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इंडोनेशिया में जोरदार भूकंप, 6.8 मापी गई तीव्रता

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार सुबह इंडोनेशिया में 6.8 मैग्नीट्यूड का तेज भूकंप आया. एक्स पर एक पोस्ट में नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने कहा कि भूकंप सुबह 08:57 पर इंडोनेशिया में 45 किलोमीटर की गहराई पर आया.

जकार्ता: इंडोनेशिया में आज सुबह जोरदार भूकंप आया. रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.8 मापी गई. फिलहाल जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है. सुनामी को लेकर अलर्ट जारी नहीं किया गया है. भूकंप से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है.

लोकल मीडिया जकार्ता ग्लोब ने बताया कि मंगलवार को पालू और सेंट्रल सुलावेसी के कुछ हिस्सों में भूकंप आने के बाद लोगों ने अपने घर खाली कर दिए. लोकल लोगों और हालात पर नजर रख रहे अधिकारियों के हवाले से इसने कहा कि पालू, सिगी, डोंगला और तोजो ऊना-ऊना इलाकों में भूकंप का झटका बहुत ज़्यादा महसूस किया गया.

जकार्ता ग्लोब के मुताबिक लोग संभावित झटकों या सुनामी के खतरे से बचने के लिए सावधानी के तौर पर तटीय इलाकों से दूर चले गए. हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने या बड़े स्ट्रक्चरल नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन इसने बताया कि अधिकारी अभी भी प्रभावित इलाकों में भूकंप के असर का अंदाजा लगा रहे हैं.

यह जून में दक्षिण-पूर्व एशिया में आया दूसरा सबसे तेज भूकंप है. इससे पहले 8 जून को नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) की रिपोर्ट के मुताबिक, फिलीपींस में 7.7 मैग्नीट्यूड का एक शक्तिशाली भूकंप आया था.