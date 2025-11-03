अफगानिस्तान भूकंप के जोरदार झटकों से दहल उठा, 6.3 मापी गई तीव्रता, 5 की मौत, 143 अन्य घायल

ETV Bharat / international

प्रतीकात्मक फोटो
ANI

November 3, 2025

काबुल: उत्तरी अफगानिस्तान में सोमवार को प्राकृतिक आपदा के रूप में भीषण भूकंप आया. इसके झटके ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में भी महसूस किए गए. रिक्ट पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.3 मापी गई. इस भूकंप के चलते कम से कम पाँच लोगों की मौत हो गई और 143 अन्य घायल हो गए. भूकंप के प्रभाव का आकलन किया जा रहा है.

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के अनुसार अफगानिस्तान में सोमवार को 6.3 तीव्रता का दूसरा भूकंप आया. भूकंप का केंद्र जमीन से 23 किलोमीटर की गहराई पर था. एक्स पर एक पोस्ट में भूकंप विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया कि भूकंप रात 01:59 मिनट पर आया.

प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि भूकंप स्थानीय समयानुसार सोमवार सुबह तड़के मजार-ए-शरीफ और खुल्म कस्बे के पास आया. सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी बल्ख प्रांत की राजधानी मजार-ए-शरीफ उत्तरी अफगानिस्तान के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से एक है.

सीएनएन के अनुसार संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) के मॉडल का अनुमान है कि इस भूकंप के कारण कई लोगों की मौत हो सकती है. सीएनएन की एक रिपोर्ट के अनुसार भूकंप का असर उत्तरी अफगानिस्तान की सीमा से लगे तीन देशों, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के कुछ हिस्सों में भी महसूस किया गया. मजार-ए-शरीफ की एक निवासी ने सीएनएन को बताया कि भूकंप आने पर उसका परिवार डर के मारे जाग गया और उसके बच्चे चीखते हुए सीढ़ियों से नीचे भागे.

पूर्व स्कूल शिक्षिका रहीमा ने नेटवर्क को बताया कि उन्होंने पहले कभी इतना तेज भूकंप नहीं देखा था और बताया कि कई खिड़कियाँ टूट गई और दीवारों का प्लास्टर क्षतिग्रस्त हो गया. सीएनएन के अनुसार, यूएसजीएस पेजर सिस्टम द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था जो भूकंप के बाद आर्थिक और मानवीय नुकसान की भविष्यवाणी करता है.

इस भूकंप के चलते बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की आशंका है. आपदा व्यापक रूप से फैल सकती है. इस चेतावनी स्तर वाली पिछली घटनाओं के लिए क्षेत्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया की आवश्यकता है. इससे पहले अफगानिस्तान में 10 किलोमीटर की उथली गहराई पर 3.9 तीव्रता का भूकंप आया. इससे यह आफ्टरशॉक के लिए अतिसंवेदनशील हो गया.

उथले भूकंप आमतौर पर गहरे भूकंपों की तुलना में अधिक खतरनाक होते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि उथले भूकंपों से आने वाली भूकंपीय तरंगों की सतह तक पहुँचने की दूरी कम होती है. इसके परिणामस्वरूप जमीन का कंपन ज्यादा होता है और संरचनाओं को संभावित रूप से अधिक नुकसान होता है. साथ ही अधिक हताहत भी होते हैं.

