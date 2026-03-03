ETV Bharat / international

इंडोनेशिया में तेज भूकंप के झटके, 6.2 मापी गई तीव्रता

दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थित इंडोनेशिया में मंगलावार को तेज भूकंप आए. इस आपदा से किसी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 3, 2026 at 11:52 AM IST

1 Min Read
जकार्ता: इंडोनेशिया में मंगवार सुबह तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए. रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.2 मापी गई. फिलहाल जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है. इंडोनेशिया सरकार भूकंप से हुए नुकसान के बारे में पता लगा रही है.

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार इंडोनेशिया में आज सुबह 10:26:47 पर तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.2 मापी गई.

