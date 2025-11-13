ETV Bharat / international

अफगानिस्तान में एक बार फिर भूकंप से हिली धरती, रिक्टर स्केल पर 4.6 तीव्रता

अफगानिस्तान में आज तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए. हालांकि इससे किसी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है.

4.6 magnitude earthquake strikes Afghanistan
प्रतीकात्मक फोटो (ETV Bharat)
Published : November 13, 2025 at 7:16 AM IST

काबुल: अफगानिस्तान में बृहस्पतिवार तड़के भूकंप से धरती हिली. रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.6 मापी गई. फिलहाल इससे किसी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है. बता दें कि इससे पिछले दिनों 8 और 4 नवंबर को यहां तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए थे.

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के अनुसार गुरुवार तड़के अफगानिस्तान में 4.6 तीव्रता का भूकंप आया. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि भूकंप भारतीय समयानुसार सुबह 2:20 बजे आया. भूकंप की तीव्रता 4.6 रही. भूकंप का केंद्र जमीन से 140 किमी की गहराई में था. इससे पहले 8 नवंबर को अफगानिस्तान में 4.4 तीव्रता का भूकंप आया था.

तालिबान के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता शराफत जमान अमर के अनुसार, 4 नवंबर को उत्तरी अफगानिस्तान में एक शक्तिशाली भूकंप आया था. इसमें कम से कम 27 लोग मारे गए और 956 से अधिक घायल हो गए. सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार भूकंप से देश की सबसे खूबसूरत मस्जिदों में से एक को भी नुकसान पहुंचा.

सीएनएन के अनुसार, यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा कि सोमवार तड़के परिवार उस समय चौंक गए जब देश के उत्तर में सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से एक मजार-ए-शरीफ के पास 6.3 तीव्रता का भूकंप आया. जिसका केंद्र 28 किलोमीटर (17.4 मील) की उथली गहराई पर था.

रेड क्रॉस के अनुसार अफगानिस्तान में शक्तिशाली भूकंपों का इतिहास रहा है और हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला भूगर्भीय रूप से सक्रिय क्षेत्र है जहां हर साल भूकंप आते हैं. अफगानिस्तान भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के बीच कई फॉल्ट लाइनों पर स्थित है. इसमें एक फॉल्ट लाइन सीधे हेरात से भी गुजरती है.

भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के बीच टकराव क्षेत्र के साथ कई सक्रिय फॉल्ट लाइनों पर इसका स्थान इसे भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र बनाता है. ये प्लेटें आपस में मिलती और टकराती रहती हैं, जिससे लगातार भूकंपीय गतिविधियां होती हैं. संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय (यूएनओसीएचए) के अनुसार, अफगानिस्तान मौसमी बाढ़, भूस्खलन और भूकंप सहित प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना हुआ है.

यूएनओसीएचए ने कहा कि अफगानिस्तान में लगातार आने वाले भूकंप कमजोर समुदायों को नुकसान पहुंचाते हैं, जो पहले से ही दशकों के संघर्ष और अविकसितता से जूझ रहे हैं और एक साथ कई झटकों से निपटने के लिए उनके पास बहुत कम लचीलापन बचा है.

