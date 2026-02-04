वाशिंगटन: जयशंकर ने क्रिटिकल मिनरल मिनिस्टीरियल मीटिंग से पहले मार्को रुबियो से मुलाकात की
अमेरिका का कहना है कि क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन पर सहयोग को मजबूत करने के लिए दुनिया भर के साझेदार को एक साथ लाएंगे.
By ANI
Published : February 4, 2026 at 8:55 AM IST
वॉशिंगटन: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार (स्थानीय समय) को 4 फरवरी को होने वाली क्रिटिकल मिनरल मिनिस्टीरियल से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात की.
यह मीटिंग विदेश मंत्री की अमेरिका की तीन दिन की यात्रा का हिस्सा है और यह भारत-अमेरिका ट्रेड डील की घोषणा के एक दिन बाद हुई है. इसके तहत वॉशिंगटन ने भारतीय सामानों पर टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत करने पर सहमति जताई है.
Delighted to meet US @SecRubio this afternoon.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) February 3, 2026
A wide ranging conversation that covered our bilateral cooperation agenda, regional and global issues.
Facets of India - US Strategic Partnership discussed included trade, energy, nuclear, defence, critical minerals and… pic.twitter.com/1rbXJHgEQY
अमेरिका बुधवार (लोकल टाइम) को वाशिंगटन डीसी में पहली क्रिटिकल मिनरल मिनिस्टीरियल मीटिंग होस्ट करने वाला है. इस का उद्देश्य वैश्विक महत्वपूर्ण खनिज सप्लाई चेन को सुरक्षित और विविध बनाने पर सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडलों को एक साथ लाना है.
अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कार्यालय की ओर से पहले जारी एक नोटिस के मुताबिक विदेश मंत्री ने अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से मुलाकात की. इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की.
विदेश मंत्री जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'आज वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से मिलकर खुशी हुई. भारत-अमेरिका आर्थिक साझेदारी और रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर उपयोगी चर्चा हुई.'
Pleased to meet US Treasury Secretary Scott Bessent in Washington DC today. @SecScottBessent— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) February 3, 2026
Had a useful discussion on advancement of India - US economic partnership and strategic cooperation.
🇮🇳 🇺🇸 pic.twitter.com/tfNMpTT8wH
मंत्रिस्तरीय बैठक से पहले अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि मंत्री रूबियो महत्वपूर्ण खनिज सप्लाई चेन पर सहयोग को मजबूत करने के लिए दुनिया भर के पार्टनर्स को एक साथ लाएंगे. रुबियो इस मंत्रिस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडलों के भाग लेने की उम्मीद है.
इस बैठक को तकनीकी नवाचार, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी महत्वपूर्ण मिनरल को सुरक्षित करने के लिए सहयोग की दिशा में सामूहिक गति बनाने का एक ऐतिहासिक प्रयास बताया जा रहा है. इस कार्यक्रम की शुरुआत अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और अन्य वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों के शुरुआती भाषणों से होगी.
विदेश मंत्री का यह दौरा भारत-अमेरिका ट्रेड डील के मद्देनजर भी हो रहा है. इसकी घोषणा सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत के बाद की गई थी. इस डील के तहत, वॉशिंगटन ने भारतीय सामानों पर आपसी टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने पर सहमति जताई है, जो तुरंत लागू होगा.
इस घोषणा के बाद जयशंकर ने ट्रेड डील का स्वागत करते हुए कहा कि यह समझौता रोजगार पैदा करेगा, आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, इनोवेशन को बढ़ावा देगा और भारत के 'मेक इन इंडिया' पहल को मजबूत करेगा.
एक्स पर एक पोस्ट में विदेश मंत्री जयशंकर ने इस घोषणा की तारीफ करते हुए कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत के बाद द्विपक्षीय व्यापार पर हुई घोषणाओं का स्वागत है. इससे अधिक नौकरियाँ पैदा होंगी, ग्रोथ बढ़ेगी और दोनों इकोनॉमी में इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा.
यह 'मेक इन इंडिया' की कोशिशों को मजबूत करेगा और भरोसेमंद टेक्नोलॉजी संबंधों को बढ़ावा देगा. हमारे आर्थिक सहयोग में मौके सच में बहुत ज्यादा हैं और हमें उन्हें हासिल करने का पूरा भरोसा है. एक मजबूत आर्थिक रिश्ता हमारी रणनीतिक साझेदारी के लिए सबसे मजबूत नींव है.