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स्ट्रेट ऑफ होर्मुज संकट: सऊदी और UAE की वे पाइपलाइनें, जो बन सकती हैं दुनिया की 'लाइफलाइन'

होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरते जहाज. (File) ( AFP )