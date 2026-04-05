ईरान युद्ध में इलेक्ट्रॉनिक और AI का बेजोड़ तरीके से इस्तेमाल, जानें क्या है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर
इलेक्ट्रॉनिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हैकिंग अब मॉडर्न युद्ध में शामिल हो गए हैं.
Published : April 5, 2026 at 10:58 AM IST
हैदराबाद: ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में इलेक्ट्रॉनिक और एआई का बेजोड़ तरीके से इस्तेमाल किया गया. साइबर ऑपरेशन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तक, ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजराइल का अभियान दिखाता है कि कैसे स्पेक्ट्रम का दबदबा आज के संघर्ष के नतीजे को तेजी से बदल रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हैकिंग अब मॉडर्न युद्ध में शामिल हो गए हैं.
आज के संघर्ष में इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का महत्व
अमेरिका-इजराइल गठबंधन का एक भी काइनेटिक हथियार (गतिज ऊर्जा पर आधारित) चलाने से पहले ईरान के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माहौल को खत्म करके कैंपेन शुरू करने का फैसला सिर्फ एक सामरिक विकल्प नहीं था, बल्कि एक सिद्धांत वाला बयान था. स्पेक्ट्रम पर कंट्रोल आसमान, समुद्र और जमीन पर कंट्रोल से पहले आता है. कोई भी मिलिट्री जो संघर्ष की शुरुआत में स्पेक्ट्रम का मुकाबला नहीं कर सकती, वह आँख बंद करके लड़ेगी, जैसा कि ईरान को काफी हद तक करने के लिए मजबूर किया गया.
अमेरिका और इजराइल इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का उपयोग करते हैं
अमेरिका
अमेरिकी नेवी का खास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट EA-18G ग्रोलर, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के शुरुआती घंटों में ईरानी एयर डिफेंस रडार और कम्युनिकेशन को दबाने में अहम था. अमेरिका ने खास EA-18G ग्रोलर के साथ B-2 स्पिरिट बॉम्बर और F-35 फाइटर समेत स्टेल्थ एयरक्राफ्ट तैनात किए. इनका मुख्य काम दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम करना है. स्पेस-बेस्ड एसेट जिसमें अमेरिकी स्पेस फोर्स का सैटेलाइट ग्रुप भी शामिल था ने रियल-टाइम मिसाइल वॉर्निंग और इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया.
ऑपरेशनल सीक्वेंस साफ था, ब्लाइंड करना, फिर स्ट्राइक करना
हमले के कुछ ही घंटों में ईरान का कम्युनिकेशन सिस्टम बुरी तरह खराब हो गया. ईरान की इंटरनेट कनेक्टिविटी नॉर्मल ट्रैफिक लेवल के लगभग 4 परसेंट तक गिर गई. सरकारी सर्विस में रुकावट आई और सरकार बदलने के सपोर्ट में मैसेज दिखाने के लिए सरकारी टेलीविजन सैटेलाइट फीड को हाईजैक कर लिया गया.
इजराइल
बड़े सबा कैलेंडर, लाखों ईरानी लोगों का इस्तेमाल करने वाला एक आसान धार्मिक ऐप, एक एडवांस्ड साइबर-साइकोलॉजिकल ऑपरेशन के लिए एकदम सही जरिया बन गया. इजराइल ने इस ऐप को कॉम्प्रोमाइज कर दिया और यूजर्स को ऐसे मैसेज मिले जिनका ट्रांसलेशन था, 'मदद आ गई है. डरो मत.' यह एक पहले से प्लान किया गया साइकोलॉजिकल ऑपरेशन था जिसे काइनेटिक कैंपेन के साथ कोऑर्डिनेशन में किया गया था, जिससे पता चलता है कि इसके लिए महीनों पहले से एक्सेस और तैयारी की गई थी.
