जी-7 बैठक पर ट्रंप की तीखी प्रतिक्रिया, बोले- मैं नहीं हो रहा शामिल, मैक्रों लंबे समय तक राष्ट्रपति नहीं रहेंगे
ग्रीनलैंड के मुद्दे पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और डोनाल्ड ट्रंप के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है.
By ANI
Published : January 21, 2026 at 7:21 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की वॉशिंगटन की कोशिश को लेकर बढ़ते तनाव के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की इमरजेंसी G-7 मीटिंग की मांग को ठुकरा दिया. अपने दूसरे टर्म का पहला साल पूरा होने पर प्रेस से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि वह प्रस्तावित बैठक में शामिल नहीं होंगे. इससे पता चलता है कि मैक्रों के पॉलिटिकल भविष्य को लेकर अभी भी अनिश्चितता है.
उन्होंने कहा, 'नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि इमैनुएल वहां ज्यादा दिन नहीं रहेंगे और वहां लंबे समय तक रहने की कोई गुंजाइश नहीं है.' यह ट्रंप के ट्रुथ सोशल पर मैक्रों के मैसेज का स्क्रीनशॉट पोस्ट करने के बाद हुआ, जिसमें उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बाद जी-7 मीटिंग के लिए आमंत्रित किया था. मैक्रों ने कहा कि फ्रांस और अमेरिका सीरिया पर एकमत हैं और ईरान में बड़े काम कर सकते हैं, लेकिन ग्रीनलैंड पर उनका स्टैंड समझ में नहीं आता.
#WATCH | On being asked if he will attend the G7 emergency meeting in Paris, US President Donald Trump says, " no, i wouldn't do that...because emmanuel is not going to be there very long and there's no longevity there..."— ANI (@ANI) January 20, 2026
(video source: the white house) pic.twitter.com/zy0JG3o1pG
मैक्रों का पूरा मैसेज इस तरह है, 'मेरे दोस्त, सीरिया पर हम पूरी तरह एकमत हैं. हम ईरान पर बड़े काम कर सकते हैं. मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ग्रीनलैंड पर क्या कर रहे हैं. आइए, हम बड़े काम करने की कोशिश करें. 1. मैं दावोस के बाद गुरुवार दोपहर को पेरिस में जी-7 मीटिंग रख सकता हूँ. मैं यूक्रेन, डेनमार्क, सीरिया और रूस के लोगों को बीच में बुला सकता हूँ. 2. अमेरिका वापस जाने से पहले गुरुवार को पेरिस में साथ में डिनर करें.' इसके अलावा, जब उनसे पूछा गया कि ग्रीनलैंड पाने के लिए वह किस हद तक जाने को तैयार हैं, तो ट्रंप ने कहा, 'आपको पता चल जाएगा.'
ट्रंप ने नाटो पर और हमला करते हुए आरोप लगाया कि वह अमेरिका के साथ गलत बर्ताव कर रहा है और वॉशिंगटन की मदद करने की उनकी काबिलियत पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा, 'मैंने नाटो के लिए किसी भी जिंदा या मरे हुए इंसान से ज्यादा किया है लेकिन नाटो को भी हमारे साथ सही बर्ताव करना होगा.
नाटो को लेकर मेरा सबसे बड़ा डर यह है कि हम नाटो पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं और मुझे पता है कि हम उनकी मदद के लिए आएंगे, लेकिन मुझे सच में शक है कि वे हमारी मदद के लिए आएंगे या नहीं.'
इससे पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मैक्रों ने अमेरिका के ट्रेड प्रैक्टिस की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वॉशिंगटन की टैरिफ धमकियों का खुले तौर पर मकसद यूरोप को कमजोर करना और उसे अपने अधीन करना है. इसका इस्तेमाल इलाके की संप्रभुता के खिलाफ फायदे के तौर पर किया जा रहा है.
मैक्रों ने सिक्योरिटी, डिफेंस और इकोनॉमिक क्षेत्रों में बढ़ती ग्लोबल अस्थिरता और असंतुलन पर रोशनी डाली. उन्होंने कहा, 'यह साफ है कि हम सिक्योरिटी, डिफेंस और इकोनॉमिक, दोनों ही नजरिए से अस्थिरता और असंतुलन के दौर में जा रहे हैं.'
फ्रांस के प्रेसिडेंट ने चिंता जताई कि बिना मिलकर काम करने वाले शासन के दुनिया भर में मुकाबला लगातार होता जा रहा है. उन्होंने अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी की आलोचना की, जो यूरोप के ट्रेड हितों को कमजोर कर रही है, ज्यादा से ज्यादा छूट की मांग कर रही है और नए टैरिफ लगा रही है और ऐसे तरीकों को पूरी तरह से नामंजूर बताया.
उन्होंने बढ़ती हिंसा और 2024 की तुलना में युद्धों की संख्या का हवाला देते हुए, लोकतंत्र के बजाय तानाशाही की ओर दुनिया भर में बदलाव की चेतावनी दी, और कहा कि उनमें से कुछ सुलझ गए, यह ट्रंप के आठ युद्ध खत्म करने के बार-बार किए गए दावों का जिक्र था.