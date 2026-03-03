इंडोनेशिया में तेज भूकंप के झटके, 6.2 मापी गई तीव्रता
दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थित इंडोनेशिया में मंगलावार को तेज भूकंप आए. इस आपदा से किसी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है.
प्रतीकात्मक फोटो (ETV Bharat)
Published : March 3, 2026 at 11:52 AM IST
जकार्ता: इंडोनेशिया में मंगवार सुबह तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए. रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.2 मापी गई. फिलहाल जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है. इंडोनेशिया सरकार भूकंप से हुए नुकसान के बारे में पता लगा रही है.
नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार इंडोनेशिया में आज सुबह 10:26:47 पर तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.2 मापी गई.
An earthquake with a magnitude of 6.2 on the Richter Scale hit Indonesia at 10:26:47 IST today: National Centre for Seismology (NCS) pic.twitter.com/zWLB7GAkyL— ANI (@ANI) March 3, 2026