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जापान के उत्तर-पूर्वी तट पर भूकंप के झटके, सुनामी का खतरा नहीं

उत्तरी जापान में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया. किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

Earthquake in Japan
प्रतीकात्मक फोटो (IANS)
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By AP (Associated Press)

Published : June 28, 2026 at 7:10 AM IST

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टोक्यो: उत्तरपूर्वी जापान में रविवार तड़के जोरदार भूकंप आया. ये क्षेत्र में आए बड़े भूकंपों की श्रृंखला में नवीनतम है. इस आपदा के चलते तत्काल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. वहीं सुनामी को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई.

जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार रविवार तड़के उत्तरपूर्वी जापान में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया, जो क्षेत्र में आए बड़े भूकंपों की श्रृंखला में नवीनतम है. कोई सुनामी चेतावनी जारी नहीं की गई और नुकसान या हताहतों की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं है.

लेकिन हाल ही में टाइफून सीजन में आए भूकंपों की वजह से मडस्लाइड की चिंता बढ़ गई है. रविवार को आया भूकंप लोकल टाइम के हिसाब से सुबह 7:25 बजे इवाते प्रीफेक्चर के तट पर आया, जिसकी गहराई लगभग 40 किलोमीटर (25 मील) थी और इसने आओमोरी प्रीफेक्चर और आस-पास के दूसरे इलाकों को हिला दिया. जापान में भूकंप और सुनामी आने का खतरा रहता है.

हाल ही में कई भूकंप आए हैं, जिसमें गुरुवार को आया 7.2 मैग्नीट्यूड का भूकंप भी शामिल है, जो रविवार के भूकंप के पास के इलाके में आया था. उस तीव्रता को शुरुआती अनुमान से ऊपर कर दिया गया था. एजेंसी ने चेतावनी दी है कि और भी भूकंप आ सकते हैं. शुक्रवार को यामानाशी प्रीफेक्चर और आस-पास के इलाकों में 5.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जो माउंट फूजी के पास और टोक्यो के पश्चिम में हैं.

वेनेजुएला में भी 5.6 तीव्रता का आया भूकंप

यूरोपियन-मेडिटेरेनियन सीस्मोलॉजिकल सेंटर (EMSC) ने वेनेजुएला के तट पर 5.6 तीव्रता का भूकंप महसूस किया. 5.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप अरागुआ के तट के पास के पानी में आया. यह भूकंप उस इलाके में दो भूकंप आने के कुछ दिनों बाद आया, जिनमें कथित तौर पर लगभग 1,500 लोगों की मौत हो गई थी. भूकंप 30 किलोमीटर की गहराई पर आया था.

ये भी पढ़ें- वेनेजुएला में भूकंप की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई, भारत ने भेजी मदद, दुनिया के दूसरे देश भी आए सामने

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