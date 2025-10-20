ETV Bharat / international

भूकंप से कांपी पाकिस्तान की धरती, दहशत में लोग

पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में दहशत फैल गई और वे घरों से बाहर आ गए.

Earthquake strikes in several parts of Pakistan Updates
भूकंप से कांपी पाकिस्तान की धरती, दहशत में लोग (X/ @NCS_Earthquake)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 20, 2025 at 7:43 PM IST

इस्लामाबाद: पाकिस्तान में सोमवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए. रिक्टर पैमाने पर 4.7 तीव्रता मापी गई. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के अनुसार, भूकंप 10 किलोमीटर की उथली गहराई पर आया, जिससे क्षेत्र में भूकंप के झटके आने की आशंका बढ़ गई. एनसीएस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भूकंप की तीव्रता 4.7 रही, जो 20 अक्टूबर 2025 को सुबह 11:12:08 बजे आया.

भूकंप से लोगों में दहशत फैल गई और डर के कारण लोग घरों से बाहर आ गए. फिलहाल भूकंप से जान-मान के नुकसान की सूचना नहीं है. कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भूकंप वाले क्षेत्रों में कुछ घरों में दरारें पड़ गई हैं.

शनिवार और रविवार को भी पाकिस्तान में 4.0 तीव्रता के भूकंप आए थे. जबकि, 17 अक्टूबर यानी शुक्रवार की शाम इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के कई हिस्सों में 5.6 तीव्रता का भूकंप आया था. पाकिस्तान मौसम विज्ञान विभाग ने एक बयान में कहा था कि भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में था. तब पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, चित्राल, स्वात, गिलगित और एबटाबाद के साथ-साथ आसपास के इलाकों में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे. भूकंप का केंद्र जमीन के नीचे 120 किलोमीटर की गहराई पर था.

विशेषज्ञों के मुताबिक, उथले भूकंप, कभी-कभी गहराई में आने वाले भूकंपों से ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि उथले भूकंपों से आने वाली भूकंपीय तरंगों की सतह तक पहुंचने की दूरी कम होती है, जिसके परिणामस्वरूप जमीन का कंपन ज्यादा होता है और इमारतों को ज्यादा नुकसान और ज्यादा हताहत होने की संभावना होती है.

पाकिस्तान दुनिया में भूकंप के लिहाज से संवेदनशील देशों में से एक है, जिसके बीच कई प्रमुख भ्रंश स्थित हैं. यह टेक्टोनिक्स प्लेट के बीच टकराव क्षेत्र (collision zone) देश को भीषण भूकंपों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाता है. बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित-बाल्टिस्तान जैसे प्रांत यूरेशियन प्लेट के दक्षिणी किनारे पर स्थित हैं, जबकि सिंध और पंजाब भारतीय प्लेट के उत्तर-पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं, जिससे यहां अक्सर भूकंप आते रहते हैं. बलूचिस्तान अरब और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों की सक्रिय सीमा के पास स्थित है.

पंजाब भी भूकंपीय गतिविधियों के प्रति संवेदनशील है, जो भारतीय प्लेट के उत्तर-पश्चिमी किनारे पर स्थित है. सिंध कम संवेदनशील है, फिर भी अपनी स्थिति के कारण जोखिम क्षेत्र में आता है. बलूचिस्तान में 1945 में 8.1 तीव्रता का भूकंप आया था.

रिकॉर्ड बताते हैं कि भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के मिलन बिंदु पर स्थित देशों में भूकंपीय गतिविधियां होती हैं. बीते सितंबर में, अफगानिस्तान के पूर्वी क्षेत्र में 6 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसमें 2,200 से ज्यादा लोग मारे गए. भूकंप से सैकड़ों घर तबाह हो गए थे. मुख्य मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, भूकंप के झटके कई दशकों के बाद लांधी फॉल्ट लाइन के फिर से सक्रिय होने के कारण आए. यह फॉल्ट सामान्यीकरण के दौर से गुजर रहा है.

