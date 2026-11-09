मिस्र में भीषण ट्रेन हादसा: दो ट्रेनों की टक्कर के बाद पटरी से उतरे डिब्बे, 7 की मौत, 125 घायल
जांच से पता चला कि हादसा तब हुआ जब गीजा-फयूम ट्रेन, काहिरा-असवान ट्रेन के आखिरी डिब्बे से टकरा गई, जो उसी ट्रैक पर खड़ी थी.
Published : November 9, 2026 at 9:32 AM IST
अल-अय्यात: मिस्र की राजधानी काहिरा के दक्षिण में रविवार को दो ट्रेनों की टक्कर हो गई, जिसमें सात लोगों की मौत हो गई और कम से कम 125 लोग घायल हो गए. अधिकारियों ने बताया कि मरने वालों में ट्रेन का कंडक्टर भी शामिल है.
हेल्थ मिनिस्ट्री ने मरने वालों की संख्या बताते हुए एक बयान में कहा कि 70 से ज़्यादा घायलों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई. ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री के मुताबिक यह हादसा गीजा प्रांत के अल-अय्यात जिले में हुआ, जो काहिरा से लगभग 52 किलोमीटर (32 मील) दक्षिण में है. ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री के मुताबिक दक्षिण-पश्चिमी फयूम प्रांत जा रही एक ट्रेन, दक्षिणी प्रांत असवान जा रही एक ट्रेन के पिछले हिस्से से टकरा गई.
चीफ प्रॉसिक्यूटर के ऑफिस ने रविवार देर रात कहा कि उनके इन्वेस्टिगेटर मौके पर पहुंच गए हैं. अधिकारियों ने कहा कि जांच से पता चला है कि क्रैश तब हुआ जब गीजा-फय्यूम ट्रेन काहिरा-असवान ट्रेन के आखिरी डिब्बे से टकरा गई, जो उसी ट्रैक पर खड़ी थी और उसी दिशा में जा रही थी. मिस्र में ट्रेन का पटरी से उतरना और क्रैश होना आम बात है, जहां रेलवे सिस्टम में मिसमैनेजमेंट और इक्विपमेंट के खराब मेंटेनेंस का इतिहास रहा है. हाल के सालों में सरकार ने मॉडर्नाइजेशन की पहल की घोषणा की है.
अल-अय्यात के कफर गिरजा के रहने वाले अयमान गमाल ने कहा कि जहाँ यह हादसा हुआ आस-पास रहने वाले लोग मौके पर दौड़े, ज़िंदा बचे लोगों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस को बुलाया. गमाल ने कहा कि उन्होंने लगभग 80 घायलों को एम्बुलेंस से पास के अस्पतालों में ले जाते देखा. उन्होंने कहा कि कुछ यात्री रुकी हुई ट्रेन के एक डिब्बे में फँस गए थे और जब उन्हें बाहर निकाला गया तो उनकी मौत हो चुकी थी.
बेनी सुएफ प्रांत के अल-वस्ता सेंट्रल हॉस्पिटल के बाहर जहाँ कुछ घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया था, बचे हुए लोगों ने कहा कि यात्री सदमे में थे और उड़ रही धूल की वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी. उन्होंने कहा कि आस-पास के गाँव वालों ने आखिरकार उन्हें बाहर निकाला. फय्यूम ट्रेन के अंदर मौजूद एक बची हुई फरहा गमाल ने कहा कि उसने कुछ यात्रियों को मरा हुआ देखा और कुछ लोग डिब्बे से बाहर निकलने के लिए जूझ रहे थे.
उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, 'कुछ और गाड़ियां भी थी जो पूरी तरह से खराब हो गई थी.' प्रेसिडेंट अब्देल-फतह अल-सिसी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने क्रैश की तुरंत जांच के आदश दिए हैं. इजिप्टियन रेलवे अथॉरिटी ने कहा कि मलबा हटाने और ट्रेन सर्विस को जल्द से जल्द नॉर्मल शेड्यूल पर लाने के लिए इमरजेंसी टीम और क्रेन मौके पर भेजे गए.
पिछले सितंबर में उसी जिले में दो मालगाड़ियों की टक्कर में एक ट्रेन ड्राइवर और उसका असिस्टेंट घायल हो गए थे. इजिप्ट का सबसे खतरनाक ट्रेन क्रैश 2002 में हुआ था, जब काहिरा से दक्षिणी इजिप्ट जा रही एक रात भर चलने वाली ट्रेन में आग लगने से 300 से ज़्यादा लोग मारे गए थे.