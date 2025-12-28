ताइवान में भीषण भूकंप का झटका, 7 मापी गई तीव्रता, आफ्टरशॉक्स की चेतावनी
ताइवान के इतिहास में यह तीसरा से अधिक तीव्रता वाला भूकंप था. अधिकारियों ने आफ्टरशॉक्स की चेतावनी दी, लोगों से सावधान रहने को कहा है.
By ANI
Published : December 28, 2025 at 7:01 AM IST
ताइपे: ताइवान में शनिवार देर तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए. इस प्राकृतिक आपदा से फिलहाल किसी जानमाल के नुकसान की रिपोर्ट नहीं है. भूकंप का केंद्र समुद्र में लगभग 73 km की गहराई पर था. अधिकारियों ने आफ्टरशॉक्स की चेतावनी दी और लोगों से सावधान रहने के लिए कहा है.
ताइवान की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार देर रात ताइवान में रिक्टर स्केल पर 7.0 तीव्रता का तेज भूकंप आया. इससे द्वीप के कई हिस्सों में झटके महसूस किए गए. ताइवान के केंद्रीय मौसम प्रशासन (CWA) के अनुसार भूकंप लोकल टाइम के हिसाब से रात 11:05 बजे आया. फोकस ताइवान ने बताया कि भूकंप का सेंटर यिलान काउंटी से लगभग 32 km पूरब में समुद्र में लगभग 73 km की गहराई पर था.
इस भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर 110 किमी गहराई में था. नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने इसकी जानकारी दी. रेड क्रॉस के मुताबिक, पड़ोसी देश अफगानिस्तान में, खासकर हिंदू कुश इलाके में अक्सर भूकंप आते रहते हैं, जो अधिक एक्टिव सिस्मिक जोन में आता है.
भूकंप के झटके ताइपे, न्यू ताइपे, ताइचुंग, ताओयुआन, ताइनान, और हुआलिएन, यिलान, सिंचु, मियाओली, नानतू, चांगहुआ, युनलिन, ताइतुंग और चियाई जैसे कई इलाकों में महसूस किए गए. साथ ही कीलुंग, सिंचु और चियाई शहरों में भी. इन इलाकों में भूकंप की तीव्रता ताइवान के सात-लेवल की तीव्रता के पैमाने पर दर्ज की गई.
भूकंप के बाद किसी के घायल होने या नुकसान की तुरंत कोई रिपोर्ट नहीं मिली. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक ताइवान में भूकंप की तीव्रता सात रही जबकि यिलान काउंटी में इसकी तीव्रता कम होकर 4 रही. ताइपे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ताइनान समेत पूर्वी, उत्तरी और मध्य ताइवान के बड़े हिस्सों में भी ऐसे ही झटके महसूस किए गए.
दक्षिण में तीव्रता थोड़ी कम थी, काऊशुंग और पिंगटुंग काउंटी में रीडिंग 3 थी. बाहरी इलाकों में हल्के झटके महसूस किए गए, लिएनचियांग और पेंघू काउंटी में तीव्रता का लेवल 2 और किनमेन काउंटी में 1 था. देर रात करीब 11:50 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मौसम प्रशासन (CWA) ने कहा कि ताइवान में इतिहास में यह 7 या उससे अधिक तीव्रता का सिर्फ तीसरा भूकंप था.
ताइपे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले सितंबर 1999 में 7.3 तीव्रता का जानलेवा भूकंप और पिछले साल अप्रैल में 7.2 तीव्रता का एक और भूकंप आया था. केंद्रीय मौसम प्रशासन ने बताया कि भूकंप फिलीपीन सी प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से आया था.
72.8 किलोमीटर की गहराई के साथ, इसे मध्यम-गहराई भूकंप की कैटेगरी में रखा गया था. अधिकारियों ने कहा कि क्योंकि भूकंप सतह के नीचे और समुद्र के किनारे आया था, इसलिए इसका झटका बड़े इलाके में महसूस किया गया, लेकिन इससे ज्यादा नुकसान होने की आशंका नहीं है.
अधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि अगले दिन 5.5 से 6.0 तीव्रता के आफ्टरशॉक्स आ सकते हैं और लोगों से सावधान रहने को कहा है. यह भी ध्यान देने वाली बात है कि इस साल ताइवान में आया यह दूसरा सबसे तेज भूकंप है. गौरतलब है कि अफगानिस्तान में भी शनिवार को 4.0 तीव्रता का भूकंप आया.