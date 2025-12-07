ETV Bharat / international

अलास्का और कनाडा के बॉर्डर इलाके में हिली धरती, 7 तीव्रता का आया भूकंप

सांकेतिक तस्वीर ( ETV Bharat )

By ANI 2 Min Read

जूनो, अलास्का: अमेरिका के अलास्का और कनाडाई इलाके के यूकोन के बॉर्डर के पास शनिवार दोपहर (लोकल टाइम) एक जोरदार भूकंप आया. रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 7.0 मापी गई. फिलहाल सुनामी को लेकर कोई चेतावना जारी नहीं की गई. वही, जानमाल के नुकसान और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. अलास्का और कनाडा के बॉर्डर से दूर के इलाके में 7.0 मैग्नीट्यूड का एक जोरदार भूकंप आया. सुनामी को लेकर कोई चेतावनी नहीं है. अधिकारियों का कहना है कि किसी के नुकसान या चोट की तुरंत कोई रिपोर्ट नहीं है. अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण ने कहा कि यह भूकंप जूनो, अलास्का से लगभग 230 मील (370 किलोमीटर) उत्तर-पश्चिम में और व्हाइटहॉर्स, यूकोन से 155 मील (250 किलोमीटर) पश्चिम में आया. कहा जा रहा है भूकंप से यूकोन का वह हिस्सा जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है वह पहाड़ी है भाग है. वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं. ज्दादातर लोगों ने शेल्फ और दीवारों से चीजे गिरने की सूचना दी है. ऐसा नहीं लगता कि हमने कंस्ट्रक्शन को नुकसान हुआ है.