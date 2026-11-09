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मिस्र में भीषण ट्रेन हादसा: दो ट्रेनों की टक्कर के बाद पटरी से उतरे डिब्बे, 7 की मौत, 125 घायल

मिस्र के गीजा के अल-अय्यात में रविवार, 8 नवंबर को एक पैसेंजर ट्रेन के पटरी से उतरने की घटना के बाद इकट्ठा लोग. ( AP )

अल-अय्यात: मिस्र की राजधानी काहिरा के दक्षिण में रविवार को दो ट्रेनों की टक्कर हो गई, जिसमें सात लोगों की मौत हो गई और कम से कम 125 लोग घायल हो गए. अधिकारियों ने बताया कि मरने वालों में ट्रेन का कंडक्टर भी शामिल है.

हेल्थ मिनिस्ट्री ने मरने वालों की संख्या बताते हुए एक बयान में कहा कि 70 से ज़्यादा घायलों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई. ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री के मुताबिक यह हादसा गीजा प्रांत के अल-अय्यात जिले में हुआ, जो काहिरा से लगभग 52 किलोमीटर (32 मील) दक्षिण में है. ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री के मुताबिक दक्षिण-पश्चिमी फयूम प्रांत जा रही एक ट्रेन, दक्षिणी प्रांत असवान जा रही एक ट्रेन के पिछले हिस्से से टकरा गई.

मिस्र के गीजा के अल-अय्यात में एक पैसेंजर ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद लोगों ने पीड़ितों को ढूंढा. (AP) चीफ प्रॉसिक्यूटर के ऑफिस ने रविवार देर रात कहा कि उनके इन्वेस्टिगेटर मौके पर पहुंच गए हैं. अधिकारियों ने कहा कि जांच से पता चला है कि क्रैश तब हुआ जब गीजा-फय्यूम ट्रेन काहिरा-असवान ट्रेन के आखिरी डिब्बे से टकरा गई, जो उसी ट्रैक पर खड़ी थी और उसी दिशा में जा रही थी. मिस्र में ट्रेन का पटरी से उतरना और क्रैश होना आम बात है, जहां रेलवे सिस्टम में मिसमैनेजमेंट और इक्विपमेंट के खराब मेंटेनेंस का इतिहास रहा है. हाल के सालों में सरकार ने मॉडर्नाइजेशन की पहल की घोषणा की है. मिस्र के गीजा के अल-अय्यात में एक पैसेंजर ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद लोगों ने पीड़ितों को ढूंढा. (AP) अल-अय्यात के कफर गिरजा के रहने वाले अयमान गमाल ​​ने कहा कि जहाँ यह हादसा हुआ आस-पास रहने वाले लोग मौके पर दौड़े, ज़िंदा बचे लोगों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस को बुलाया. गमाल ने कहा कि उन्होंने लगभग 80 घायलों को एम्बुलेंस से पास के अस्पतालों में ले जाते देखा. उन्होंने कहा कि कुछ यात्री रुकी हुई ट्रेन के एक डिब्बे में फँस गए थे और जब उन्हें बाहर निकाला गया तो उनकी मौत हो चुकी थी.