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पेरू के एंडीज में आया भीषण भूकंप, कई इमारतें ढहीं, पांच की मौत, 300 लोग बेघर

पेरू के एंडीज में आया भीषण भूकंप, कई इमारतें ढहीं ( AP )

लीमा: दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के एंडीज क्षेत्र (Andes region) में शनिवार रात (स्थानीय समय) को भूकंप आया. स्थानीय अधिकारियों ने रविवार को बताया कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.5 मैग्नीट्यूड मापी गई.

अधिकारियों ने बताया कि भूकंप में पांच लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. भूकंप से कई घर नष्ट हो गए, जिसके कारण 300 लोग बेघर हो गए हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, स्थानीय चर्च और कॉन्वेंट समेत कई बिल्डिंग गिर गईं या उन्हें नुकसान हुआ.

यूएस जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) ने बताया कि भूकंप शनिवार को स्थानीय समय के हिसाब से रात 9:24 बजे आया, जिसका केंद्र हुआंकायो प्रांत (Huancayo Province) के सिकाया शहर से 2 किलोमीटर (1.24 मील) पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम में था. इसका केंद्र धरती के नीचे 10 किलोमीटर (6.21 मील) की गहराई पर था.

पेरू के नेशनल सिविल डिफेंस इंस्टीट्यूट ने एक बयान में कहा कि कई लोग लापता है, जिनकी तलाश जारी है. घरों के मलबे के नीचे जानवर भी देखे गए.