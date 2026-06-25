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वेनेजुएला में सदी का सबसे भीषण भूकंप, जापान में भी हिली धरती, भारी नुकसान होने की आशंका

वेनेजुएला में 7.1 और 7.5 तीव्रता के जबरदस्त भूकंप आए. भारी नुकसान और हताहत होने की आशंका है.

earthquake in Venezuela
वेनेजुएला के काराकास में भूकंप के बाद के हालात (AP)
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By IANS

Published : June 25, 2026 at 6:54 AM IST

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टोक्यो/काराकस: वेनेजुएला में इस सदी का सबसे शक्तिशाली भूकंप आये. एक ही मिनट के भीतर दो बार तेज भूकंप के झटके आए जिससे कई ईमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है. कई लोगों के हताहत होने की आशंका है. राहत-बचाव अभियान चलाया गया.

वेनेजुएला में भूकंप से भारी तबाही की आशंका है. वेनेजुएला में स्थानीय समय के अनुसार बुधवार को लगभग एक मिनट के अंतराल पर दो जबरदस्त भूकंप आए, जिससे काराकस में इमारतें ढह गईं और नुकसान हुआ. 7.1 और 7.5 तीव्रता वाले ये लगातार आए भूकंप, पिछले सौ से ज़्यादा सालों में देश में आए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से है. इसके चलते राजधानी काराकस में इमारतें हिल गई.

earthquake in Venezuela
वेनेजुएला के काराकस में भूकंप के बाद बचावकर्मी एक घायल व्यक्ति को ले जाते हुए (AP)

अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार, भूकंप की तीव्रता 7.1 थी और इसका केंद्र देश के कैरिबियन तट पर स्थित मोरोन इलाके से लगभग 28 किलोमीटर (17 मील) पश्चिम में था. इसकी गहराई 13 किलोमीटर थी. राजधानी काराकस में लोग हिलती हुई इमारतों और घरों से बाहर निकल आए. अधिकारियों ने तुरंत किसी के घायल होने या नुकसान की जानकारी नहीं दी.

जापान में गुरुवार सुबह 6.9 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप आया, जिससे देश के पूर्वोत्तर हिस्से में बड़े इलाके में झटके महसूस किए गए और कुछ समय के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस बाधित हो गई. हालांकि, स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अधिकारियों ने कहा कि सुनामी का कोई खतरा नहीं है.

जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार भूकंप स्थानीय समयानुसार सुबह लगभग 7:30 बजे इवाते प्रान्त के प्रशांत तट के पास आया और इसकी गहराई 50 किलोमीटर थी. एजेंसी ने बताया कि भूकंप की तीव्रता जापान के 7-पॉइंट वाले सिस्मिक इंटेंसिटी स्केल पर हाशिकामी में 'अपर 6' और हाचिनोहे में 'लोअर 6' दर्ज की गई.

ये दोनों जगहें आओमोरी प्रान्त में हैं. इसने आओमोरी प्रान्त के सानोहे और इवाते प्रान्त के मोरिओका और कई अन्य इलाकों में 'अपर 5' तीव्रता के झटके भी दर्ज किए. क्योडो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार मियागी, होक्काइडो, अकिता, यामागाता और फुकुशिमा प्रान्तों में तेज झटके महसूस किए गए, जबकि टोक्यो और आस-पास के इलाकों में भी झटके महसूस किए गए.

ये भी पढ़ें- इंडोनेशिया में जोरदार भूकंप, 6.8 मापी गई तीव्रता

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