भूकंप से कांपी पाकिस्तान की धरती, दहशत में लोग

इस्लामाबाद: पाकिस्तान में सोमवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए. रिक्टर पैमाने पर 4.7 तीव्रता मापी गई. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के अनुसार, भूकंप 10 किलोमीटर की उथली गहराई पर आया, जिससे क्षेत्र में भूकंप के झटके आने की आशंका बढ़ गई. एनसीएस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भूकंप की तीव्रता 4.7 रही, जो 20 अक्टूबर 2025 को सुबह 11:12:08 बजे आया.

भूकंप से लोगों में दहशत फैल गई और डर के कारण लोग घरों से बाहर आ गए. फिलहाल भूकंप से जान-मान के नुकसान की सूचना नहीं है. कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भूकंप वाले क्षेत्रों में कुछ घरों में दरारें पड़ गई हैं.

शनिवार और रविवार को भी पाकिस्तान में 4.0 तीव्रता के भूकंप आए थे. जबकि, 17 अक्टूबर यानी शुक्रवार की शाम इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के कई हिस्सों में 5.6 तीव्रता का भूकंप आया था. पाकिस्तान मौसम विज्ञान विभाग ने एक बयान में कहा था कि भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में था. तब पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, चित्राल, स्वात, गिलगित और एबटाबाद के साथ-साथ आसपास के इलाकों में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे. भूकंप का केंद्र जमीन के नीचे 120 किलोमीटर की गहराई पर था.

विशेषज्ञों के मुताबिक, उथले भूकंप, कभी-कभी गहराई में आने वाले भूकंपों से ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि उथले भूकंपों से आने वाली भूकंपीय तरंगों की सतह तक पहुंचने की दूरी कम होती है, जिसके परिणामस्वरूप जमीन का कंपन ज्यादा होता है और इमारतों को ज्यादा नुकसान और ज्यादा हताहत होने की संभावना होती है.