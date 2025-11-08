ETV Bharat / international

अफगानिस्तान की डोली धरती; भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों में हुआ टकराव

एक्स पर एक पोस्ट में, उन्होंने कहाकि भूकंप की तीव्रता 4.4 थी. ये तबाही 30.70 एन अक्षांश और 65.66 ई देशांतर पर आया. ये 180 किमी की गहराई पर आया. अर्थक्वेक का केंद्र राजधानी काबुल के पास जमीन के अंदर 180 किमी की गहराई पर आया था.

काबुल: नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक, शनिवार को अफगानिस्तान में 4.4 तीव्रता का भूकंप आया. एनसीएस के अनुसार, भूकंप 180 किमी की गहराई पर आया.

इससे पहले शुक्रवार को, अफगानिस्तान में 10 किमी की उथली गहराई पर 4.4 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे यह आफ्टरशॉक्स के लिए अतिसंवेदनशील हो गया. एक्स पर एक पोस्ट में, एनसीएस ने इसकी जानकारी साझा की थी.

गौर करें तो उथले भूकंप आमतौर पर गहरे भूकंपों की तुलना में ज़्यादा खतरनाक होते हैं. ऐसा इसलिए है, क्योंकि उथले भूकंपों से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों की सतह तक पहुंचने की दूरी कम होती है, जिसके परिणामस्वरूप जमीन ज़्यादा हिलती है और इमारतों को ज़्यादा नुकसान और ज़्यादा हताहत होने की संभावना होती है.

तालिबान के जन स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता शराफ़त ज़मान अमर के अनुसार, इससे पहले 4 नवंबर को उत्तरी अफगानिस्तान में एक शक्तिशाली भूकंप आया था, जिसमें कम से कम 27 लोग मारे गए और 956 अन्य घायल हुए थे. सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, इस भूकंप ने देश की सबसे खूबसूरत मस्जिदों में से एक को भी नुकसान पहुंचाया.

सीएनएन के अनुसार, संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बताया कि सोमवार तड़के देश के उत्तरी भाग के सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से एक, मजार-ए-शरीफ के पास 28 किलोमीटर (17.4 मील) की उथली गहराई पर 6.3 तीव्रता का भूकंप आने से परिवार सकते में आ गए.

अफ़ग़ानिस्तान में शक्तिशाली भूकंपों का इतिहास रहा है, और रेड क्रॉस के अनुसार, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला एक भूगर्भीय रूप से सक्रिय क्षेत्र है जहां हर साल भूकंप आते हैं.

अफगानिस्तान, भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के बीच कई भ्रंश रेखाओं पर स्थित है, जिसमें एक भ्रंश रेखा सीधे हेरात से होकर भी गुजरती है. भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के बीच टकराव क्षेत्र में कई सक्रिय भ्रंश रेखाओं पर इसका स्थान इसे भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र बनाता है. ये प्लेटें आपस में टकराती हैं, जिससे अक्सर भूकंपीय गतिविधियां होती हैं.

संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय (UNOCHA) के अनुसार, अफगानिस्तान मौसमी बाढ़, भूस्खलन और भूकंप सहित प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना हुआ है.

यूएनओसीएचए ने कहा कि अफगानिस्तान में लगातार आने वाले भूकंपों से कमजोर समुदायों को नुकसान पहुंचता है, जो पहले से ही दशकों के संघर्ष और अविकसितता से जूझ रहे हैं और एक साथ आने वाले कई झटकों से निपटने के लिए उनमें बहुत कम लचीलापन बचा है.