों तक पहुंचने के लिए खाड़ी से निकलने वाले जहाजों की तुलना में बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है. इससे शिपिंग में लगने वाला समय और परिचालन लागत दोनों बढ़ जाते हैं, जिससे पहले से ही कमी से जूझ रही वैश्विक आपूर्ति शृंखला पर और अधिक दबाव पड़ता है.
UAE - अबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन (ADCOP)
यह पाइपलाइन हबशान स्थित तेल केंद्रों से फुजैराह तक 400 किलोमीटर लंबी है. इस लाइन की मूल क्षमता 15 लाख बैरल प्रतिदिन (mb/d) है, जो वर्तमान में लगभग 18 लाख mb/d तक पहुंच गई है. UAE इस रास्ते से लगभग 11 लाख mb/d तेल का निर्यात करता है, जिससे 'हॉरमुज जलडमरूमध्य' बंद होने की स्थिति में 7 लाख mb/d तक अतिरिक्त तेल भेजने की जगह बचती है.
अबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन (जिसे हबशान-फुजैराह पाइपलाइन भी कहा जाता है) अमीराती बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसने 30 जून, 2012 को अपना काम शुरू किया था.
अबू धाबी अमीरात के अंदरूनी हिस्से में स्थित 'हबशान' तेल क्षेत्रों से शुरू होकर यह आधुनिक पाइपलाइन लगभग 380 किलोमीटर लंबी है. यह रेगिस्तानों और पहाड़ों से होकर ओमान की खाड़ी में स्थित 'फुजैराह' अमीरात तक जाती है, जिससे हॉरमुज जलडमरूमध्य के रास्ते से बचने में मदद मिलती है.
इस पाइपलाइन को 'वर्ली पार्सन्स' (WorleyParsons) द्वारा डिजाइन किया गया था और इसका निर्माण 'चाइना पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन' द्वारा किया गया था. इसे बनाने में 4.2 अरब डॉलर की लागत आई, जो इसके शुरुआती अनुमान (3.3 अरब डॉलर) से एक अरब डॉलर अधिक थी.
अन्य विकल्प
यूरोप के पास किरकुर्क-सेहान पाइपलाइन के रूप में भी एक आंशिक विकल्प मौजूद है, जो उत्तरी इराक से तुर्की के भूमध्यसागरीय बंदरगाह 'सेहान' तक तेल पहुंचाती है. इस पाइपलाइन की संभावित क्षमता लगभग 16 लाख (1.6 मिलियन) बैरल प्रतिदिन है. हालांकि, यह मार्ग मुख्य रूप से इराकी कच्चे तेल को ले जाता है और राजनीतिक तनाव एवं सुरक्षा चिंताओं के कारण अक्सर इसमें रुकावटें आती रही हैं.
होर्मुज जलडमरूमध्य क्या है?
ओमान और ईरान के बीच स्थित होर्मुज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है. होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल चोकपॉइंट है क्योंकि इस जलडमरूमध्य से बड़ी मात्रा में तेल का पारगमन होता है. होर्मुज जलडमरूमध्य लगभग 161 किलोमीटर लंबा और अपने सबसे संकरे बिंदु पर 33 किलोमीटर चौड़ा है, जिसमें शिपिंग लेन दोनों दिशाओं में सिर्फ तीन किलोमीटर चौड़ी है.
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