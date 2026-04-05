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ईरान युद्ध में इलेक्ट्रॉनिक और AI का बेजोड़ तरीके से इस्तेमाल, जानें क्या है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर

हैदराबाद: ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में इलेक्ट्रॉनिक और एआई का बेजोड़ तरीके से इस्तेमाल किया गया. साइबर ऑपरेशन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तक, ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजराइल का अभियान दिखाता है कि कैसे स्पेक्ट्रम का दबदबा आज के संघर्ष के नतीजे को तेजी से बदल रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हैकिंग अब मॉडर्न युद्ध में शामिल हो गए हैं.

आज के संघर्ष में इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का महत्व

अमेरिका-इजराइल गठबंधन का एक भी काइनेटिक हथियार (गतिज ऊर्जा पर आधारित) चलाने से पहले ईरान के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माहौल को खत्म करके कैंपेन शुरू करने का फैसला सिर्फ एक सामरिक विकल्प नहीं था, बल्कि एक सिद्धांत वाला बयान था. स्पेक्ट्रम पर कंट्रोल आसमान, समुद्र और जमीन पर कंट्रोल से पहले आता है. कोई भी मिलिट्री जो संघर्ष की शुरुआत में स्पेक्ट्रम का मुकाबला नहीं कर सकती, वह आँख बंद करके लड़ेगी, जैसा कि ईरान को काफी हद तक करने के लिए मजबूर किया गया.

अमेरिका और इजराइल इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का उपयोग करते हैं

अमेरिका

अमेरिकी नेवी का खास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट EA-18G ग्रोलर, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के शुरुआती घंटों में ईरानी एयर डिफेंस रडार और कम्युनिकेशन को दबाने में अहम था. अमेरिका ने खास EA-18G ग्रोलर के साथ B-2 स्पिरिट बॉम्बर और F-35 फाइटर समेत स्टेल्थ एयरक्राफ्ट तैनात किए. इनका मुख्य काम दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम करना है. स्पेस-बेस्ड एसेट जिसमें अमेरिकी स्पेस फोर्स का सैटेलाइट ग्रुप भी शामिल था ने रियल-टाइम मिसाइल वॉर्निंग और इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया.

ऑपरेशनल सीक्वेंस साफ था, ब्लाइंड करना, फिर स्ट्राइक करना

हमले के कुछ ही घंटों में ईरान का कम्युनिकेशन सिस्टम बुरी तरह खराब हो गया. ईरान की इंटरनेट कनेक्टिविटी नॉर्मल ट्रैफिक लेवल के लगभग 4 परसेंट तक गिर गई. सरकारी सर्विस में रुकावट आई और सरकार बदलने के सपोर्ट में मैसेज दिखाने के लिए सरकारी टेलीविजन सैटेलाइट फीड को हाईजैक कर लिया गया.

इजराइल

बड़े सबा कैलेंडर, लाखों ईरानी लोगों का इस्तेमाल करने वाला एक आसान धार्मिक ऐप, एक एडवांस्ड साइबर-साइकोलॉजिकल ऑपरेशन के लिए एकदम सही जरिया बन गया. इजराइल ने इस ऐप को कॉम्प्रोमाइज कर दिया और यूजर्स को ऐसे मैसेज मिले जिनका ट्रांसलेशन था, 'मदद आ गई है. डरो मत.' यह एक पहले से प्लान किया गया साइकोलॉजिकल ऑपरेशन था जिसे काइनेटिक कैंपेन के साथ कोऑर्डिनेशन में किया गया था, जिससे पता चलता है कि इसके लिए महीनों पहले से एक्सेस और तैयारी की गई थी.

जून 2025 में ऑपरेशन राइजिंग लायन के दौरान इजराइल की 5114वीं स्पेक्ट्रम वारफेयर बटालियन ने इजराइली इलाके के खिलाफ शुरू किए गए ड्रोन खतरों के एक बड़े हिस्से को बेअसर करने के लिए रियल-टाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल किया.

उस कैंपेन के बाद इजराइल सुरक्षा बलों ने अपने C4I डायरेक्टरेट को फिर से बनाया और औपचारिक रूप से डेडिकेटेड AI और स्पेक्ट्रम डिवीजन बनाए. यह एक संस्थागत मान्यता थी कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर (EW) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ सप्लीमेंट्री क्षमताओं के बजाय एयर डिफेंस के मुख्य साधन हैं.

ईरान का इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर रिस्पॉन्स

ईरान का इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर रिस्पॉन्स सीमित रहा है, लेकिन कम नहीं. इसकी सबसे बड़ी सफलता हवा में नहीं बल्कि समुद्र में मिली है. होर्मुज की खाड़ी जो 39 किलोमीटर चौड़ी एक चोकपॉइंट है, जिससे दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत तेल गुजरता है, फरवरी 2026 से मिलिट्री और कमर्शियल शिपिंग दोनों पर असर डालने वाले एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप को देखा है.

ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस ट्रैकिंग के अनुसार पहले अमेरिका- इजराइली हमलों के 24 घंटे के अंदर, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमानी और ईरानी पानी में 1100 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों ने नेविगेशन फेलियर की सूचना दी. ऑनबोर्ड जीपीएस सिस्टम ने जहाजों को एयरपोर्ट, न्यूक्लियर प्लांट और लैंडलॉक्ड जगहों पर रखा जो एक्टिव स्पूफिंग (साइबर ठगी का तरीका) का एक अनूठा तरीका है.

पहले हफ्ते के आखिर तक लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजेंस ने 655 जहाजों पर असर डालने वाली 1735 इंटरफेरेंस की घटनाओं को लॉग किया था, और रोज की घटनाएं लगभग दोगुनी हो गई थी. 2011 से ईरान ने हवा और स्पेस-बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर क्षमताओं में अमेरिका के फायदों को कम करने के लिए जीपीएस स्पूफिंग और जैमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार इन्वेस्ट किया है.

इसका असर बाहर भी दिखा: एनर्जी की कीमतें बढ़ गई, गल्फ शिपिंग के लिए इंश्योरेंस रेट बढ़ गए और कई बड़े कैरियर्स ने अपने रूट बदल दिए, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन में समय और लागत बढ़ गई.