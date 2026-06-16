कैलिफोर्निया में अमेरिकी एयर फोर्स का B-52 बॉम्बर क्रैश, 8 लोगों की मौत
अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में वायु सेना का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादसे के कारणों का पता नहीं चल सका है.
By ANI
Published : June 16, 2026 at 7:04 AM IST
कैलिफोर्निया: अमेरिका के कैलिफोर्निया के मोजावे रेगिस्तान में सोमवार को एडवर्ड्स एयर फोर्स बेस से उड़ान भरने के तुरंत बाद अमेरिकी एयर फोर्स के बी-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस बॉम्बर प्लेन के क्रैश होने से आठ क्रू मेंबर मारे गए. किन वजहों से ये दुर्घटना हुई इसका पता नहीं चल सका है. फिलहाल इसकी जांच की जा रही है.
सीएनएन के मुताबिक एयरक्राफ्ट एक रूटीन टेस्ट मिशन पर था. लॉस एंजिल्स के उत्तर-पूर्व में दूर मिलिट्री इंस्टॉलेशन के पास क्रैश होने से पहले लगभग 11:20 am (लोकल टाइम) पर उड़ा था. रिपोर्ट ने बताया कि एडवर्ड्स एयर फोर्स बेस ने कहा कि एयरक्राफ्ट में सवार सभी आठ क्रू मेंबर्स के मरने की आशंका है. घटना अब रेस्क्यू की कोशिश से रिकवरी ऑपरेशन में बदल गई. रिपोर्ट के मुताबिक कर्नल जेम्स हेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, 'यह दुखद था और इसमें बचना नामुमकिन था.'
क्रैश के तुरंत बाद इमरजेंसी रेस्पॉन्डर्स को भेजा गया. बेस के अधिकारियों ने कहा कि एयरक्राफ्ट जहां गिरा वहां पर दूर से दिखने वाला काले धुएं का एक ऊंचा गुबार देखा गया. सीएनएन से जुड़े केसीएएल के दिखाए गए वीडियो में रनवे पर एक बड़ा काला निशान और धुआं दिखाई दे रहा था, हालांकि बॉम्बर के मलबे को पहचानना मुश्किल था.
Eight people aboard a B-52 bomber that crashed shortly after takeoff Monday morning at a U.S. Air Force base in Southern California’s Mojave Desert are believed to be dead, according to the Air Force. https://t.co/S3VQi5th6d— The Associated Press (@AP) June 15, 2026
चीफ मास्टर सार्जेंट जोशुआ टी स्कार्लोकेन ने कहा कि अधिकारी मारे गए लोगों के परिवारों को बताने की प्रक्रिया में हैं. रिपोर्ट के मुताबिक क्रू में मिलिट्री के लोग, सरकारी सिविलियन और सरकारी कॉन्ट्रैक्टर शामिल थे.
रिपोर्ट के मुताबिक एयर फोर्स के अधिकारियों ने कहा कि जब क्रैश हुआ, तब एयरक्राफ्ट रडार मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के सपोर्ट में एक टेस्ट मिशन कर रहा था. हालांकि बेस को फिर से खोल दिया गया है, लेकिन मंगलवार तक ऑपरेशन रोक दिए गए हैं क्योंकि अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं और क्रैश साइट से मलबा निकाल रहे हैं.
बी-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस उन सबसे पुराने एयरक्राफ्ट में से एक है जो अभी भी अमेरिकी वायु सेना के साथ सक्रिय सेवा में है. पहली बार 1955 में पेश किया गया यह लंबी दूरी का भारी बॉम्बर अमेरिका के रणनीतिक हथियारों के जखीरे का एक अहम हिस्सा बना हुआ है.