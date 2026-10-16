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रूस में तेज भूकंप के झटके, 7.0 मापी गई तीव्रता, सुनामी का कोई खतरा नहीं

अमेरिकी नेशनल ओशनिक एंड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) ने कहा कि भूकंप के बाद सुनामी की कोई चेतावनी, एडवाइजरी, निगरानी या खतरा नहीं है.

Earthquake Jolts Russia
प्रतीकात्मक फोटो (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 16, 2026 at 11:14 AM IST

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मॉस्को: यूरोपीय-भूमध्यसागरीय भूकंप विज्ञान केंद्र (ईएमएससी) और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के अनुसार शुक्रवार को रूस के कामचटका प्रायद्वीप क्षेत्र में रिक्टर पैमाने पर 7.0 तीव्रता का भूकंप आया.

अमेरिकी राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन (एनओएए) ने कहा कि भूकंप के बाद सुनामी की कोई चेतावनी, सलाह, निगरानी या खतरा नहीं है. एनसीएस के अनुसार भूकंप आज भारतीय समय अनुसार ​​सुबह 9:05 बजे 152 किमी की गहराई पर आया.

अपडेट जारी है...

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रूस भूकंप झटके
राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र
सुनामी खतरा
STRONG EARTHQUAKE STRIKES RUSSIA

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