जून 2025 में ऑपरेशन राइजिंग लायन के दौरान इजराइल की 5114वीं स्पेक्ट्रम वारफेयर बटालियन ने इजराइली इलाके के खिलाफ शुरू किए गए ड्रोन खतरों के एक बड़े हिस्से को बेअसर करने के लिए रियल-टाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल किया.
उस कैंपेन के बाद इजराइल सुरक्षा बलों ने अपने C4I डायरेक्टरेट को फिर से बनाया और औपचारिक रूप से डेडिकेटेड AI और स्पेक्ट्रम डिवीजन बनाए. यह एक संस्थागत मान्यता थी कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर (EW) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ सप्लीमेंट्री क्षमताओं के बजाय एयर डिफेंस के मुख्य साधन हैं.
ईरान का इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर रिस्पॉन्स
ईरान का इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर रिस्पॉन्स सीमित रहा है, लेकिन कम नहीं. इसकी सबसे बड़ी सफलता हवा में नहीं बल्कि समुद्र में मिली है. होर्मुज की खाड़ी जो 39 किलोमीटर चौड़ी एक चोकपॉइंट है, जिससे दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत तेल गुजरता है, फरवरी 2026 से मिलिट्री और कमर्शियल शिपिंग दोनों पर असर डालने वाले एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप को देखा है.
ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस ट्रैकिंग के अनुसार पहले अमेरिका- इजराइली हमलों के 24 घंटे के अंदर, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमानी और ईरानी पानी में 1100 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों ने नेविगेशन फेलियर की सूचना दी. ऑनबोर्ड जीपीएस सिस्टम ने जहाजों को एयरपोर्ट, न्यूक्लियर प्लांट और लैंडलॉक्ड जगहों पर रखा जो एक्टिव स्पूफिंग (साइबर ठगी का तरीका) का एक अनूठा तरीका है.
पहले हफ्ते के आखिर तक लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजेंस ने 655 जहाजों पर असर डालने वाली 1735 इंटरफेरेंस की घटनाओं को लॉग किया था, और रोज की घटनाएं लगभग दोगुनी हो गई थी. 2011 से ईरान ने हवा और स्पेस-बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर क्षमताओं में अमेरिका के फायदों को कम करने के लिए जीपीएस स्पूफिंग और जैमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार इन्वेस्ट किया है.
इसका असर बाहर भी दिखा: एनर्जी की कीमतें बढ़ गई, गल्फ शिपिंग के लिए इंश्योरेंस रेट बढ़ गए और कई बड़े कैरियर्स ने अपने रूट बदल दिए, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन में समय और लागत बढ़ गई.
ईरान ने 7787 मिलिट्री-ग्रेड 'किल स्विच' जीपीएस जैमर का इस्तेमाल करके स्टारलिंक टर्मिनल को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की, जिससे पूरे देश में इंटरनेट परफॉर्मेंस धीमी हो गई और यह दिखा कि ईरानी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्लानर अपनी सीमाओं के अंदर क्रिएटिव तरीके से सोच रहे थे.
ईरान ने दिसंबर 2025 में सैय्यद-4 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दिखाया
ईरान का सैय्यद-4 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम देश में बनी एक नयी टेक्नोलॉजी है जिसे दुश्मन के नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है. मिसाइल की क्षमताओं से कहीं ज्यादा, सैय्यद-4 GPS को जाम कर देता है. साथ ही रडार को खराब कर देता है और खास जगहों के चारों ओर सुरक्षा का एक अदृश्य गुंबद बना देता है. इससे दुश्मन बुरी तरह अंधे और कंफ्यूज हो जाते हैं.
यह एडवांस्ड सिस्टम पूरी तरह से ईरानी महिला इंजीनियरों ने बनाया था जो ईरान की साइंटिफिक और डिफेंस इंडस्ट्री की ताकत के बारे में एक मजबूत बयान देता है. एक डिफेंस एक्सपो में एक स्केल मॉडल के तौर पर दिखाया गया, सैय्यद-4 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में एक बड़ी छलांग दिखाता है जो दुनिया के बड़े सिस्टम के बराबर है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर हावी होने के लिए डिफेंसिव और अटैकिंग दोनों तरह की क्षमताएं देता है.
एसिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्वलाइजर
एसिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक असली इक्वलाइजर है, भले ही लिमिट में हो. ईरान के जीपीएस स्पूफिंग कैंपेन ने दिखाया कि बिना एयर सुपीरियरिटी या स्पेस-बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एसेट्स वाला देश भी सिविलियन सिस्टम में टारगेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिसरप्शन के जरिए ज्यादा टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक कॉस्ट लगा सकता है. शिपिंग ट्रैफिक में डिसरप्शन और दुनिया के सबसे जरूरी ऑयल लेन का असरदार तरीके से बंद होना कोई छोटी-मोटी अचीवमेंट नहीं हैं.
इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए चुनौतियां
एक बार जब आईआरजीसी का साइबर हेडक्वार्टर काइनेटिक स्ट्राइक में तबाह हो गया तो ईरान की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑपरेशन्स को सेंट्रलाइज और कोऑर्डिनेट करने की क्षमता बहुत कम हो गई. इसलिए चाहे एसिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताएं कितनी भी असरदार क्यों न हों, वे काइनेटिक दबदबे के आगे कमजोर रहती है.
भारत की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताएं
संयुक्ता सिस्टम: भारत का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम संयुक्ता सिस्टम है. इसमें 145 गाड़ियां हैं और यह 150 किलोमीटर गुणा 70 किलोमीटर के एरिया को कवर करता है. 2004 में देश में बनाया गया यह सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, दिशा पता लगाने और कम्युनिकेशन और रडार सिग्नल दोनों को जाम करने में सक्षम है.
शक्ति सिस्टम
नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना को एक एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम 'शक्ति' सौंपा था.
उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर (ईडब्ल्यू) प्रणाली 'शक्ति' को रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला (डीएलआरएल) हैदराबाद द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है. ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) की एक प्रयोगशाला है. इसका उद्देश्य भारतीय नौसेना के राजधानी युद्धपोतों के लिए पारंपरिक और आधुनिक रडारों के अवरोधन, पता लगाने, वर्गीकरण, पहचान और जामिंग का कार्य करना है.
शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मॉडर्न रडार और एंटी-शिप मिसाइलों के खिलाफ एक इलेक्ट्रॉनिक लेयर देगा, ताकि समुद्री युद्ध के मैदान में इलेक्ट्रॉनिक दबदबा और जिंदा रहने की क्षमता पक्की हो सके. यह सिस्टम इंडियन नेवी के पिछली जेनरेशन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की जगह लेगा. पहला शक्ति सिस्टम आईएनएस (INS) विशाखापत्तनम पर लगाया गया था.
हिमशक्ति: भारत के पास दूसरे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हथियार भी हैं, जिनमें हिमशक्ति, जो पहाड़ी इलाकों के लिए एक जैमिंग सिस्टम है और स्पेक्ट्रा सूट शामिल है, जो उनके राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेटेड है.
निष्कर्ष: ईरान संघर्ष से एक बात साफ हो जाती है, जो देश अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माहौल, नेविगेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन या जरूरी डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा नहीं कर सकते, वे स्ट्रेटेजिक रूप से इस तरह कमजोर हैं कि कोई भी पारंपरिक मिलिट्री इन्वेस्टमेंट इसकी भरपाई नहीं कर सकता.
यह सिर्फ मिडिल ईस्ट के देशों की समस्या नहीं है. यह हर उस देश के लिए एक चुनौती है जो जीपीएस पर निर्भर इंफ्रास्ट्रक्चर चलाता है. साथ ही कमर्शियल क्लाउड कंप्यूटिंग पर निर्भर है या जिसने अभी तक जीएनएसएस (GNSS) इंडिपेंडेंट नेविगेशन बैकअप सिस्टम में इन्वेस्ट नहीं किया है.