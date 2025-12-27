अफगानिस्तान में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.0... जानमाल के नुकसान की खबर नहीं
Published : December 27, 2025 at 8:23 PM IST
काबुल: अफगानिस्तान में शनिवार को 4.0 तीव्रता का भूकंप आया. इस भूकंप से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है.
इस भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर 110 किमी गहराई में था. नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने इसकी जानकारी दी. रेड क्रॉस के मुताबिक, पड़ोसी देश अफगानिस्तान में, खासकर हिंदू कुश इलाके में अक्सर भूकंप आते रहते हैं, जो अधिक एक्टिव सिस्मिक जोन में आता है.
हाल के ये भूकंप के झटके 4 नवंबर को उत्तरी अफगानिस्तान में आए 6.3 मैग्नीट्यूड के जोरदार भूकंप के बाद आए हैं. अफगान अधिकारियों के मुताबिक, उस भूकंप में कम से कम 27 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए थे.
CNN ने बताया कि इस झटके से देश की सबसे मशहूर मस्जिदों में से एक को भी नुकसान हुआ. यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि भूकंप कम गहराई पर आया, जिससे इसका असर बढ़ जाता है.
अफगानिस्तान में भूकंप का खतरा इसलिए भी है क्योंकि यह इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के बीच टकराव वाले जोन में है. देश के कुछ हिस्सों से एक बड़ी फॉल्ट लाइन भी गुजरती है, जिसमें हेरात इलाका भी शामिल है.
यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स (UNOCHA) का कहना है कि अफगानिस्तान भूकंप, लैंडस्लाइड और मौसमी बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील बना हुआ है. बार-बार आने वाले भूकंप उन समुदायों के लिए स्थिति और खराब कर देते हैं जो पहले से ही दशकों से संघर्ष और सीमित विकास से जूझ रहे हैं, जिससे उनके पास कई झटकों को झेलने की बहुत कम क्षमता बचती है.
