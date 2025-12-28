ETV Bharat / international

ताइवान में भीषण भूकंप का झटका, 7 मापी गई तीव्रता, आफ्टरशॉक्स की चेतावनी

ताइपे: ताइवान में शनिवार देर तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए. इस प्राकृतिक आपदा से फिलहाल किसी जानमाल के नुकसान की रिपोर्ट नहीं है. भूकंप का केंद्र समुद्र में लगभग 73 km की गहराई पर था. अधिकारियों ने आफ्टरशॉक्स की चेतावनी दी और लोगों से सावधान रहने के लिए कहा है.

ताइवान की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार देर रात ताइवान में रिक्टर स्केल पर 7.0 तीव्रता का तेज भूकंप आया. इससे द्वीप के कई हिस्सों में झटके महसूस किए गए. ताइवान के केंद्रीय मौसम प्रशासन (CWA) के अनुसार भूकंप लोकल टाइम के हिसाब से रात 11:05 बजे आया. फोकस ताइवान ने बताया कि भूकंप का सेंटर यिलान काउंटी से लगभग 32 km पूरब में समुद्र में लगभग 73 km की गहराई पर था.

भूकंप के झटके ताइपे, न्यू ताइपे, ताइचुंग, ताओयुआन, ताइनान, और हुआलिएन, यिलान, सिंचु, मियाओली, नानतू, चांगहुआ, युनलिन, ताइतुंग और चियाई जैसे कई इलाकों में महसूस किए गए. साथ ही कीलुंग, सिंचु और चियाई शहरों में भी. इन इलाकों में भूकंप की तीव्रता ताइवान के सात-लेवल की तीव्रता के पैमाने पर दर्ज की गई.

भूकंप के बाद किसी के घायल होने या नुकसान की तुरंत कोई रिपोर्ट नहीं मिली. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक ताइवान में भूकंप की तीव्रता सात रही जबकि यिलान काउंटी में इसकी तीव्रता कम होकर 4 रही. ताइपे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ताइनान समेत पूर्वी, उत्तरी और मध्य ताइवान के बड़े हिस्सों में भी ऐसे ही झटके महसूस किए गए.