अलास्का और कनाडा के बॉर्डर इलाके में हिली धरती, 7 तीव्रता का आया भूकंप

अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण के अनुसार 7.0 तीव्रता का भूकंप आया जिससे धरती कांप उठी. अभी तक किसी के हताहत या नुकसान की खबर नहीं है.

By ANI

Published : December 7, 2025 at 12:43 PM IST

जूनो, अलास्का: अमेरिका के अलास्का और कनाडाई इलाके के यूकोन के बॉर्डर के पास शनिवार दोपहर (लोकल टाइम) एक जोरदार भूकंप आया. रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 7.0 मापी गई. फिलहाल सुनामी को लेकर कोई चेतावना जारी नहीं की गई. वही, जानमाल के नुकसान और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

अलास्का और कनाडा के बॉर्डर से दूर के इलाके में 7.0 मैग्नीट्यूड का एक जोरदार भूकंप आया. सुनामी को लेकर कोई चेतावनी नहीं है. अधिकारियों का कहना है कि किसी के नुकसान या चोट की तुरंत कोई रिपोर्ट नहीं है. अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण ने कहा कि यह भूकंप जूनो, अलास्का से लगभग 230 मील (370 किलोमीटर) उत्तर-पश्चिम में और व्हाइटहॉर्स, यूकोन से 155 मील (250 किलोमीटर) पश्चिम में आया.

कहा जा रहा है भूकंप से यूकोन का वह हिस्सा जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है वह पहाड़ी है भाग है. वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं. ज्दादातर लोगों ने शेल्फ और दीवारों से चीजे गिरने की सूचना दी है. ऐसा नहीं लगता कि हमने कंस्ट्रक्शन को नुकसान हुआ है.

बताया जा रहा है कि भूकंप के केंद्र के पास कैनेडियन कम्युनिटी हेन्स जंक्शन है जो लगभग 80 मील (130 किलोमीटर) दूर है. यूकॉन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने 2022 के लिए अपनी आबादी की गिनती 1018 बताई. यह भूकंप अलास्का के याकुटाट से भी लगभग 56 मील (91 किलोमीटर) दूर था, जहाँ यूएसजीएस के अनुसार 662 लोग रहते हैं. यह लगभग 6 मील (10 किलोमीटर) की गहराई पर आया और इसके बाद कई छोटे झटके झटके आए.

रिपोर्ट के अनुसार साउथ क्लोंडाइक हाईवे शाम 5 बजे से 24 से किलोमीटर 106 तक बंद रहेगा और हिमस्खलन की बढ़ती स्थिति की वजह से रात भर बंद रहेगा. सुबह सड़क की फिर से जांच की जाएगी और अप-टू-डेट जानकारी ऑनलाइन शेयर की जाएगी. सीबीसी ने बताया कि विक्टोरिया यूनिवर्सिटी में अर्थ और ओशन साइंसेज के प्रोफेसर एडविन निसेन ने कहा कि इसी इलाके में 1899, 1979, 2002 और 2017 में भूकंप रिकॉर्ड के झटके महसूस कि गए.

