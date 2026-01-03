ETV Bharat / international

मेक्सिको में जोरदार भूकंप, 6.5 की तीव्रता, दो लोगों की मौत

दक्षिणी और मध्य मेक्सिको में 6.5 तीव्रता का भूकंप आने से अफरा-तफरी मच गई. कम से कम दो लोगों की मौत की खबर है.

EARTHQUAKE IN MEXICO
मेक्सिको में जोरदार भूकंप (AP)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 3, 2026 at 9:34 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मेक्सिको सिटी: दक्षिणी और मध्य मेक्सिको में शुक्रवार को जोरदार भूकंप के झटके आए. इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.5 माप गई. भूकंप झटकों से इलाके में हड़कंप मच गया. इस आपदा के चलते कम से कम दो लोगों की मौत हो गई.

शुक्रवार को दक्षिणी और मध्य मेक्सिको में शक्तिशाली भूकंप आया जिससे राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम की नए साल की पहली प्रेस वार्ता बाधित हुई क्योंकि भूकंपीय अलार्म बज गए और कम से कम दो लोगों की मौत हो गई.

मेक्सिको की नेशनल सिस्मोलॉजिकल एजेंसी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 6.5 थी और इसका केंद्र दक्षिणी राज्य गुएरेरो के सैन मार्कोस शहर के पास था. ये पैसिफिक कोस्ट रिसॉर्ट अकापुल्को के पास है. यहां 500 से ज्यादा आफ्टरशॉक आए.

राज्य की सिविल डिफेंस एजेंसी ने अकापुल्को के आसपास और राज्य के दूसरे हाईवे पर कई लैंडस्लाइड की रिपोर्ट दी है. गुएरेरो की गवर्नर एवलिन सालगाडो ने कहा कि भूकंप के सेंटर के पास एक छोटी सी कम्युनिटी में रहने वाली 50 साल की एक महिला का घर गिरने से उसकी मौत हो गई. अधिकारियों ने यह भी कहा कि गुएरेरो की राजधानी चिलपानसिंगो में एक हॉस्पिटल को बड़ा नुकसान पहुंचा. वहां से कई मरीजों को निकाला गया.

जब भूकंप के झटके शुरू हुए तो मेक्सिको सिटी और अकापुल्को में रहने वाले लोग और टूरिस्ट सड़कों पर निकल आए. मेक्सिको सिटी की मेयर क्लारा ब्रुगाडा ने कहा कि एक बिल्डिंग खाली करते समय गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जो मेडिकल इमरजेंसी का शिकार हो गया. अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा कि भूकंप 21.7 मील (35 किलोमीटर) की गहराई पर आया. ये रैंचो विएजो, गुएरेरो से 2.5 मील उत्तर-उत्तर-पश्चिम में है जो अकापुल्को से लगभग 57 मील उत्तर-पूर्व में पहाड़ों में है. भूकंप के थोड़ी देर बाद शीनबाम ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग फिर से शुरू की.

जोस रेमुंडो डियाज टैबोआडा, एक डॉक्टर और ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं जो अकापुल्को के आस-पास की चोटियों में से एक पर रहते हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी और आस-पड़ोस के सभी कुत्ते भौंकने लगे. उन्होंने कहा, 'उसी पल मेरे सेलफोन पर भूकंपीय चेतावनी बज गया और फिर बहुत ज्यादा आवाज के साथ तेज झटके महसूस होने लगे.'

उन्होंने कहा कि झटके पिछले कुछ भूकंपों की तुलना में हल्के थे और उन्होंने झटकों के जारी रहने पर निकलने के लिए जरूरी सामान का एक बैकपैक तैयार कर लिया था. उन्होंने कहा कि वह अकापुल्को के दक्षिण-पूर्व में कोस्टा चिका में रहने वाले कुछ दोस्तों से संपर्क नहीं कर पाए क्योंकि संचार कट गया.

ये भी पढ़ें- वेनेजुएला में 6.2 तीव्रता का आया भूकंप, धरती कांपने से दहशत में लोग

TAGGED:

EARTHQUAKE MAGNITUDE OVER SIX
मेक्सिको भूकंप
NATIONAL SEISMOLOGICAL MEXICO
मेक्सिको नेशनल सिस्मोलॉजिकल एजेंसी
EARTHQUAKE IN MEXICO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.