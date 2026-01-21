ETV Bharat / international

जी-7 बैठक पर ट्रंप की तीखी प्रतिक्रिया, बोले- मैं नहीं हो रहा शामिल, मैक्रों लंबे समय तक राष्ट्रपति नहीं रहेंगे

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की वॉशिंगटन की कोशिश को लेकर बढ़ते तनाव के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की इमरजेंसी G-7 मीटिंग की मांग को ठुकरा दिया. अपने दूसरे टर्म का पहला साल पूरा होने पर प्रेस से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि वह प्रस्तावित बैठक में शामिल नहीं होंगे. इससे पता चलता है कि मैक्रों के पॉलिटिकल भविष्य को लेकर अभी भी अनिश्चितता है.

उन्होंने कहा, 'नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि इमैनुएल वहां ज्यादा दिन नहीं रहेंगे और वहां लंबे समय तक रहने की कोई गुंजाइश नहीं है.' यह ट्रंप के ट्रुथ सोशल पर मैक्रों के मैसेज का स्क्रीनशॉट पोस्ट करने के बाद हुआ, जिसमें उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बाद जी-7 मीटिंग के लिए आमंत्रित किया था. मैक्रों ने कहा कि फ्रांस और अमेरिका सीरिया पर एकमत हैं और ईरान में बड़े काम कर सकते हैं, लेकिन ग्रीनलैंड पर उनका स्टैंड समझ में नहीं आता.

मैक्रों का पूरा मैसेज इस तरह है, 'मेरे दोस्त, सीरिया पर हम पूरी तरह एकमत हैं. हम ईरान पर बड़े काम कर सकते हैं. मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ग्रीनलैंड पर क्या कर रहे हैं. आइए, हम बड़े काम करने की कोशिश करें. 1. मैं दावोस के बाद गुरुवार दोपहर को पेरिस में जी-7 मीटिंग रख सकता हूँ. मैं यूक्रेन, डेनमार्क, सीरिया और रूस के लोगों को बीच में बुला सकता हूँ. 2. अमेरिका वापस जाने से पहले गुरुवार को पेरिस में साथ में डिनर करें.' इसके अलावा, जब उनसे पूछा गया कि ग्रीनलैंड पाने के लिए वह किस हद तक जाने को तैयार हैं, तो ट्रंप ने कहा, 'आपको पता चल जाएगा.'

ट्रंप ने नाटो पर और हमला करते हुए आरोप लगाया कि वह अमेरिका के साथ गलत बर्ताव कर रहा है और वॉशिंगटन की मदद करने की उनकी काबिलियत पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा, 'मैंने नाटो के लिए किसी भी जिंदा या मरे हुए इंसान से ज्यादा किया है लेकिन नाटो को भी हमारे साथ सही बर्ताव करना होगा.