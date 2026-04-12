अबू धाबी में विदेश मंत्री जयशंकर ने UAE के राष्ट्रपति से की मुलाकात, पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा की
विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत-यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को धन्यवाद दिया.
By ANI
Published : April 12, 2026 at 9:58 PM IST
दुबई: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अहम दौरे पर हैं. रविवार को उन्होंने अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की और पश्चिम एशिया संकट और इसके आर्थिक प्रभाव पर चर्चा की.
मुलाकात के बाद जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "आज अबू धाबी में UAE के यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मिलकर बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं पहुंचाईं और पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए आभार व्यक्त किया."
जयशंकर ने भारत-यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए मार्गदर्शन देने के लिए मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को धन्यवाद भी दिया.
Deeply honoured to call on President of UAE HH @MohamedBinZayed in Abu Dhabi today.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) April 12, 2026
Conveyed warm greetings of Prime Minister @narendramodi and our gratitude for ensuring well-being of the Indian community during the West Asia conflict.
Thank him for his guidance on further…
जयशंकर की यूएई राष्ट्रपति के साथ हुई मुलाकात में दुबई के क्राउन प्रिंस और यूएई के उप-प्रधानमंत्री हमदान बिन मोहम्मद अल मकतूम भी उपस्थित थे. जयशंकर ने पोस्ट में लिखा, "बातचीत के दौरान हमदान मोहम्मद से मिलकर अच्छा लगा. दुबई में भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार की ओर से सराहना व्यक्त की."
विदेश मंत्री जयशंकर ने शनिवार को यूएई के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से बातचीत की थी. जयशंकर ने कहा, "हमारी बातचीत क्षेत्रीय स्थिति में हो रहे बदलावों और उनके प्रभावों पर केंद्रित रही." उन्होंने कहा, "हमने यूएई में भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने की सराहना की. हमें विश्वास है कि हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी और आगे बढ़ेगी."
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत-यूएई रणनीतिक साझेदारी की मजबूती की ओर इशारा किया. उन्होंने कहा कि मुश्किल क्षेत्रीय माहौल के बावजूद दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत बहुत अधिक पारदर्शी है. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि उनका दौरा बहुत जरूरी समय पर हुआ है, जिससे ऊर्जा और व्यापार से जुड़े अलग-अलग द्विपक्षीय समझौतों की समीक्षा करने में मदद मिली है.
जयशंकर अभी अबू धाबी में हैं. मॉरिशस में 9वें इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के बाद, जयशंकर शनिवार 11 अप्रैल को UAE पहुंचे. अपनी हाई-लेवल बातचीत के मुख्य फोकस पर बात करते हुए, विदेश मंत्री ने ANI को बताया कि UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद के साथ बातचीत हमारे रणनीतिक संबंधों और ऊर्जा, ट्रेड रिश्ते जैसे इसके अलग-अलग कामों पर फोकस थी.
उन्होंने कहा कि UAE एक बड़ा पार्टनर है. मुख्य आर्थिक मुद्दों के अलावा, बातचीत में खाड़ी क्षेत्र पर अभी असर डाल रही बड़ी जियोपॉलिटिकल चुनौतियों पर भी बात हुई. जयशंकर ने कहा, "इस क्षेत्र में हमारा बहुत गहरा टकराव रहा है. जाहिर है, इस क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा में भारत का बहुत बड़ा हित है. मुझे यहां आने, सीधे बैठने, अपनी रुचि बताने और, वैसे, भारतीय समुदाय का फीडबैक साझा करने का मौका पाकर बहुत खुशी हो रही है."
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